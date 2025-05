Saúde do Acre receberá R$ 226 mil por mês para medicamentos

O estado do Acre receberá R$ 226.082,51 por mês nos meses de abril, maio e junho de 2025, para a aquisição de medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica do Sistema Único de Saúde (SUS). O repasse foi aprovado pela Portaria GM/MS nº 6.905, publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (05)

Segundo o Ministério da Saúde, os valores foram definidos com base nas informações registradas pelas secretarias estaduais de saúde no Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e não houve necessidade de ajuste ou correção no caso do Acre, diferente de outros estados que passaram por reprocessamento de dados, como Alagoas, Amapá e Rio de Janeiro.

O Componente Especializado da Assistência Farmacêutica financia medicamentos de alto custo ou de uso contínuo para o tratamento de doenças crônicas, como diabetes tipo 1, artrite reumatoide, esclerose múltipla e hepatites virais, entre outras, que exigem controle e dispensação específica.

O valor faz parte do total de R$ 445,9 milhões que serão repassados pelo Governo Federal às unidades da federação neste segundo trimestre, com o objetivo de garantir a continuidade do fornecimento desses medicamentos à população.

