Saúde implementa Linha de Cuidado à Pessoa com Doença Renal Crônica no Alto Acre

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), realizou, de 20 a 30 de julho, na regional do Alto Acre, a implementação da Linha de Cuidado à Pessoa com Doença Renal Crônica (DRC). A programação abordou a organização dos fluxos e serviços, por meio da apresentação do Plano de Implantação para o Ambulatório de Atenção Especializada em Doença Renal Crônica, e o planejamento da programação da atualização aos profissionais da Atenção Primária à Saúde que realizarão o atendimento contínuo dos desses pacientes.

“Essa ação objetiva facilitar o acesso e o atendimento ao usuário portador de doença renal, unificando ações preventivas na Rede de Atenção, prestando uma assistência multiprofissional em conformidade com as Diretrizes Clínicas no âmbito do Sistema Único de Saúde, buscando o diagnóstico precoce na identificação das pessoas com DRC, estabelecer Protocolos Clínicos e pontos de atenção na Rede Primária, alinhados, e definir fluxos com interação entre os gestores”, explicou a responsável pela Linha de Cuidado à Pessoa com Doença Renal Crônica, Liliane Maia.

Estiveram envolvidos nessa ação os secretários municipais de Saúde, coordenadores municipais da Atenção Primária à Saúde e os enfermeiros da Atenção Primária dos quatro municípios da Regional do Alto Acre, Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia e Xapuri.