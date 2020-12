Militar recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Central de Flagrantes.

Um sargento do Exército de 27 anos foi encaminhado para a delegacia na madrugada desta quinta-feira (3), após agredir um travesti dentro de um motel, localizado no Bairro Lagoa, em Porto Velho.

A Polícia Militar foi informada que o homem teria contratado o travesti para um programa sexual e foi para o motel juntamente com um amigo.

No local, o travesti disse que não iria ter relações sexuais com os dois. Foi nesse momento que iniciou uma discussão entre os dois.

Com raiva, o sargento pegou um copo quebrado e agrediu o braço do travesti, causando um corte. O amigo do agressor conseguiu separar os dois.

Ao ouvir os gritos, a recepcionista do motel chamou a Polícia Militar, o sargento recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Central de Flagrantes.

Uma equipe do Samu foi acionada, e socorreu a vítima das agressões. O caso foi registrado como lesão corporal.

