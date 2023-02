Saúde descarta caso suspeito de monkeypox e notifica mais um em Rio Branco

Com uma sensação térmica de 38 graus, quarenta e seis profissionais da Segurança Pública e das Forças Armadas testaram seus limites físico e psicológico na manhã deste sábado, 25, em Rio Branco. Em alusão aos 27 anos da Companhia de Operações Especiais (COE) foi realizada pela Polícia Militar do Acre (PMAC) a 5ª edição do “Bopeano Blindado”.

A quinta edição reuniu além dos profissionais do Acre, participantes de outros Estados, como Pernambuco, Rio Grande do Sul e Tocantins. Com uma corrida de 12 quilômetros fardado; 500 metros com uma carga de 60 quilos nas costas; dois tiros no alvo; 5 metros de corda e mil metros de natação no açude do Batalhão de Operações Especiais (Bope).

Leandro Oliveira, Policial Penal, foi o 1º colocado da competição, com tempo de 1 hora, 44 minutos e 18 segundos, o atleta que fez um treinamento de preparação, destacou a importância da competição. “Momento que consolida o nosso treino. Como policiais é importante mantermos o treinamento físico e essa prova serve para testar nossa capacidade física”, destacou.

Campeão na 1ª edição, sargento Jefferson Pereira terminou em segundo lugar, com o tempo de 1 hora, 45 minutos e 33 segundos. O policial destacou a motivação que a competição proporciona. “É uma prova que incentiva os policiais a estarem treinando todos os dias, para melhor servir a sociedade e desempenhar suas atividade laborais com eficiência”, disse.

Fecharam o pódio, o aluno sargento da PMAC Márcio Azad, com 1 hora, 57 minutos e 40 segundos; em quarto lugar, tenente da PMAC Thalles Campos, com 1 hora, 59 minutos e 30 segundos, ambos pertencentes ao efetivo do Bope. Em quinto lugar, o tenente do Exército Brasileiro Rafael Batista, com 2 horas e 58 segundos.

Integração das forças

O comandante-geral da PMAC, coronel Luciano Dias Fonseca, esteve presente ao evento e destacou o momento de integração entre as Forças de Segurança Pública. “Um dia muito agradável, onde todas as forças de segurança se fazem presentes, bem como a sociedade em geral. Aproveito e parabenizo a todos os atletas que participaram das atividades”, destacou.

Tenente-coronel Cristian Moura, comandante do Bope, destacou o sucesso da competição entre as Forças de Segurança. “Hoje comemoramos a data de aniversário desta unidade [COE], que presta serviços de grande importância para a sociedade. Tivemos um recorde de inscritos e pela primeira vez tivemos a participação feminina”, enfatizou.

Estiveram presentes a solenidade, coronel da Reserva Remunerada, Paulo Cesar Gomes, ex-comandante-geral da PMAC; coronel Evandro Bezerra, secretário adjunto da Secretaria de Segurança Pública (Sejusp); tenente-coronel Manoel Jorge, comandante do Policiamento do Interior (CPI); tenente-coronel Felipe Russo, comandante do 2º Batalhão; major Elizangela Monteiro; major Igor Bandeira, demais oficiais e praças da corporação militar.

Primeira feminina

Entre os 54 profissionais inscritos na competição, 46 participaram do evento, entre eles, três femininas estiveram presentes a competição. Entre elas, Greta Marino, soldado do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA) da PMAC, sendo a primeira feminina da corporação a participar do evento ao longo das cinco edições.

A policial, que concluiu a corrida, mas foi desclassificada na prova com carga, destacou a importância de ser a primeira feminina a participar do evento. “Estou orgulhosa de mim mesma. Não conclui, mas estou muito feliz em ter tentado. Agora sei minhas fraquezas e vi onde preciso melhorar e ano que vem estarei de volta à competição”, destacou.

As outras duas femininas que competiram foram Juliana de Santana, da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) e Marcilene Reis, da Polícia Civil do Tocantins (PCTO), que se juntaram a outros sete competidores que não terminaram a competição.

