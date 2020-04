Em Brasiléia deverá ser instalados oito leitos clínicos adulto, 12 de UTI adulto e 14 de UTI pediátrica no Hospital de Clinicas Raimundo Chaar.

Por Iryá Rodrigues, G1 AC

A Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) divulgou no Diário Oficial do Estado, a lista com os mais de 500 leitos distribuídos em seis hospitais voltados para o atendimento de pacientes com novo coronavírus.