Sartore vence Fluminense da Bahia e é campeão da Copa Norte

Publicado

5 minutos atrás

em

Fotos João Valente: Sartore fez dois grandes jogos na fase decisiva e conquistou o título com méritos

O Sartore, do Amapá, venceu o Fluminense da Bahia por 6 a 1 neste sábado, 25, no ginásio do Sesc, e conquistou o título da Copa Norte de Futsal. A equipe amapaense dominou o jogo desde o início e garantiu a conquista com todos os méritos.

“Estivemos praticamente fora da competição e o empate do Corinthians com o Vivaz nos colocou na semifinal. Acertamos a nossa equipe e felizmente conseguimos chegar ao título”, disse o ala Pacheco, destaque da Copa Norte.

Melhor goleiro e artilheiro

O goleiro Wilson, do Abílio Nery do Amazonas, foi o escolhido como o melhor na Copa Norte. O ala Vigia, do Sartore, terminou como artilheiro da competição com 7 gols.

Boa campanha

Mesmo com a derrota na decisão, o técnico Ed Carlos elogiou a campanha do Fluminense da Bahia.

“Fica o sentimento por não termos conquistado o título, mas o trabalho precisa continuar. As equipes acreanas precisam voltar a jogar competições de alto nível com frequência”, declarou Ed Carlos.

Avaliação positiva

O presidente da Federação Acreana de Futsal (Fafs), Rafael do Vale, avaliou de maneira positiva a realização da Copa Norte.

“Conseguimos entregar com apoio da Secretaria de Esporte um grande evento. Ainda temos muitos desafios para melhorar a nossa modalidade e o trabalho vai continuar”, afirmou Rafael do Vale.

Galvez e Sena Madureira seguem 100% no Campeonato Estadual

Publicado

3 minutos atrás

em

26 de outubro de 2025

Por

Foto Sueli Rodrigues: Brenda (10) marcou um dos gols da vitória do Galvez

Galvez e Sena Madureira seguem 100% no Campeonato Estadual Feminino. Nos jogos disputados neste sábado, 25, na Arena da Floresta, o Galvez derrotou a Adesg por 3 a 1 e o Sena Madureira venceu o Andirá por 4 a 1.

Jogo muito disputado

Galvez e Adesg realizaram uma partida muito disputada. Brenda abriu o placar para as Imperatrizes logo no início da partida, mas nos acréscimos Isamara empatou.

No segundo tempo, Ronaldinha cruzou e a atacante Aissa fez 2 a 1, Galvez. Nos acréscimos, Jaque fechou o placar cobrando falta.

Artilheiras do Estadual

Com os gols marcados contra a Adesg, Aissa e Jaque, ambas do Galvez, são as artilheiras do Estadual com 7 gols.

São Francisco x Assermurb

São Francisco e Assermurb se enfrentam neste domingo, 26, a partir das 15 horas, no Florestinha, e o confronto fecha a 2ª rodada da fase de classificação do Campeonato Estadual.

Atlético bate o Old School na estreia no Campeonato Estadual

Publicado

4 minutos atrás

em

26 de outubro de 2025

Por

Foto FEAB: Campeonato Estadual vai fechar a temporada de 2025

O Atlético derrotou o Old School por 45 a 25 neste sábado, 25, na quadra do Colégio CEBRB, e estreou com vitória no Campeonato Estadual de Basquete.

Nas outras partidas da rodada, o New City venceu o AAB “B” por 64 a 43 e o AAB “A” bateu os Los Hermanos por 67 a 25.

“Tivemos mais uma rodada bem movimentada e isso é importante para o desenvolvimento do campeonato. Ainda teremos grandes jogos na fase de classificação”, comentou o diretor técnico da Federação Acreana de Basquete (FEAB), Manieldem Távora.

Acre derrota o Amapá e o Piauí e mantém chances de disputar semifinal do Brasileiro

Publicado

22 horas atrás

em

25 de outubro de 2025

Por

Foto PHD: Seleção Acreana chega na última rodada com chances de jogar a semifinal

Uma sexta, 24, de vitórias para o vôlei acreano Campeonato Brasileiro Feminino Sub-18, em Saquarema, no Rio de Janeiro. No primeiro jogo do dia, as meninas acreanas venceram o Amapá por 2 sets a 1, com parciais de 25×21, 21×25 e 25×17. Na segunda partida, a Seleção Acreana bateu o Piauí por 3 sets a 0, com parciais de 25×23, 25×15 e 25×16.

Precisa vencer

A Seleção Acreana ocupa a 5ª colocação na chave única com 5 pontos. Uma vitória é necessária contra Sergipe neste sábado, 25, a partir das 6 horas (hora Acre) e ainda torcer por uma combinação de resultados para jogar a semifinal do torneio nacional.

