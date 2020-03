A reportagem organizou uma lista com as alterações informadas pelas instituições. Ela será atualizada sempre que uma nova mudança for divulgada

Também na terça, o governador do Acre, Gladson Cameli, decretou situação de emergência devido à pandemia de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. O decreto 5.465, válido por 30 dias e podendo ser prorrogado, aponta ainda que as recomendações valem até que a emergência em saúde prevaleça, assim como determinou o Ministério da Saúde.

O Acre tem 55 casos em análise do novo coronavírus. O dado é do boletim epidemiólogo divulgado pela Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), divulgado no início da noite desta quarta-feira (18). O número de casos confirmados não mudou, continuam os três anunciados na terça (17).

A capital acreana, Rio Branco, tem o maior número de casos investigados, ao todo 45. Já no interior do estado os casos em análise estão em Brasileia (2); Cruzeiro do Sul (7) e Feijó (1). A Sesacre destacou que aguarda os resultados das amostras.

Os casos suspeitos do novo coronavírus em Cruzeiro do Sul, interior do Acre, desceu de oito para sete nesta quarta-feira (18). Segundo a Saúde regional, as pessoas estão com sintomas da doença e estão sendo assistidas pelas equipes.