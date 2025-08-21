Flash
Saúde e Conscientização: Prefeitura de Brasiléia promove ação de saúde em alusão ao Agosto Lilás
A Prefeitura de Brasiléia através a Secretaria Municipal de Saúde, realizou uma importante ação em alusão ao Agosto Lilás, mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. O evento aconteceu na Unidade Básica de Saúde Antônio Monteiro dos Reis e reuniu dezenas de pessoas da comunidade.
A iniciativa ofereceu uma ampla variedade de serviços gratuitos, entre eles: testes rápidos (32), coleta de PCCU (7), vacinação (36), atendimentos médicos (16), de enfermagem (15), psicológico (2), nutricional (6), odontológico (10) e exames de ultrassonografia (23). Além disso, também foram realizados serviços de aferição de pressão arterial (30) e medição de peso e altura (34).No total, foram realizados mais de 200 atendimentos, demonstrando a forte adesão da comunidade.
O vice-prefeito Amaral do Gelo participou da ação e destacou a importância da iniciativa para a comunidade. “Estamos vivendo um mês de reflexão e conscientização sobre a luta contra a violência que atinge tantas mulheres. Unir essa pauta à oferta de serviços de saúde é uma forma de cuidar, acolher e valorizar nossas cidadãs e suas famílias”, afirmou.
Segundo Amaral, a gestão municipal tem buscado aproximar cada vez mais os serviços de saúde da população. “Nosso compromisso é garantir acesso, ampliar atendimentos e promover ações que realmente façam a diferença na vida das pessoas. Ver a comunidade participando de forma tão expressiva é a prova de que estamos no caminho certo”, completou o vice-prefeito.
Com a presença centenas de pessoas, a ação reforça o compromisso da Prefeitura de Brasiléia em trabalhar pela saúde e pelo bem-estar da comunidade, além de somar esforços à causa do Agosto Lilás
Comentários
Flash
Prefeitura de Rio Branco reforça compromisso com a inclusão durante Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla
Nesta semana, em que se celebra a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, a Prefeitura de Rio Branco apresenta a história de superação de Edvaldo Silva, 43 anos, presidente do Centro de Apoio à Pessoa com Deficiência Física do Acre (Capedac), como exemplo de luta, resiliência, inspiração e também de cuidados oferecidos através da saúde para as pessoas com deficiência.
Aos 13 anos, Edvaldo sofreu um acidente que resultou em lesão medular. Foram anos de grandes desafios, adaptações e dificuldades. “No começo, eu não sabia como lidar com a situação. Foi um período de 14 anos em que permaneci dentro de casa, depressivo e totalmente dependente da família”, relembra. Três décadas depois, Edvaldo é referência no movimento social das pessoas com deficiência, atuando na defesa de direitos e na promoção da inclusão.
Assim como na trajetória de Edvaldo, os serviços públicos têm papel fundamental na garantia de dignidade e qualidade de vida. A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, integra a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência (RCPD) do Sistema Único de Saúde (SUS), criada para ampliar o acesso e qualificar o atendimento, tendo a Atenção Básica como principal porta de entrada.
Além disso, a saúde assegura acompanhamento e atendimento por meio das Unidades Básicas de Saúde, oferecendo consultas médicas em clínica geral, odontologia e pediatria, renovação de prescrições, pontos de retirada de fraldas descartáveis e material médico-hospitalar, além da distribuição de medicamentos mediante receita médica.
A Prefeitura também mantém o programa Medicamento em Casa, que entrega remédios e materiais médicos de uso contínuo diretamente nas residências dos pacientes do SUS, beneficiando principalmente pessoas acamadas, cadeirantes, portadores de doenças crônicas e cidadãos com dificuldade de locomoção.
As ações desenvolvidas durante a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla reforçam a importância dos serviços voltados à inclusão e ao atendimento da população, garantindo os cuidados em saúde e suporte às pessoas com deficiência no município.
Comentários
Flash
Agricultura: Prefeitura de Epitaciolândia entrega beneficiadora de arroz à comunidade Águas Bela
O Prefeito Sérgio Lopes esteve na última quarta-feira, 20, na comunidade Águas Bela, para a entrega de uma beneficiadora de arroz, em parceria com a Associação dos Moradores e Produtores da Reserva Chico Mendes de Brasileia e Epitaciolândia (AMOPREBE).
