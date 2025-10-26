Sartore vence Fluminense da Bahia e é campeão da Copa Norte

O Sartore, do Amapá, venceu o Fluminense da Bahia por 6 a 1 neste sábado, 25, no ginásio do Sesc, e conquistou o título da Copa Norte de Futsal. A equipe amapaense dominou o jogo desde o início e garantiu a conquista com todos os méritos.

“Estivemos praticamente fora da competição e o empate do Corinthians com o Vivaz nos colocou na semifinal. Acertamos a nossa equipe e felizmente conseguimos chegar ao título”, disse o ala Pacheco, destaque da Copa Norte.

Melhor goleiro e artilheiro

O goleiro Wilson, do Abílio Nery do Amazonas, foi o escolhido como o melhor na Copa Norte. O ala Vigia, do Sartore, terminou como artilheiro da competição com 7 gols.

Boa campanha

Mesmo com a derrota na decisão, o técnico Ed Carlos elogiou a campanha do Fluminense da Bahia.

“Fica o sentimento por não termos conquistado o título, mas o trabalho precisa continuar. As equipes acreanas precisam voltar a jogar competições de alto nível com frequência”, declarou Ed Carlos.

Avaliação positiva

O presidente da Federação Acreana de Futsal (Fafs), Rafael do Vale, avaliou de maneira positiva a realização da Copa Norte.

“Conseguimos entregar com apoio da Secretaria de Esporte um grande evento. Ainda temos muitos desafios para melhorar a nossa modalidade e o trabalho vai continuar”, afirmou Rafael do Vale.

