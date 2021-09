Saúde promove curso de gestão e fiscalização de contratos administrativos na capital e no interior

Em parceria com a Controladoria Geral do Estado (CGE), a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Controle Interno, irá oferecer, em todas as suas unidades, uma capacitação dirigida aos profissionais que atuam como gestores e fiscais de contratos, como qualificação essencial para o funcionamento e legalidade dos trâmites.

Para Rio Branco serão disponibilizadas 131 vagas, distribuídas em dois dias de treinamento, sendo 64 para o dia 29 de setembro e 67 para o dia 30.

Em Cruzeiro do Sul, serão capacitados 58 profissionais, em data prevista para o dia 18 de outubro. E, em Brasileia, serão 16 vagas para o dia 22 de outubro.

Os profissionais têm até o dia anterior da data de início da capacitação para realizar a inscrição, disponível por meio do link (https://forms.gle/Q8a21SsVi7NozTtG7).