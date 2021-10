Saúde detalha estratégias de vacinação para 2022

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, falou hoje (8) sobre quais serão as abordagens do governo federal em relação à vacinação contra covid-19 para o ano de 2022. Queiroga detalhou ajustes no Plano Nacional de Imunização (PNI) e de estratégias de distribuição e aplicação das vacinas ofertadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Assista na íntegra