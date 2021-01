O número de exames de RT-PCR à espera de análise pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) ou pelo do Centro de Infectologia Charles Mérieux continua alto e subiu para 1.379. Na última semana, o principal laboratório do Acre chegou a parar as atividades por falta de insumos, mas a direção da unidade disse que a situação havia sido resolvida junto à Sesacre.