Saúde na Comunidade chega à 120ª edição com mais de 136 mil atendimentos em Epitaciolândia
“Um programa que transforma vidas”: Epitaciolândia tem muito a comemorar! O programa Saúde na Comunidade alcançou a marca histórica de 120 edições, levando cuidado, acolhimento e dignidade para cada canto do município. Ao longo dessa trajetória, já foram realizados mais de 136 mil atendimentos, consolidando a iniciativa como uma das mais importantes políticas públicas de saúde da região.
Na edição comemorativa, foram oferecidos atendimentos em diversas especialidades médicas, como Pediatria, Ginecologia, Ortopedia, Cardiologia, Oftalmologia, Psiquiatria e Nutrologia. Só nesta etapa, foram registrados 448 atendimentos especializados, que somados aos demais serviços disponibilizados, totalizaram 2.209 atendimentos. Além disso, foram distribuídas mais de 500 marmitas, reforçando o cuidado integral às famílias.
Cada atendimento vai além de um simples serviço médico: é um gesto de dedicação, esperança e compromisso com a população de Epitaciolândia.
Compromisso da gestão
O vice-prefeito e secretário municipal de Saúde, Sérgio Mesquita, destacou a evolução do programa ao longo dos anos:
“A cada ano ampliamos o leque de opções. Se no início tínhamos cerca de 20 a 25 profissionais, hoje já contamos com mais de 50, oferecendo especialidades como ultrassonografia, ginecologia, infectologia, ortopedia, cardiologia, psiquiatria e nutrologia. O programa nasceu para atender as comunidades de forma itinerante, mas também fortalece os serviços oferecidos diariamente na zona urbana, garantindo mais qualidade de vida para a população.”
Já o prefeito Sérgio Lopes reforçou a importância da marca alcançada: “Chegar à 120ª edição do Saúde na Comunidade representa um grande avanço para a saúde de Epitaciolândia. Desde o início do programa estabelecemos a meta de realizar 25 edições por ano, e neste quinto ano de gestão já estamos chegando à 20ª edição em 2025, com a previsão de encerrar o ano com 130 edições concluídas. É sempre uma alegria estar junto às comunidades, levando saúde preventiva e cuidando das pessoas.”
Um programa que transforma vidas
O Saúde na Comunidade nasceu com a proposta de levar atendimento médico e serviços essenciais até as áreas mais distantes, fortalecendo a presença do poder público e garantindo que ninguém fique sem acesso à saúde de qualidade.
Com resultados expressivos e o reconhecimento da população, o programa segue como um dos pilares da atual gestão, reafirmando o compromisso de que “cuidar de gente é a nossa missão”.
Justiça mantém prisão de acusados por assassinato de colono em Xapuri
Decisão do juiz Luiz Gustavo Alcalde Pinto reforça que o crime contra Chico Abreu foi praticado com violência e grave ameaça; viúva e caseiro seguem réus como mandante e executor do homicídio.
A Justiça decidiu manter a prisão preventiva de Risonete Borges Monteiro e Benigno Queiroz Sales, acusados do assassinato do colono Francisco Campos Barbosa, o “Chico Abreu”, ocorrido em 25 de novembro de 2022, em Xapuri. A decisão foi proferida pelo juiz da Comarca local, Luiz Gustavo Alcalde Pinto, ao reavaliar a situação dos réus.
De acordo com o magistrado, o crime foi praticado com violência e grave ameaça, não havendo qualquer alteração que justifique a revogação da prisão. O processo já se encontra com sentença de pronúncia transitada em julgado, o que impede novos recursos contra a decisão.
As investigações apontaram que Benigno Sales, recém-contratado como caseiro, efetuou o disparo de espingarda que matou a vítima dentro da própria propriedade. Dias depois, ele foi localizado e preso em Epitaciolândia.
Com o avanço das apurações, a Polícia Civil também prendeu Risonete Borges, então esposa do colono, identificada como a mandante do crime. O objetivo da dupla, segundo a investigação, era assumir a posse da terra e roubar cerca de R$ 8 mil que pertenciam à vítima.
Gasto público ultrapassa R$ 3,6 tri em 2025; alta reacende debate sobre limites do governo
Flexibilização do arcabouço fiscal e PEC dos Precatórios preocupam especialistas sobre sustentabilidade das contas públicas
O gasto público ultrapassou os R$ 3,6 trilhões em 2025, contabiliza a plataforma Gasto Brasil, da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB) desenvolvida em parceria com a Associação Comercial e Empresarial de São Paulo. O montante reforça a escalada das despesas da União, estados, municípios e DF, em um cenário no qual Executivo e Legislativo têm recorrido a manobras para flexibilizar o arcabouço fiscal.
Na última terça-feira (9), o Congresso promulgou a PEC dos Precatórios, que retira essas despesas do teto de gastos a partir de 2026. Já na Câmara, tramita um projeto que exclui os recursos do Fundo Social do Pré-Sal — voltados para saúde e educação — das limitações do novo regime fiscal, o que adicionaria até R$ 1,5 bilhão ao ano nessas áreas sem impacto direto nas metas.
