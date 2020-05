As equipes de Secretaria de Saúde, da Vigilância Epidemiológica e do Ministério Público de Cruzeiro do Sul, apuram se as funerárias da cidade estão descumprimento o protocolo de enterro das vítimas de Covid-19.

Os enterros devem seguir as novas regras da Vigilância Sanitária, sem aglomeração de parentes e amigos, o caixão tem que permanecer lacrado, não é permitida a presença de idosos, crianças, grávidas, pessoas com doenças crônicas.

Os coveiros precisam se equipar com máscara cirúrgica, protetor facial, luvas de procedimento, botas impermeáveis de cano longo e avental descartável.

Porém, a Secretaria de Saúde recebeu informações de que nos dois últimos enterros de pacientes vítimas da doença no município houve erros na hora dos enterros, como caixões sem estarem ensacados. Após receber a reclamação, as equipes fizeram fiscalizações no Hospital do Juruá e nas funerárias da cidade.

“Os coveiros detectaram essas possíveis irregularidades, mas não sabemos ao certo quem foi que descumpriu, se foi o hospital que não fez o manejo ou se a funerária desfez. Nessa metodologia que estamos queremos tentar evitar que aconteça novamente” disse que secretária de Saúde de Cruzeiro do Sul, Juliana Pereira.

Das três funerárias da cidade, a reportagem conseguiu contato com a Bom Jesus e a São Francisco. O proprietário da Bom Jesus, João Ferreira Neto, garantiu que cumpre todas as regras e exigências da Vigilância.

“A Vigilância esteve comigo no sábado [23] e foi a única funerária que eles acharam que está no ideal. Estamos cumprindo com todos os procedimentos no atendimento. Investi em acessórios para os funcionários e colocamos a urna dentro de um saco e vai direto para o cemitério”, frisou.

Já a direção da Funerária São Francisco afirmou que não recebeu as equipes de fiscalização e não quis comentar as denúncias.

A direção do Hospital do Juruá também reforçou que cumpre as regras e as determinações das autoridades com os corpos das vítimas de Covid-19.

“O hospital segue o protocolo do Ministério da Saúde e as orientações da Anvisa, inclusive, temos uma parceria com o MP sobre as normas. Não temos nenhum problema”, garantiu o diretor da unidade, Marcos Lima.

Denúncias

A secretária Juliana esclareceu que as denúncias foram feitas de informalmente. Porém, para evitar qualquer situação irregular, as equipes resolveram fiscalizar e reforçar as orientações do protocolo.

“Antes mesmo de ter os primeiros óbitos em Cruzeiro do Sul foi passado o protocolo e nota técnica com orientações para as funerárias e o hospital. Nessa nota fiz que seria feito o manejo dos corpos logo no hospital. É totalmente de responsabilidade do hospital o primeiro manejo do corpo, que tem que ser envolvido em um saco para ser isolado”, destacou.