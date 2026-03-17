Saúde para as mulheres: ação em Rio Branco intensifica prevenção ao câncer do colo do útero, colorretal e à endometriose

Em alusão ao Mês da Mulher, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promoveu nesta terça-feira (17), uma ação voltada à promoção e prevenção da saúde feminina. A atividade foi realizada na Unidade de Referência em Atenção Primária (Urap), Dra. Cláudia Vitorino.

A iniciativa teve como foco a prevenção do câncer do colo do útero e do câncer colorretal, além da conscientização sobre a endometriose — condição que, quando diagnosticada precocemente, apresenta maiores chances de tratamento e controle.

Durante a ação, foram ofertados serviços como exames preventivos (PCCU), testes rápidos, orientações de saúde e encaminhamentos para mamografia, reforçando a importância do cuidado contínuo com a saúde da mulher.

A autônoma Vênus Machado, de 54 anos, destacou a relevância da iniciativa.“É muito importante que as mulheres procurem as unidades de saúde para se orientar e obter mais informações sobre como cuidar da sua saúde. A Secretaria oferece diversos exames, como PCCU e mamografia”, afirmou.

Para Maria Silva, de 56 anos, ações como essa contribuem diretamente para o diagnóstico precoce. “Quanto mais cedo a mulher realiza seus exames de rotina e identifica alguma doença, maiores são as chances de tratamento”, ressaltou.

A coordenadora da unidade, Aldenizi Almeida, enfatizou a importância da prevenção contínua e alertou para o aumento dos casos de câncer colorretal no país.

“O câncer colorretal é um dos principais causadores de mortes no mundo, e os casos têm aumentado no Brasil. Por isso, é fundamental que a população busque os serviços de saúde regularmente”, explicou.

A gestora também reforçou que os atendimentos não se limitam à ação pontual. “Os serviços estão disponíveis durante todo o ano. É essencial que as mulheres procurem as unidades de saúde, realizem seus exames preventivos e mantenham a vacinação em dia”, concluiu.

<p>The post Saúde para as mulheres: ação em Rio Branco intensifica prevenção ao câncer do colo do útero, colorretal e à endometriose first appeared on Prefeitura de Rio Branco.</p>

Fonte: Conteúdo republicado de PREFEITURA RIO BRANCO

Relacionado

Comentários