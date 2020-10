Um sargento da Polícia Militar lotado no município de Assis Brasil, localizado na tríplice fronteira do Acre, sofreu um acidente com sua arma tipo pistola enquanto estava limpando um veículo em frente ao quartel da cidade.

Segundo foi apurado no momento junto com a comandante da regional do Alto Acre, Major Ana Kássia, soube do incidente e buscou informações no quartel do Município, onde foi relatado que o militar estaria lavando um veículo e se acidentou com sua própria arma.

O militar teria se abaixado com a arma na cintura, fora do coldre, quando a mesma foi acionada e disparou acertando sua região pélvica, acertando órgão genitais. Ferido e sangrando, o sargento foi levado para a unidade hospitalar da cidade onde recebeu os primeiros socorros.

Foi informado ainda pela Major, que o sargento estaria fora de perigo de morte e estava sendo preparado para ser transferido para a Capital, onde passará por cirurgia no local atingido.

Mais informações a qualquer momento.

