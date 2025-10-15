Saúde desmente novo caso suspeito de intoxicação por metanol em Rio Branco

Procon havia anunciado possível nova ocorrência, mas Sesacre confirmou que trata-se do mesmo caso já descartado anteriormente

Mais um caso suspeito de intoxicação por metanol foi anunciado na manhã desta quarta-feira (15) pela presidente do Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre (Procon/AC), Alana Carolina L. Maia Albuquerque, durante entrevista na Câmara Municipal de Rio Branco. Segundo ela, o órgão estava acompanhando o caso e adotando providências preventivas, embora a contaminação ainda não tivesse sido confirmada.

“Estão sendo feitas todas as verificações. Caso surja a confirmação, serão adotadas todas as providências dentro dos protocolos legais de segurança”, afirmou Alana. A presidente destacou que o Procon atua em parceria com órgãos estaduais e federais desde a repercussão nacional dos casos de intoxicação, com foco na orientação aos consumidores e na fiscalização de estabelecimentos que comercializam bebidas alcoólicas.

Ela também mencionou a Operação Salu, deflagrada recentemente em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), o Ministério Público do Acre (MP-AC) e a Vigilância Sanitária, que já fiscalizou mais de 40 estabelecimentos no estado.

No entanto, horas após a declaração, a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) desmentiu a informação de um novo caso suspeito. Em nota enviada à imprensa, a pasta informou que o episódio mencionado pelo Procon refere-se ao primeiro registro suspeito, já descartado após exames toxicológicos realizados pela Polícia Técnico-Científica do Acre.

“O governo do Acre, por meio da Sesacre e da Fundhacre, informou que o exame toxicológico realizado não detectou a presença de metanol nas amostras coletadas da paciente de Rondônia internada em Rio Branco. Já em relação ao caso notificado envolvendo um paciente do sexo masculino, o exame clínico e a evolução do quadro permitiram descartar a hipótese de intoxicação por metanol. O paciente recebeu alta médica e se recupera bem em casa”, diz a nota.

O Procon/AC reforçou que os consumidores devem adquirir bebidas apenas em locais de confiança, verificar lacres e rótulos, exigir nota fiscal e procurar atendimento médico imediato em caso de sintomas suspeitos. Denúncias podem ser feitas pelos canais oficiais do órgão: Disque Denúncia 151, telefone (68) 3223-7000 ou e-mail [email protected].

