Sargento do trisal nega separação após rumores na internet

O sargento Erisson Nery, do trisal mais conhecido do Acre, usou as redes sociais nesta quarta-feira, 13, para negar os rumores de separação com a sargenta Alda Radine, com a qual possui dois filhos.

Eles são bastante conhecidos na internet pela atuação como militares e o apelido de “Casal 190” e desde o final do ano passado, começaram a publicar fotografias na web com a nova integrante da família, a administradora paraense Darlene Oliveira.

Em um vídeo nas redes sociais, o sargento negou o rumor de separação com a esposa e salientou que no momento Alda se encontra passando por graves problemas psicológicos. Em seguida, o sargento pediu que os seguidores enviassem palavras de apoio a Alda.

“Ela está com a Darlene porque a princípio ela ia sozinha, só que a médica dela não achou interessante ela sozinha, e recomendou que ela fosse acompanhada e eu tô de serviço para ajudar na renda. Por gentileza, deixem ela em paz, se tiver alguma coisa positiva digam, mas se for negativa, joguem em mim. Fala comigo no meu direct, se querem descontar alguma coisa, desconte em mim”, afirmou.

“Infelizmente, tem muita gente incompreensiva e os obtusos fazem essa besteira de falar com uma pessoa abalada psicologicamente. Se querem falar bosta, fala pra mim. Eu sei que a internet se tornou um lugar tóxico, mas deixem ela melhorar. Ninguém está se separando não e não é a nossa primeira crise. Não custa nada ser empático. Se quer falar algo, fala pra mim e deixem ela em paz. Parem de atacá-la, ela não tem culpa de nada e se tem alguém que tem culpa sou eu”, acrescentou.

View this post on Instagram Uma publicação compartilhada por ERISSON NERY @tresamoresac (@sargentonery)

Por