A máquina foi adquirida por meio de emenda parlamentar do Senador da República, Márcio Bittar, e representa um avanço importante para o fortalecimento da agricultura familiar na região. Essa é mais uma das beneficiadoras entregues às associações de produtores, visando gerar melhores condições de trabalho, aumentar a produtividade e agregar valor à produção local.
Durante o ato de entrega, o prefeito destacou a relevância do investimento e agradeceu ao senador pelo apoio às comunidades rurais.
“Essas máquinas são fundamentais para garantir mais autonomia e condições dignas aos nossos produtores, que vivem do que plantam e colhem. Agradeço ao senador Márcio Bittar por olhar com carinho para a agricultura familiar e destinar recursos que realmente fazem a diferença na vida de quem mais precisa”, ressaltou Sérgio Lopes.
Com a nova beneficiadora, os moradores da comunidade Águas Bela poderão processar sua produção de arroz de forma mais ágil e eficiente, reduzindo custos e fortalecendo a renda das famílias que vivem do trabalho na Reserva Chico Mendes.
A entrega integra um conjunto de ações da Prefeitura de Epitaciolândia que buscam incentivar a produção sustentável, a valorização do homem do campo e o fortalecimento da economia rural do município.
Comentários
Flash
Governo realiza 6ª Conferência Estadual das Cidades reúne lideranças e debate moradia e sustentabilidade no estado
Compreendendo as particularidades de cada cidade do Acre, nos dias 20 e 21 de agosto, o governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo (Sehurb), sedia a 6ª Conferência Estadual das Cidades. Com o apoio do Ministério das Cidades, o encontro reúne representantes dos 22 municípios acreanos, autoridades estaduais e movimentos sociais para debater os principais desafios e soluções voltados ao desenvolvimento urbano sustentável.
Norteados pelo tema “Construindo a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano: caminhos para cidades inclusivas, democráticas, sustentáveis e com justiça social”, a conferência deu continuidade ao processo iniciado nas etapas municipais, consolidando propostas e escolhendo 33 delegados que representarão o Acre na Conferência Nacional das Cidades, prevista para outubro, em Brasília.
A governadora em exercício, Mailza Assis, participou do encontro e enfatizou a importância da conferência como espaço democrático de diálogo. “As conferências servem para transformar as demandas da população em ações concretas. Nosso compromisso é colocar em prática as propostas que surgirem daqui, garantindo crescimento sustentável e valorização das pessoas. Aqui damos voz aos ribeirinhos, aos povos da floresta e aos moradores dos bairros mais distantes”, ressaltou.
O titular de Habitação e Urbanismo, Egleuson Santiago, ressaltou a força da participação popular e o impacto direto da conferência na formulação de políticas públicas. Ele disse: “Os 33 delegados eleitos terão a missão de levar as ideias e propostas do Acre para a conferência nacional. Isso mostra que quando organizamos e apresentamos dados técnicos, conquistamos avanços reais para os municípios.”
Segundo Santiago, as principais demandas levantadas pelos representantes municipais são habitação, saneamento básico e infraestrutura urbana. Ele também destacou que, mesmo nos municípios que não realizaram conferências próprias, houve apoio técnico do Estado para garantir participação.
O prefeito de Brasileia, Carlinhos do Pelado, apontou desafios estruturais: “Participar dessa conferência é uma oportunidade de buscar soluções junto aos governos estadual e federal”.
De Rodrigues Alves, Lucilene de Souza Amaral, representante da educação municipal, trouxe preocupações com alagamentos e moradias em áreas de risco: “Nosso município sofre com áreas alagadas durante o período chuvoso e precisamos de planejamento para que as casas sejam construídas em locais seguros. Também enfrentamos sérios problemas com esgoto e urbanização. Trazer essas pautas para a capital é essencial para mostrar nossas reais dificuldades”.
Com palestras e plenárias temáticas, os representantes discutiram questões como moradia digna, cidadania, saneamento básico, mobilidade e sustentabilidade. As propostas aprovadas serão levadas à etapa nacional, em outubro, consolidando a contribuição do Acre na construção da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano.
Você precisa fazer login para comentar.