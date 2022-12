Saúde alerta para aumento de casos de meningite no Acre

A Prefeitura de Brasiléia através da secretaria de saúde realizou, na tarde desta quinta,30, o encerramento da Campanha Novembro Azul, no Centro de Convivência do Idoso Andrelino Avelino da Silva.

A secretaria de saúde promoveu, durante todo mês de novembro, diversas atividades alusivas ao mês dedicado à prevenção do câncer de próstata. Palestras, distribuição de material sobre o tema e rodas de conversas, atendimento médico, odontológico, teste rápidos, exame PSA, entre outros serviços em saúde, visando o bem-estar e qualidade de saúde dos homens.

Estiveram na ação de encerramento da campanha o secretário de saúde Francélio Barbosa, coordenador do Novembro Azul Salustiano Costa, coordenadora do centro do idoso, Suellen Araújo e toda equipe da saúde.

O Senhor Manoel Oliveira reside no bairro Eldorado e foi um dos pacientes atendidos durante a Campanha Novembro Azul. De acordo com ele, a consulta na UBS foi muito importante. “Fazia tempo que eu não vinha me consultar, por falta de tempo e também por acomodação mesmo, aí ouvi no rádio falando sobre as consultas para os homens e resolvi participar. Estou feliz porque fui bem atendido, fiz exames e a médica me explicou que eu tenho que vim sempre, acompanhar como está minha saúde”, afirmou Manoel Oliveira.

O Secretário de saúde do município, Francélio Barbosa participou da ação de encerramento e afirmou que o Novembro Azul foi um sucesso. “Encerramos hoje o mês dedicado à saúde dos homens e foi uma campanha muito importante, pois ofertamos tantos atendimentos em todas as unidades dos bairros e zona rural de Brasiléia. Deixo meu agradecimento a cada coordenador das UBS, pelo empenho e dedicação em realizar um trabalho de qualidade e humanizado aos nossos pacientes. E a Prefeita Fernanda Hassem, pelo compromisso com a saúde da população de Brasiléia”, finalizou o secretário.

