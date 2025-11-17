Saúde fortalece ações de prevenção e manejo das ISTs com oficinas realizadas em municípios acreanos

Iniciativa reforça o papel da formação continuada como instrumento essencial para o aprimoramento da atenção à saúde. Foto: cedida
Com o compromisso de fortalecer as ações de prevenção, diagnóstico e manejo das infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) no estado, a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), por meio do Núcleo de ISTs, realizou a “Oficina de imersão em infecções sexualmente transmissíveis: planejamento, manejo clínico, epidemiológico e apoio diagnóstico”. A atividade ocorreu ao longo dos meses de setembro e outubro, antecipando as ações do Dezembro Vermelho, campanha nacional de mobilização na luta contra o HIV, a Aids e outras ISTs.
A oficina percorreu os municípios de Tarauacá, Feijó, Cruzeiro do Sul, Xapuri, Assis Brasil, Epitaciolândia e Brasileia, reunindo profissionais de diferentes áreas da rede pública de saúde, de agentes comunitários a médicos, em um movimento integrado de capacitação e fortalecimento técnico.
“Durante as oficinas, foram abordados temas fundamentais para a qualificação dos serviços, com destaque para a capacitação em Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) e Profilaxia Pós-Exposição (PEP) ao HIV, estratégias reconhecidas pelo Ministério da Saúde como pilares essenciais da prevenção combinada ao vírus”, explicou o coordenador do Núcleo de Infecções Sexualmente Transmissíveis da Sesacre, Jozadaque Beserra.
Os participantes também receberam o Guia Prático de Execução do Teste Rápido, que orienta a realização de exames para diagnóstico de ISTs, HIV, hepatites virais e sífilis. A atividade contou com momentos teóricos e práticos, garantindo maior segurança e padronização nos procedimentos.
Um dos pontos altos da oficina foi a aplicação da Matriz SWOT/FOFA junto às equipes municipais, ferramenta que permitiu identificar forças, fraquezas, oportunidades e ameaças relacionadas à gestão e execução das ações de ISTs em cada território.
“Essa análise colaborativa servirá de base para o planejamento estratégico local, com o objetivo de aprimorar os fluxos de atendimento, ampliar o acesso ao diagnóstico e fortalecer o acompanhamento das pessoas vivendo com ISTs”, destacou Beserra.
Em diversos municípios, as aberturas das oficinas contaram com a presença de autoridades locais, como prefeitos, vice-prefeitos e secretários municipais de saúde, demonstrando o comprometimento das gestões municipais com o fortalecimento da vigilância em saúde e a ampliação das políticas públicas de prevenção e cuidado.
A iniciativa reforça o papel da formação continuada como instrumento essencial para o aprimoramento da atenção à saúde e o enfrentamento das ISTs de forma integrada, humanizada e baseada em evidências.
Tratado de Petrópolis é um marco da diplomacia brasileira. Foto: Departamento de Patrimônio Histórico e Cultural da Fundação Elias Mansour
O Acre volta seus olhos para um de seus capítulos mais decisivos: o Tratado de Petrópolis, acordo que afirmou o destino do povo acreano e reafirmou sua identidade no cenário nacional. A celebração deste marco, lembrado todo 17 de novembro, torna-se um chamado à memória e um tributo ao caminho que consolidou o território no coração do Brasil. Em cada linha dessa história, escrita com coragem e bravura, pulsa a força de um povo que nunca deixou de lutar por sua terra e por seu lugar no mapa.
Muito antes do acordo firmado entre Brasil e Bolívia em 1903, o território que viria a ser o Acre já era palco de disputas e definições territoriais. O primeiro marco relevante dessa trajetória remonta ao Tratado de Madri, assinado em 1750, que reformulou as fronteiras dos territórios de Portugal e Espanha no continente sul-americano. Embora não remetesse diretamente da região acreana, o tratado abriu caminho para a ocupação portuguesa em áreas mais próximas ao oceano Pacífico, inaugurando uma nova dinâmica geopolítica na Amazônia.
Mais de um século depois, o Tratado de Ayacucho, assinado em 23 de novembro de 1867, na Cidade de la Paz de Ayacucho, definiu as novas fronteiras entre Brasil e Bolívia, estabelecendo que a região acreana pertencia ao país vizinho. Apesar disso, a intensa migração de brasileiros para os seringais e as explorações econômicas locais começaram a transformar o cenário.
A tensão crescente entre posse legal e ocupação real culminou na Revolução Acreana, movimento liderado por seringalistas e figuras emblemáticas como Plácido de Castro. Entre 1899 e 1903, os revolucionários protagonizaram batalhas e acordos que expressavam o desejo de integração ao Brasil. A luta política e militar levou o governo brasileiro a negociar diretamente com a Bolívia.
Como resultado, o Tratado de Petrópolis foi assinado em 17 de novembro de 1903, incorporando definitivamente o território do Acre ao Estado nacional e garantindo os direitos da população que já habitava a região. O acordo se tornou um dos capítulos mais simbólicos da história diplomática do país e um marco de afirmação para o povo acreano.
Acre vira estado
Décadas mais tarde, outro momento histórico marcou a presença do Acre dentro da Federação. Em 15 de junho de 1962, o então presidente João Goulart sancionou a Lei nº 4.070, que elevou o território à categoria de Estado. A data é celebrada anualmente como o aniversário do Acre, reforçando a importância de reconhecer e valorizar a evolução política, econômica e social alcançada desde então.
O chefe do Executivo estadual, Gladson Camelí, destaca que, desde que assumiu o governo, o Acre tem avançado de forma significativa e, para o futuro, espera garantir mais oportunidades, desenvolvimento e dignidade aos cidadãos.
“O povo acreano é guerreiro e lutou para ser brasileiro. Nestes 122 anos da assinatura do Tratado de Petrópolis, reforço meu compromisso de seguir trabalhando para cuidar de todas as pessoas que vivem em nosso estado. Celebrar esta data enquanto governador me enche de orgulho, porque ela representa não apenas a nossa história, mas também a força e a união que moldaram o Acre. Ver o estado crescer, fortalecendo suas tradições e avançando com responsabilidade, é um privilégio que levo comigo todos os dias”, afirma o governador.
Construção da identidade acreana
Datas como o aniversário do Tratado de Petrópolis carregam significados que vão muito além da celebração simbólica. Elas funcionam como lembretes fundamentais da trajetória que moldou o Acre e reforçam a importância de manter viva, no cotidiano das pessoas, a verdadeira história do estado. Revisitar esses marcos históricos é uma forma de preservar a identidade acreana e fortalecer o sentimento de pertencimento entre as novas gerações.
Segundo a historiadora e professora do programa Pré-Enem Legal, Manuely Costa, um dos pontos centrais desse processo é garantir que esses ensinamentos estejam sempre presentes na sala de aula. Ela destaca que o conhecimento histórico é uma ferramenta poderosa para despertar nos estudantes o entendimento sobre as lutas, conquistas e desafios que marcaram o povo acreano.
“Para construirmos essa ideia de memória e pertencimento a este local, é fundamental que tenhamos conhecimento sobre a nossa história. Nada melhor do que datas como esta para promovermos discussões e levá-las para a sala de aula. Dessa forma, o aluno pode refletir, o que é muito importante para a constituição da nossa identidade”, frisa Manuely.
A historiadora ressalta ainda que manter datas como o Tratado de Petrópolis vivas no ambiente escolar e no cotidiano dos acreanos cria um vínculo natural entre história, identidade e amor à pátria. Para ela, quando o aluno compreende o passado, passa também a valorizar a trajetória que permitiu ao Acre ocupar o lugar que tem hoje no cenário nacional.
“A história é feita de memória e de elementos que nos fazem retornar ao passado. Precisamos revisitar esse passado, pois, caso contrário, não conseguiremos construir o futuro. Lembrar uma data histórica é justamente trazer de volta a lembrança de um acontecimento que foi importantíssimo para a formação do nosso estado”, observa Manuely.