Ferramenta de transparência e cobrança
A plataforma Gasto Brasil busca ampliar a transparência das contas públicas, permitindo que qualquer cidadão acompanhe os valores aplicados pelo poder público.
Para Josinaldo dos Santos, presidente da Associação Comercial de Santana do Ipanema (AL), a ferramenta é também um instrumento de cobrança social:
“É importante que a população tenha acesso a esses números, porque o recurso público nasce no setor produtivo. Precisamos de publicidade e controle para frear o inchaço da máquina. Só em 2025, está previsto um crescimento de mais de R$ 150 bilhões em supersalários, o que desestimula o investidor e sufoca os pequenos negócios, que são 95% das empresas do país”, afirma.
Segundo Josinaldo, até cidades pequenas já revelam cifras surpreendentes. “Nosso município já gastou R$ 15 bilhões até hoje. A sociedade precisa saber quanto cresce o gasto público em cada esfera e acompanhar de perto essa evolução”, completou.
O impasse do arcabouço
Apesar de medidas pontuais para abrir espaço no orçamento, especialistas alertam que a solução estrutural ainda não foi encontrada. O economista André Galhardo, chefe da Análise Econômica São Paulo, aponta que o governo tem buscado alternativas para retirar despesas da conta, mas sem enfrentar o problema central.
“De fato, o governo tem tido dificuldade para mostrar que está preocupado com a trajetória dos gastos de forma estrutural e não apenas pontual. Precatórios, programas sociais e subsídios acabam sendo empurrados para fora do arcabouço. Isso passa uma mensagem ruim ao mercado e à opinião pública”, avalia.
Para Galhardo, o peso dos precatórios e os pisos constitucionais de saúde e educação tornam o cenário ainda mais complexo. “Não é só populismo, é uma dificuldade real de encaixar tudo dentro de uma regra que não comporta esse volume de despesas. A curto prazo, o governo lança mão de medidas que contrariam o princípio do arcabouço, mas, no médio e longo prazo, será preciso mexer em regras estruturais e colher os frutos da reforma tributária.”
Enquanto empresários defendem mais controle e eficiência para reduzir a máquina pública, o governo e o Congresso continuam flexibilizando limites para evitar paralisia de serviços essenciais. O resultado é um quadro de alívio imediato, mas de incerteza sobre a sustentabilidade das contas públicas nos próximos anos.
VÍDEO: Bolivianos burlam fronteira com documentos falsos para obter benefícios de saúde no Brasil
“Documentaristas” não credenciados no Acre e Rondônia cobram até 1.500 bolares por documentos para que estrangeiros acessem SUS e farmácias públicas em cidades acreanas
Um esquema organizado de falsificação de documentos, operado a partir de Cobija (capital boliviana de Pando), está facilitando a entrada irregular de cidadãos bolivianos em cidades acreanas para acesso ilegal ao sistema público de saúde brasileiro. Investigações apontam que os “documentaristas” – não credenciados no Conselho Regional de Despachantes Documentaristas (CRDD) de Rondônia e Acre – cobram entre 500 e 5 mil dólares por documentos, incluindo carteiras do SUS, CPFs brasileiros e comprovantes de residência fictícios.
O objetivo principal é burlar os controles de fronteira e permitir que bolivianos, especialmente do departamento de Pando, obtenham medicamentos gratuitos em farmácias municipais de Epitaciolândia e Brasiléia, além de acesso a consultas e até cirurgias de alta complexidade, já que todas as cirurgias realizadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) são gratuitas para os pacientes. Autoridades brasileiras reconhecem a prática, mas as investigações esbarram na complexidade da atuação transfronteiriça e na dificuldade de coordenação bilateral.
A carteira do SUS – item mais procurado por boliviano – pode chegar a custar de 1.500 à 3 mil dólares no mercado negro em Cobija. O caso expõe vulnerabilidades no sistema de saúde fronteiriço e levanta alertas sobre a necessidade de maior controle documental e cooperação internacional entre Brasil e Bolívia.
A prática, que se tornou recorrente na região de fronteira onde também envolve os estudantes brasileiros de medicinas que estudam em Cobija, departamento de Pando, envolve a produção de documentos falsos para moradias – incluindo comprovantes de residência em ambas as cidades.
A participação de estudantes de medicina no esquema preocupa autoridades sanitárias dos dois países, já que muitos dos beneficiários dos documentos falsos buscam atendimento especializado e até procedimentos de alta complexidade. A Polícia Federal e a Receita Federal brasileiras monitoram o caso, mas a investigação esbarra na dificuldade de atuação transfronteiriça coordenada. O CRDD (Conselho Regional de Despachantes Documentaristas) emitiu alerta sobre a falsificação de documentos e reforçou a necessidade de verificação rigorosa pelos órgãos públicos.
