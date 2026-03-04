Conecte-se conosco

Acre

Saúde mental e convivência: grupo terapêutico fortalece qualidade de vida da terceira idade

Publicado

1 hora atrás

em

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou o encerramento de mais um ciclo do grupo terapêutico voltado para a melhor idade, desenvolvido pelo Ambulatório da Pessoa Idosa. A atividade aconteceu no Horto Florestal, reunindo participantes e equipe multiprofissional em um momento de integração e celebração dos resultados alcançados.

O grupo terapêutico é voltado, prioritariamente, para pessoas com 80 anos ou mais que já realizam acompanhamento no Ambulatório da Pessoa Idosa ou que são encaminhadas pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS) para seguimento psicológico. A proposta faz parte da estratégia da Secretaria Municipal de Saúde de garantir atenção integral à saúde da terceira idade, com ênfase na promoção da saúde mental, no fortalecimento de vínculos sociais e na prevenção de agravos emocionais.

243d1cde 09f2 46a0 a0f8 944a4d87bfb7
“Os participantes são incluídos conforme a necessidade identificada nas unidades de saúde e no ambulatório, reforçando o cuidado psicológico em grupo. Atualmente, sete idosos participam ativamente das atividades”, destacou a a coordenadora do Ambulatório da Pessoa Idosa, Elane Miguéis (à esquerda). (Foto: Átilas Moura/Secom)

Segundo a coordenadora do Ambulatório da Pessoa Idosa, Elane Miguéis, a composição do grupo segue critérios técnicos, a partir da avaliação da equipe multiprofissional.

“Os participantes são definidos conforme a necessidade identificada durante o acompanhamento nas unidades de saúde e no próprio ambulatório. A partir dessa análise, eles são inseridos no grupo para reforçar o cuidado psicológico em um espaço coletivo. Atualmente, este grupo conta com sete idosos, que participam ativamente das atividades propostas”, destacou a gestora.

A coordenadora reforça que o ambiente terapêutico coletivo potencializa os resultados do tratamento individual, ao estimular a socialização, a escuta qualificada e o apoio mútuo entre os participantes.

3b901e9d d43a 46d9 9db7 fc76cd334e15
Para a aposentada Odília Andrade, a iniciativa foi um momento de escuta, crescimento e interação, oferecendo suporte especializado, troca de experiências e a construção de laços com pessoas da mesma idade. (Foto: Átilas Moura/Secom)

A proposta vai além do acompanhamento psicológico individual. As atividades são conduzidas por uma equipe multiprofissional, incluindo psicólogos e fisioterapeutas, promovendo um cuidado integral que contempla corpo e mente. O ambiente coletivo favorece a troca de experiências, o acolhimento e o fortalecimento da autoestima, aspectos fundamentais para o envelhecimento saudável.

Para a aposentada Odília Andrade, que participou do grupo pela primeira vez, a experiência representou um momento de acolhimento, aprendizado e convivência. Ela destaca que o espaço proporcionou não apenas acompanhamento profissional, mas também a oportunidade de compartilhar vivências e fortalecer vínculos com outras pessoas da mesma faixa etária.

6b6ee488 8e53 457b a50e 2b1dcf8ded65
“Faço parte do grupo terapêutico dos idosos e, para mim, foi uma satisfação muito grande me identificar com eles e com os profissionais. Nos ajuda e faz bem para o corpo e para a mente”, afirmou Souza. (Foto: Átilas Moura/Secom)

“Estou participando aqui do grupo do idoso pela primeira vez. Estou gostando muito, estou muito satisfeita com tudo o que vi”, relatou Odília.

A aposentada Nadir de Souza falou sobre como o grupo contribui de forma significativa para o bem-estar físico e emocional, reforçando a autoestima e estimulando hábitos mais saudáveis.

“Faço parte do grupo terapêutico dos idosos e, para mim, foi uma satisfação muito grande me identificar com eles e com os profissionais. Nos ajuda e faz bem para o corpo e para a mente”, afirmou Souza.

fbeef72c 2b15 4fbf 823b 74e9b477e0bd
e223ea91 1011 42e2 a825 7cc857ddc7b3
e3f6cd33 e620 47fe b359 2386c78608be
c0edfdf7 60d2 4185 94c0 d6d7bcef83d3
be99bf70 5bff 4a22 bdbf e343deda19e9
b961b52e ab44 4768 8fe7 a995688de133
400b4389 9300 4814 8448 ad85ecf1d66c
0366e7c9 3779 459c 98de aa9649aa7eb8
243d1cde 09f2 46a0 a0f8 944a4d87bfb7
132f8a5c 3278 45c9 a373 c7b3044ca8e3
55a51e12 d913 4dc2 b1e1 a9ceb796dc3e
9b66bda1 36f9 4420 be12 6c0f5906e4a1
4b412cf7 6551 4d6b 8ea0 c7be3d235483
3a8f0aec 1be2 4bf7 b5ef def1e0615aa8 e1772635903704

<p>The post Saúde mental e convivência: grupo terapêutico fortalece qualidade de vida da terceira idade first appeared on Prefeitura de Rio Branco.</p>

Fonte: Conteúdo republicado de PREFEITURA RIO BRANCO

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo
Publicidade

Acre

Opera Acre consolida regionalização e amplia cirurgias em 24%, levando a Saúde para mais perto da população no interior

Publicado

11 minutos atrás

em

4 de março de 2026

Por

Durante muitos anos, realizar uma cirurgia no Acre significava, para milhares de pessoas do interior, enfrentar longas viagens, afastamento da família e custos indiretos que iam além do procedimento. Entre 2023 e 2025, esse cenário começou a mudar de forma estruturada. Por meio do programa Opera Acre, o governo do Estado ampliou o acesso a cirurgias e consolidou a regionalização como política permanente de saúde pública. Com a ampliação de especialidades como cirurgias gerais, ortopédicas, ginecológicas e cardiológicas, consolida-se um novo modelo de assistência, reduzindo distâncias, fortalecendo os municípios e construindo uma rede pública mais humana, eficiente e próxima da população.

No período, foram realizadas 43.161 cirurgias em todo o estado. Em 2023, o programa executou 12.628 procedimentos. Em 2024, o número subiu para 14.857, representando um crescimento de 17,6%. Já em 2025, foram 15.676 cirurgias, consolidando um aumento acumulado de 24,1% desde o início da série. O avanço expressivo demonstra crescimento planejado, expansão da capacidade hospitalar e fortalecimento das regionais.

O programa representa mudanças concretas na vida das pessoas. A descentralização da assistência permitiu que procedimentos antes concentrados na capital passassem a ser realizados também no interior, fortalecendo hospitais estratégicos e reduzindo deslocamentos.

Foi registrado 24% de aumento nas cirurgias: compromisso de levar a Saúde para mais perto de quem precisa. Foto: Marcos Santos/Secom

Unidades como o Hospital da Mulher e da Criança do Juruá, em Cruzeiro do Sul, ampliaram sua atuação no Vale do Juruá. Em Mâncio Lima, o Hospital Doutor Abel Pinheiro teve seu centro cirúrgico reativado em 2025, após 25 anos fechado, tornando-se referência regional. Em Plácido de Castro, o centro cirúrgico do Hospital Doutor Manoel Marinho Monte voltou a funcionar em 2023, depois de três décadas inativo, reduzindo filas e evitando deslocamentos até Rio Branco.

A rede também foi fortalecida em Senador Guiomard, com a reestruturação do Hospital Doutor Ary Rodrigues, que hoje realiza cerca de 270 procedimentos mensais, além da atuação do Hospital Doutor Sansão Gomes, em Tarauacá, e do Hospital Doutor Raimundo Chaar, em Brasileia, consolidando uma rede descentralizada e mais resolutiva.

Para o secretário de Estado de Saúde, Pedro Pascoal, dados como esses traduzem o verdadeiro significado da regionalização: “Quando uma pessoa consegue realizar sua cirurgia perto de casa, com o apoio da família, estamos cumprindo o nosso papel. O Opera Acre é mais do que números, representa dignidade, respeito e compromisso com cada município. Reativar centros cirúrgicos e ampliar especialidades é garantir que a Saúde esteja onde as pessoas estão.”

Regionalizar é garantir atendimento onde as pessoas vivem. Foto: Junior Aguiar/Sesacre

Histórias reais

É nesse novo cenário que histórias como a do agricultor Davi Lima Valter, de Marechal Thaumaturgo, tornam-se possíveis. O paciente realizou uma cirurgia para remoção de cistos no pescoço sem precisar se deslocar para a capital.

“Considero uma grande conquista poder fazer esse procedimento aqui, sem precisar ir até Rio Branco. Não gosto de sair de casa e, embora esteja em Mâncio Lima e não em Marechal Thaumaturgo, me sinto acolhido, porque tenho família aqui. Isso traz conforto e tranquilidade. Não estou nervoso, pelo contrário, estou muito confiante”, relatou.

Davi Lima Valter: “Uma grande conquista poder fazer esse procedimento aqui, sem precisar ir até Rio Branco”. Foto: Marcos Santos/Secom

Também o professor Miqueias Sousa da Silva celebrou a oportunidade de realizar sua cirurgia de cabeça e pescoço em Cruzeiro do Sul. “Poder fazer o procedimento aqui facilita muito a logística e outros aspectos. Viajar exige planejamento, hospedagem e afastamento da família. Aqui é diferente. Realizarei o procedimento e, já no dia seguinte, estarei em casa, em repouso, junto da família”, analisou.

Miqueias Sousa da Silva também celebrou a oportunidade de realizar sua cirurgia de cabeça e pescoço em Cruzeiro do Sul. Foto: Marcos Santos/Secom

Miqueias destacou que a iniciativa representa um marco para a região: “Acredito que seja a primeira vez que algo assim acontece aqui. Isso demonstra a preocupação do governo em trazer benefícios reais para quem precisa. Fomos bem atendidos, temos todo o apoio e a equipe está muito preparada. Minha expectativa é a melhor possível”.

Já Divaneide de Paiva mencionou a importância da proximidade e do acolhimento da equipe. “Para mim tem sido maravilhoso, porque só de fazer a cirurgia e em seguida já ser liberada para ir para casa, é muito bom. E a gente está em casa, pode-se dizer. Fomos muito bem recebidos pelo pessoal, pela equipe toda, e isso para mim é gratificante”, relatou.

“Fico muito feliz com essa oportunidade”, diz Divaneide de Paiva. Foto: Marcos Santos/Secom

Sobre os benefícios da cirurgia realizada, Divaneide avaliou: “Só de não ter que tomar anticoncepcional todo dia, com o risco de esquecer, já é um alívio, ainda mais no meu caso, que tive três gestações de alto risco. Agora é hora de parar mesmo, e fico muito feliz com essa oportunidade”.

The post Opera Acre consolida regionalização e amplia cirurgias em 24%, levando a Saúde para mais perto da população no interior appeared first on Noticias do Acre.

Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE

Comentários

Continue lendo

Acre

Saúde capacita profissionais dos 22 municípios para fortalecer vigilância contra dengue, zika e chikungunya no Acre

Publicado

31 minutos atrás

em

4 de março de 2026

Por

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), em parceria com a Coordenação-Geral de Arboviroses do Ministério da Saúde, realiza de terça-feira, 3, a quinta, 5, em Rio Branco, a Oficina de Novas Tecnologias de Controle Vetorial das Arboviroses, com foco na implantação de ovitrampas – armadilhas utilizadas para coletar ovos do mosquito e medir a infestação do vetor. A estratégia fortalece a vigilância entomológica e qualifica o monitoramento do Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

A formação é realizada no Instituto de Educação Lourenço Filho e reúne representantes da vigilância epidemiológica, ambiental e entomológica (referente ao estudo dos insetos) dos 22 municípios acreanos.

Equipe técnica e representantes dos 22 municípios acreanos. Foto: Tiago Araújo/Sesacre

A secretária adjunta de Saúde, Ana Cristina Moraes, destacou a importância da iniciativa para o fortalecimento das ações de enfrentamento às arboviroses no estado: “Será um momento muito produtivo, com troca de experiências com o Ministério da Saúde, especialmente sobre a dengue, para que possamos atualizar nossos protocolos e cuidar cada vez melhor do nosso território”.

Secretária adjunta de Saúde, Ana Cristina Moraes: “Momento muito produtivo” . Foto: Tiago Araújo/Sesacre

Durante a programação, técnicos federais conduzem atividades teóricas e práticas sobre o uso das ovitrampas. O pesquisador José Bento Lima, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), explicou que a ferramenta contribui para tornar o combate mais estratégico. “A ovitrampa permite direcionar as equipes para as áreas com maior intensidade do vetor e, com isso, reduzir a infestação do mosquito e, consequentemente, os casos dessas doenças”, disse.

A utilização da tecnologia possibilita coleta mais precisa de dados, identificação precoce de áreas de risco e tomada de decisões mais adequadas pelas equipes municipais, especialmente nos períodos de maior incidência das doenças.

Pesquisador José Bento Lima, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Foto: Tiago Araújo/Sesacre

O coordenador de Vigilância em Saúde de Cruzeiro do Sul e participante da oficina, Leonísio Messias, ressaltou a importância da capacitação para o fortalecimento das ações nos municípios.

“É um momento gratificante e enriquecedor, em que estamos adquirindo conhecimento para compartilhar e sermos multiplicadores do aprendizado proporcionado pela oficina. A nossa missão é levar essas atualizações aos nossos colaboradores e aprimorar cada vez mais a qualidade do serviço prestado à população, contribuindo para a redução das doenças de transmissão vetorial”, afirmou.

“Nossa missão é levar essas atualizações aos nossos colaboradores”, diz Leonísio Messias. Foto: Tiago Araújo/Sesacre

De acordo com a organização, a oficina também busca padronizar procedimentos entre os municípios, otimizar fluxos de informação e ampliar a eficiência das ações de controle vetorial em todo o Acre, promovendo uma atuação integrada e baseada em evidências.

Profissionais dos 22 municípios do estado participam da oficina. Foto: Tiago Araújo/Sesacre

A chefe da Divisão de Vigilância Ambiental da Sesacre, Eliane Costa, destacou a mobilização conjunta dos municípios e instituições parceiras para fortalecer o enfrentamento às arboviroses no estado: “Serão dias muito produtivos para capacitar nossas equipes de campo, profissionais da atenção primária, agentes e coordenadores de endemias”.

Segundo a gestora, a integração entre os diversos atores é fundamental para garantir melhores resultados. “Reunimos aqui diferentes setores que atuam diretamente no combate às doenças, fortalecendo a atuação junto à população, que é quem recebe essas orientações e ações no dia a dia. O objetivo é melhorar os índices e avançar cada vez mais no controle das arboviroses no Acre”, observou.

Eliane Costa é chefe da Divisão de Vigilância Ambiental da Sesacre. Foto: Tiago Araújo/Sesacre

O secretário de Estado de Saúde, Pedro Pascoal, ressaltou que o investimento em qualificação técnica é uma das prioridades da gestão para proteger a população acreana: “Estamos fortalecendo nossa vigilância com base em ciência, tecnologia e integração entre Estado e Municípios. Capacitar nossas equipes é garantir respostas mais rápidas e eficazes no combate à dengue, zika e chikungunya. Nosso compromisso é agir de forma preventiva, antecipando cenários e protegendo a população antes que os casos aumentem”.

The post Saúde capacita profissionais dos 22 municípios para fortalecer vigilância contra dengue, zika e chikungunya no Acre appeared first on Noticias do Acre.

Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE

Comentários

Continue lendo

Acre

Inmet emite alerta de perigo para chuvas intensas no Acre

Publicado

40 minutos atrás

em

4 de março de 2026

Por

Aviso prevê volumes de até 100 milímetros por dia e ventos que podem chegar a 100 km/h até sexta-feira

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou nesta quarta-feira (4) aviso meteorológico classificado com grau de severidade de perigo para ocorrência de chuvas intensas no Acre. O alerta é válido até às 10h da próxima sexta-feira (6).

De acordo com o comunicado, estão previstas precipitações com volumes entre 30 e 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros por dia. Também há previsão de ventos intensos, que podem variar entre 60 e 100 quilômetros por hora.

O órgão orienta a população a redobrar os cuidados, especialmente em áreas de risco, devido à possibilidade de quedas de galhos de árvores, alagamentos, descargas elétricas e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

Comentários

Continue lendo