Estado avança
Em todas as áreas do poder público, o Acre vem registrando avanços significativos que refletem diretamente na qualidade de vida da população. Educação, saúde, segurança, meio ambiente e administração têm recebido investimentos contínuos e ações estruturantes que impulsionam resultados reais. O governo destaca que essas melhorias fazem parte de uma estratégia integrada que busca modernizar o estado, fortalecer políticas públicas e ampliar oportunidades.
Dados divulgados pela Secretaria de Estado de Planejamento (Seplan) mostram que o Produto Interno Bruto (PIB) do Acre alcançou R$ 26,3 bilhões em 2023, registrando um crescimento real de 14,7%. Esse resultado não apenas representa o maior desempenho desde o início da série histórica, em 2002, como também evidencia a solidez do avanço econômico do estado. O ritmo de crescimento acreano foi 11,5 pontos percentuais superior à média nacional, que ficou em 3,2%.
Esse movimento de forte expansão dá continuidade ao desempenho positivo observado em 2022, quando o Acre já havia registrado um crescimento de 6,0%, sendo o quinto maior do país naquele ano. A combinação de investimentos estratégicos e fortalecimento de setores produtivos consolida um ambiente favorável para o desenvolvimento sustentável. Esses números comprovam que o Acre está no caminho certo, avançando de maneira consistente e se posicionando como referência de crescimento na região amazônica.
A vice-governadora, Mailza Assis, ressalta que o dia 17 de novembro é uma data para relembrar as raízes do Acre, fortalecer a identidade do povo acreano e reafirmar o compromisso do governo do Estado com as futuras gerações.
“A história do Acre é marcada por emoção, coragem e superação. O Brasil inteiro precisa conhecer e reconhecer como o povo acreano lutou para fazer parte deste país, com garra, determinação e um profundo amor à pátria. Essa data é muito mais do que uma simples celebração. Ela representa aquilo que há de mais valioso em nossa terra, a força de um povo que nunca desistiu. Esse é o verdadeiro símbolo de patriotismo”, pontua Mailza.
Preservação ambiental
O Acre também se destaca nacionalmente pela forma como cuida de suas florestas e de seus recursos naturais. Inserido no coração da Amazônia, o estado desenvolveu ao longo dos anos uma relação de profunda responsabilidade com o meio ambiente, compreendendo que sua riqueza natural é um patrimônio que precisa ser protegido hoje para garantir futuro às próximas gerações.
Com 84% de sua cobertura florestal preservada, o Acre figura entre os líderes em conservação ambiental no Brasil. Esse indicador revela não apenas a força das políticas públicas implementadas, mas também o compromisso da população acreana com práticas sustentáveis e com o uso responsável dos recursos naturais.
Ao adotar um modelo de governança verde reconhecido nacional e internacionalmente, o estado tem conciliado desenvolvimento econômico com preservação. Programas de controle, monitoramento e valorização da floresta em pé têm guiado ações que fortalecem cadeias produtivas sustentáveis, como a borracha, a castanha e o manejo florestal comunitário.
“Esse esforço coletivo demonstra que é possível crescer sem abrir mão da cultura amazônica. O Acre reafirma diariamente seu papel de guardião da floresta, mostrando ao Brasil e ao mundo que desenvolvimento e conservação podem, e devem, caminhar lado a lado”, salienta Gladson Camelí.
Acre no protagonismo nacional
Com o constante crescimento econômico e social, o Acre consolida seu lugar no protagonismo nacional. Os olhos do Brasil se voltam cada vez mais para o estado, que tem mostrado capacidade de avançar sem perder suas raízes, seus valores e sua identidade.
No centro de todas as políticas públicas permanece um princípio que orienta cada ação do governo: cuidar das pessoas. É essa dedicação que impulsiona o Acre a seguir adiante, fortalecendo sua presença no país e projetando novos horizontes para sua população.
