Na continuidade dos investimentos destinados à saúde, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesascre) e da Divisão de Promoção à Saúde do Departamento de Atenção Primária à Saúde (Daps), realizou na manhã desta quinta-feira, 22, a entrega de 75 mil kits para a realização do exame preventivo do câncer de colo de útero (PCCU), destinados às unidades básicas de saúde dos 22 municípios.

A solenidade de entrega aos municípios, realizada no hall de entrada da Secretaria de Estado de Saúde, contou com a presença do secretário de Saúde Alysson Bestene, da secretária adjunta de Assistência à Saúde, Paula Mariano, e de secretários de saúde de seis cidades: Acrelândia, Assis Brasil, Rio Branco, Tarauacá, Manoel Urbano e Xapuri.

“Ações como essa fortalecem e ampliam a oferta de cuidados, pois a prevenção do câncer do colo de útero, quarta causa de morte em mulheres no Brasil, só acontece de duas maneiras: por meio da vacina contra o HPV, recomendada pelo Ministério da Saúde, e pela forma tradicional, que consiste na detecção precoce. Por isso, a importância do exame preventivo ser feito regularmente”, destaca Paula Mariano.

A ação é coordenada pelo Núcleo de Crônicas e Eixo-Câncer da Sesacre, e a aquisição dos kits é feita a partir de uma parceria com o Banco Mundial (Proser). Foram entregues 75 mil kits para papanicolau, básicos e descartáveis, 8.600 fixadores celulares em spray e 70 mil espéculos vaginais descartáveis.

O objetivo do investimento, conforme explica Alysson Bestene, é estruturar as unidades de saúde e, assim, melhorar a cobertura do exame preventivo de câncer do colo de útero em mulheres a partir de 25 anos.

“Agradecemos ao governador Gladson Cameli por esse olhar atencioso com a saúde das mulheres acreanas. Esses kits de PCCU, que a partir de hoje estarão disponíveis nas unidades de Saúde, são fundamentais para o rastreamento do câncer de colo do útero, um dos exames mais importantes para a saúde feminina”, observa Bestene.

Presente à solenidade de entrega, o secretário de Saúde de Acrelândia, Vitor Martinelli, que também atua como vice-presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde (Cosems), abordou a importância dos insumos e agradeceu os investimentos.

“Enfrentamos momentos difíceis na Saúde por conta da pandemia da Covid-19. Mas é preciso reconhecer esforços e investimentos que não foram esquecidos em outras linhas de cuidados, como a de hoje, com a entrega desses importantes materiais para detecção precoce e posterior tratamento, nos casos de câncer de colo de útero. Portanto, agradeço ao governo do Estado e à Secretaria de Saúde por essa atenção aos municípios”, ressalta Martinelli.

De acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer, o câncer do colo do útero é o terceiro mais frequente entre a população feminina e a quarta causa de morte de mulheres com câncer no Brasil.

