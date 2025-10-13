Flash
“Saúde em Ação na Comunidade” realiza mais de 1.800 procedimentos e reforça presença do SUS nas comunidades rurais de Brasileia
A Prefeitura de Brasiléia, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizou a sua 7ª edição do programa “Saúde em Ação na Comunidade”, levando atendimento médico, odontológico, exames e diversos outros serviços essenciais até a Comunidade da Pinda, localizada no ramal do KM 59 + 38 KM de estrada de barro na Reserva Extrativista Chico Mendes ( Resex).
A iniciativa tem como missão aproximar os serviços públicos da população da zona rural, garantindo o acesso integral e irrestrito ao Sistema Único de Saúde ( SUS), e à cidadania para todos, especialmente àqueles que vivem em regiões de difícil acesso.
Durante a ação, foram oferecidos atendimentos médicos, odontológicos, exames de PCCU, eletrocardiogramas, além de orientações e serviços realizados pela equipe da Secretaria de Assistência Social, como atendimentos do programa Bolsa Família.
De acordo com levantamento da Secretaria Municipal de Saúde, divulgado nesta segunda-feira (13), foram realizados 1.847 atendimentos ao todo, somando consultas, exames, procedimentos, dispensação de medicamentos e cortes de cabelo.
O secretário municipal de Saúde, Francélio Barbosa, destacou a importância da ação e agradeceu à equipe e ao prefeito Carlinhos do Pelado pelo compromisso em garantir que a estrutura básica do município chegue a todos os lugares. “Nosso compromisso é fazer com que o SUS chegue a todas e todos, sem exceção. Agradeço a toda a equipe da Saúde pelo empenho e ao prefeito Carlinhos do Pelado por oferecer as condições necessárias para que possamos levar atendimento de qualidade até as comunidades mais distantes. É assim que fortalecemos o acesso universal e irrestrito à saúde”, afirmou Francélio Barbosa.
Morador e representante da Comunidade da Pinda, Elson Rodrigues comemorou a chegada do programa à localidade. “Hoje é a realização de um sonho para nós depois de muita luta. Receber Ação de Saúde Itinerante aqui é motivo de alegria e gratidão, porque traz dignidade, médicos, exames e atendimento de qualidade para quem vive longe da cidade. É um dia histórico para a nossa comunidade”, destacou.
Presente na ação, o deputado estadual Tadeu Hassem, que já destinou quase R$ 5 milhões em emendas parlamentares para o município de Brasiléia. Entre elas, recursos voltados para a realização do programa Saúde Itinerante, ressaltou a importância da parceria entre o Legislativo e o Executivo municipal. “Essas ações mostram o quanto é importante trabalharmos juntos. A Prefeitura de Brasiléia, com o prefeito Carlinhos do Pelado, tem feito um grande esforço para levar saúde às comunidades mais distantes, e o nosso papel é apoiar com recursos e garantir que esse serviço continue chegando a quem mais precisa”, afirmou o parlamentar.
São ações como essa que a Prefeitura de Brasiléia reafirma seu compromisso com o fortalecimento da atenção básica e com a promoção da saúde como um direito de todos.
Comentários
Flash
Prefeito Jerry Correia reforça parceria com Polo de Saúde Indígena em Assis Brasil
Nesta segunda-feira (13), o prefeito Jerry Correia realizou uma visita ao Polo de Saúde Indígena de Assis Brasil, coordenado por EdiPaulo Manchineri. A visita contou com a presença da secretária municipal de Saúde, Silvani Klaumann, e teve como objetivo fortalecer o compromisso da gestão com a saúde da população indígena do município.
Durante o encontro, o prefeito reafirmou a importância da parceria já existente entre a Prefeitura e o Polo, destacando a intenção de ampliar e fortalecer ainda mais as ações conjuntas.
“A saúde indígena é uma prioridade para nossa gestão. Já temos uma parceria com o Polo e queremos avançar ainda mais, garantindo atendimento digno e contínuo para todas as comunidades”, afirmou Jerry Correia.
O prefeito também parabenizou EdiPaulo Manchineri pela atuação à frente da coordenação do Polo e reconheceu o trabalho de toda a equipe envolvida.
“Parabenizo o EdiPaulo por assumir um cargo tão importante e por sua dedicação. A Prefeitura e a Secretaria Municipal de Saúde seguem à disposição para manter e ampliar as parcerias em prol da nossa população indígena”, reforçou.
A Prefeitura de Assis Brasil reafirma seu compromisso com uma gestão inclusiva e voltada para todos os povos do município.
Comentários
Flash
Pronaf oferece alívio no bolso com bônus de 14% para produção de açaí no Acre
Por Wanglézio Braga
Os agricultores familiares do Acre que trabalham com açaí de cultivo terão um reforço no orçamento neste mês. O Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar divulgou a Portaria SAF/MDA nº 348, que garante o bônus do Programa de Garantia de Preços da Agricultura Familiar (PGPAF) para quem vendeu o fruto abaixo do valor mínimo de referência.
De acordo com a portaria, o preço de garantia do açaí foi fixado em R$ 2,30 o quilo. No entanto, o preço médio de mercado em setembro ficou em R$ 1,97, o que assegura aos produtores um desconto de 14,35% no pagamento ou liquidação de parcelas do crédito rural contratado pelo Pronaf. O benefício vale para operações feitas entre 10 de outubro e 9 de novembro de 2025.
Esse mecanismo é importante porque ajuda o agricultor a não sair no prejuízo quando o mercado paga menos do que o valor de referência estabelecido pelo governo. Com isso, pequenos produtores têm mais condições de manter suas atividades e garantir renda para a família.
Comentários
Flash
Colono morre em colisão frontal entre moto e caminhonete na BR-317, em Porto Acre
Vítima de 29 anos trafegava sem capacete e em alta velocidade após ingerir bebida alcoólica; impacto causou morte imediata
O colono Leandro Silva Nascimento, de 29 anos, morreu na noite de sábado (11) após colidir a motocicleta que conduzia contra uma caminhonete F1000 preta na BR-317, no ramal da Linha 9, na Vila Caquetá, zona rural de Porto Acre. O acidente ocorreu nas proximidades da escola Joaquim Falcão Macedo.
De acordo com testemunhas, Leandro havia consumido bebidas alcoólicas ao longo do dia e seguia em alta velocidade, sem capacete, em uma motocicleta Yamaha Factor vermelha, quando atingiu frontalmente o veículo que vinha em sentido contrário.
O motorista da caminhonete relatou à polícia que havia acabado de sair da igreja e seguia para casa quando foi surpreendido pela moto desgovernada. O impacto destruiu completamente a motocicleta e causou morte imediata ao condutor, que sofreu múltiplas fraturas.
A Polícia Militar foi acionada, isolou a área para os trabalhos periciais e, após a conclusão, o corpo foi removido por agentes do Instituto Médico Legal (IML) em Rio Branco, onde passará por exames cadavéricos.
O motorista da caminhonete permaneceu no local e prestou esclarecimentos às autoridades de trânsito.
Você precisa fazer login para comentar.