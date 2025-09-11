Sargento da PM é encontrado morto em residência no conjunto Jequitibá, em Rio Branco

Jayson Ferreira de Araújo, de 36 anos, integrava o Grupo Especial de Operações em Fronteira (GEFRON) e deixou uma filha de três anos; causas do óbito não foram divulgadas

O sargento da Polícia Militar do Acre, Jayson Ferreira de Araújo, 36 anos, foi encontrado morto na noite de quarta-feira (10) para quinta-feira (11) em sua residência, localizada no conjunto Jequitibá, região do Calafate, em Rio Branco. Militar do Grupo Especial de Operações em Fronteira (GEFRON), ele era pai de uma menina de três anos e tinha carreira reconhecida na corporação.

Em nota oficial, o Comando Geral da PM acreana lamentou a morte e destacou o trabalho do sargento: “Rogamos a Deus que, em sua infinita bondade, conceda conforto aos familiares e amigos neste momento de imensa dor e saudade”. A Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) também se manifestou, prestando solidariedade aos familiares e colegas de farda.

As causas da morte ainda são desconhecidas e aguardam determinação pericial. O caso será investigado pelas autoridades competentes.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários