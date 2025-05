Saúde de Rio Branco tem ações reconhecidas na 6ª Mostra “Acre, Aqui Tem SUS!”, promovida pelo COSEMS

A Prefeitura de Rio Branco marcou presença na 6ª edição da Mostra “Acre, Aqui Tem SUS!”, evento que reuniu profissionais de saúde de todo o estado para compartilhar experiências exitosas dentro do Sistema Único de Saúde (SUS). O encontro aconteceu nesta quinta-feira (8), no auditório da Federação das Indústrias do Estado do Acre (Fieac), e contou com a participação de gestores e trabalhadores da saúde pública, além da presença do secretário municipal de saúde de Rio Branco, Rennan Biths.

A diretora de políticas de saúde, Jocelene Soares, presente no evento, se mostrou feliz com a participação de Rio Branco na 6ª Mostra “Acre, Aqui Tem SUS” e reforçou a importância do evento para dar visibilidade às boas práticas desenvolvidas no município.

“A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está participando da Mostra com três experiências exitosas. São trabalhos que refletem o compromisso da gestão com o fortalecimento do SUS e com o cuidado das nossas comunidades. A expectativa é grande. Esperamos que uma ou até mesmo todas as nossas iniciativas sejam selecionadas para o Congresso do CONASEMS, em junho, que reúne profissionais de saúde de todo o Brasil. Seria uma oportunidade incrível de mostrar o que estamos fazendo de positivo aqui em Rio Branco.” Enfatizou.

Entre os trabalhos apresentados, o destaque ficou por conta do projeto “Promoção de Saúde à População Rural e Ribeirinha: Acesso, Cuidado e Dignidade para Todos”, inscrito pela servidora Rejane Oliveira Gonçalves. A iniciativa mostra o esforço da gestão municipal em levar atendimento de saúde a comunidades em áreas de difícil acesso. “Esperamos que esse trabalho seja amplamente divulgado e possa inspirar outras iniciativas. É fundamental levar esse tipo de atendimento a populações que muitas vezes são esquecidas”, destacou Rejane.

Outras duas experiências também foram levadas à Mostra. A servidora Rosimara Werner Lemos apresentou o projeto “PICS como Inovação no Modelo de Atenção à Saúde em Rio Branco”, que mostra como as Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) têm contribuído como ferramentas eficazes no cuidado aos pacientes. Já Karen Costa Beiruth compartilhou os resultados da iniciativa “Meditação em Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) como Estratégia Terapêutica para o Sofrimento Mental”, reforçando a importância das abordagens alternativas no tratamento em saúde mental.

O secretário municipal de Saúde, Rennan Biths, enalteceu o evento promovido pelo Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Acre (COSEMS) e agradeceu pela oportunidade de compartilhar as boas práticas desenvolvidas em Rio Branco.

“O COSEMS tem cumprido um papel fundamental ao criar espaços como este, que valorizam o trabalho dos profissionais da atenção básica e fortalecem a gestão do SUS em todo o estado. Para nós, é motivo de orgulho mostrar o que temos feito em Rio Branco e, mais ainda, aprender com as experiências de outros municípios”, destacou o secretário.

A Mostra “Acre, Aqui Tem SUS!” é promovida anualmente e tem como objetivo valorizar ações que promovem o acesso qualificado à saúde pública, estimulando a troca de experiências entre municípios e o fortalecimento do SUS nos estados.