“Nosso estado merece ser celebrado todos os dias. Nossa história precisa permanecer viva na memória e no imaginário de todos os brasileiros. Somos um povo aguerrido, resiliente e profundamente conectado às riquezas que a nossa natureza oferece. Seguimos juntos, lapidando o diamante que é o Acre”, finaliza o governador.
Especialista explica a importância de fazer o rastreamento do câncer. Foto: Luanna Lins/Fundhacre
Novembro é o mês dedicado à saúde do homem, e neste Dia Mundial de Conscientização do Câncer de Próstata, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde (Sesacre) e da Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo (Fundhacre), reforça a importância do cuidado preventivo contra o tipo de tumor que mais acomete homens no Brasil.
Para o urologista Felipe Oliveira, acabar com o estigma e incentivar o rastreamento é o passo mais importante para salvar vidas. Segundo ele, o grande desafio é que o homem costuma priorizar tudo, menos a própria saúde. “A gente cuida do carro, cuida da casa, mas o homem geralmente não cuida da saúde. E precisamos falar sobre o câncer de próstata”, afirma.
O especialista reforça que o rastreamento é simples e altamente eficaz. “Em 90% das vezes, quando diagnosticado na fase inicial, ele é curável. É uma taxa de sucesso muito alta, com um rastreio muito simples, que pode ser feito por meio do toque retal e do PSA, um exame feito a partir da coleta de amostra de sangue do paciente.”
Ele lembra que o toque retal ainda é visto como tabu, mas não deveria ser. “O paciente foge do consultório por causa disso. No entanto, é um exame que dura apenas alguns segundos, e os homens que fazem geralmente não reclamam de desconforto”.
Outro ponto importante é que o câncer de próstata não apresenta sintomas no início — justamente quando é mais fácil de tratar. “Ele dá sintomas só quando já está avançado, e aí a chance de cura é muito baixa. Para acharmos esse tumor no momento em que ele é tratável e curável, o paciente precisa fazer o rastreio. No início, conseguimos chances de cura superiores a 90%. Por isso, procure atendimento, faça seus exames e cuide de você”, alertou o médico.
Mutirão de Novembro Azul
No último dia 15, a Fundhacre realizou o Mutirão de Saúde do Homem, voltado para os pacientes que já constavam na regulação estadual. Integrando as ações do Novembro Azul, foram realizadas 30 consultas em cada especialidade — urologia, proctologia, cardiologia e odontologia — além de cerca de 100 atendimentos em oftalmologia e 30 cirurgias de vasectomia feitas no próprio dia 15.
A ação também ofertou exames de eletrocardiograma, vacinação, testes rápidos, aferição de glicemia e pressão arterial, além de orientações e atividades educativas em parceria com a Escola Técnica de Saúde Maria Moreira da Rocha. Com isso, o mutirão cumpriu o objetivo de reduzir filas de espera e incentivar que mais homens busquem o Sistema Único de Saúde (SUS) para um cuidado contínuo.
Enquanto o Brasil contabilizou 6.829 novos processos por injúria racial entre 1º de janeiro de 2020 e 14 de novembro de 2025, o Acre aparece como a única unidade da federação sem qualquer registro desse tipo de crime no período, segundo dados levantados pela plataforma jurídica Escavador e divulgados pelo Poder360.
A ausência de casos contrasta com o avanço das denúncias no país após a decisão do Supremo Tribunal Federal, em outubro de 2021, que equiparou a injúria racial ao crime de racismo, tornando-a imprescritível. Dois anos depois, em 2023, a equiparação virou lei federal e o número de processos cresceu de forma acelerada. Em 2022, primeiro ano após a mudança, foram 977 novas ações; em 2025, até 14 de novembro, já eram 2.128 registros, alta de 117% em três anos.
No cenário nacional, Sudeste e Nordeste concentram 68% das queixas, com destaque para a Bahia, que lidera com 1.052 processos. No Norte, onde foram registrados 516 casos, os Estados de Roraima, Rondônia e Tocantins tiveram apenas três ações cada, mas, ainda assim, nenhuma delas ficou com saldo zerado, como ocorre no Acre.