O caso expõe falhas na fiscalização e a necessidade de maior integração entre órgãos brasileiros e bolivianos. O CRDD alerta que nenhum documentarista boliviano é credenciado para atuar na região de fronteira com Cobija, e que a prática configura crime de falsificação documental e uso de documento falso, com penas previstas no Código Penal Brasileiro.
O despachante documentalista é a pessoa física, habilitada e devidamente inscrita junto ao Conselho Regional dos Despachantes Documentalistas do Estado de Rondonia e Acre – CRDD/RO-AC, para exercer atividades diversas em região de fronteira.
O caso expõe vulnerabilidades no sistema de saúde fronteiriço e levanta debates sobre a necessidade de maior controle documental e cooperação internacional. Enquanto isso, prefeituras do Acre registram aumento no volume de atendimentos a estrangeiros não registrados, sobrecarregando serviços públicos destinados à população local.
O que faz um Despachante Documentalista inscrito no respectivo conselho CRDD?
O despachante documentalista é um profissional qualificado para lidar com uma variedade de documentos e trâmites burocráticos. Ele tem a autorização necessária para representar terceiros perante órgãos públicos, tanto como pessoa física ou jurídica.
O despachante documentalista atua em diferentes áreas, como trânsito, imigração, registro civil, cartórios, empresas e outros setores que envolvem questões documentais. Ele tem amplo conhecimento sobre os procedimentos e requisitos necessários para cada tipo de documento, bem como sobre a legislação pertinente.
Entre as suas atribuições, estão a coleta e análise de documentos, preenchimento de formulários, agendamento de serviços, acompanhamento de processos e intermediação entre o cliente e os órgãos responsáveis. O despachante também pode realizar pesquisas para verificar a regularidade de documentos e auxiliar na resolução de eventuais pendências ou problemas.
Além disso, o despachante documentalista mantém-se atualizado sobre possíveis alterações nas leis e regulamentações relacionadas aos documentos com os quais trabalha, garantindo que os processos sejam conduzidos de acordo com as normas vigentes.
A contratação de um despachante documentalista pode trazer diversas vantagens para os clientes, como economia de tempo e redução de burocracia. O profissional conhece os procedimentos e trâmites necessários para a obtenção de documentos específicos, evitando que o cliente tenha que lidar diretamente com o processo, o que muitas vezes pode ser complexo e demorado.
Anúncios abertos em redes sociais oferecem trâmites documentais com “garantia de sucesso”
Profissionais não inscritos no Conselho Regional de Despachantes Documentaristas (CRDD) têm utilizado redes sociais para divulgar abertamente serviços ilegais de documentação que facilitam o acesso de bolivianos ao sistema de saúde brasileiro. Os anúncios, feitos principalmente a partir de Cobija (capital do departamento de Pando), prometem “trâmites com garantia de sucesso” para obtenção de documentos brasileiros falsos, incluindo carteiras do SUS, CPFs e comprovantes de residência em cidades acreanas.
A prática, que viola a legislação brasileira e boliviana, tem como principal objetivo burlar os controles de fronteira e permitir que cidadãos de Pando acessem serviços públicos de saúde no Acre, especialmente medicamentos gratuitos em farmácias municipais de Epitaciolândia e Brasiléia.
Os valores cobrados variam dependendo da complexidade do documento adquiridos na fronteira.
Imagens de propaganda dos serviços realizados pelos escritórios são publicados nas redes sociais mostrando os ‘clientes’ satisfeitos com o benefícios que irão ter no Brasil, que são de graça no lado brasileiro, como remédios, atendimentos médicos, cartões de créditos e contas em bancos.
Aqui estão alguns locais onde um despachante documentalista pode exercer sua profissão:
- Escritórios particulares: Muitos despachantes documentalistas trabalham em seus próprios escritórios, atendendo clientes de forma independente. Eles podem ter uma base de clientes variada, lidando com diferentes tipos de documentos e processos.
- Órgãos governamentais: Alguns despachantes documentalistas podem trabalhar diretamente em órgãos governamentais, como cartórios, repartições de trânsito, órgãos de imigração ou registros civis. Nesses casos, eles atuam como funcionários públicos, auxiliando os cidadãos no processamento de documentos específicos dentro desses órgãos.
- Empresas e organizações: Muitas empresas contratam despachantes documentalistas para lidar com questões burocráticas e documentais relacionadas ao seu negócio. Isso pode incluir processos de registro, licenciamento, renovação de documentos empresariais, entre outros.
- Escritórios de advocacia: Em escritórios de advocacia, os despachantes documentalistas desempenham um papel fundamental na obtenção e organização de documentos necessários para processos legais. Eles podem auxiliar na pesquisa e na preparação de documentos, além de lidar com questões de notariado e registro.
- Consultorias especializadas: Algumas consultorias especializadas em assuntos específicos, como consultoria imobiliária, consultoria de trânsito ou consultoria tributária, podem empregar despachantes documentalistas para fornecer suporte documental aos seus clientes.
Veja vídeo entrevista:
