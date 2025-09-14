São Paulo supera os desfalques e vence o Botafogo pelo Brasileirão

Tricolor contou com as reestreias do zagueiro Rafael Tolói e do atacante Rigoni

Lance!

O São Paulo venceu o Botafogo por 1 a 0 neste domingo (14), no MorumBis, pelo Campeonato Brasileiro. Dinenno fez o gol da vitória. A partida ficou marcada pelo reencontro de velhos conhecidos com a torcida: o zagueiro Rafael Tolói e o atacante Rigoni reestrearam com a camisa do Tricolor.

O duelo foi equilibrado e marcado por desfalques em ambos os lados. O Tricolor não pôde contar com sete jogadores, enquanto o Botafogo entrou em campo com sete mudanças em relação ao jogo anterior.

A maior chance foi do São Paulo, no início da etapa inicial, que resultou no gol de Dinenno. O argentino voltou a marcar após mais de um ano e balançou as redes pela primeira vez defendendo o clube paulista. O Botafogo melhorou na segunda etapa, mas não conseguiu reverter a desvantagem.

Com a vitória, o São Paulo chega a 35 pontos e iguala o número de pontos do Botafogo. A equipe comandada por Crespo está na sétima colocação e perde em número de vitórias para o Glorioso, que segue na sexta posição.

Como foi o jogo?

O Tricolor não sentiu os desfalques e começou melhor a partida. Logo aos seis minutos, Enzo Díaz cruzou na medida para Dinenno completar na pequena área e abrir o placar. Foi o primeiro gol do argentino com a camisa do São Paulo, e ele se emocionou na comemoração.

A aposta do Botafogo era nos contra-ataques, o time frequentou a entrada área adversária, mas com muitas dificuldades para criar. Por outro lado, o São Paulo era mais objetivo. Tapia teve a segunda melhor chance do jogo ao finalizar após passe de Cedric, mas a bola passou por cima do travessão.

Enzo Díaz quase marcou um golaço no MorumBis. O lateral cobrou falta e acertou a trave. Neto, goleiro do Botafogo, ainda tentou a defesa, mas acabou batido no lance. Pouco depois, o jogador deixou o campo lesionado para a entrada de Léo Linck. O primeiro tempo terminou com três finalizações do São Paulo e nenhuma do adversário.

Assim como no primeiro tempo, o São Paulo foi letal nos primeiros minutos. Tapia foi lançado nas costas da marcação, finalizou forte e marcou o segundo gol. Wilton Pereira Sampaio viu impedimento no lance e anulou a jogada.

Crespo promoveu a reestreia de Rigoni. O argentino entrou no lugar de Dinenno aos 15 minutos da segunda etapa. A melhor finalização do Botafogo na partida foi com Matheus Martins, que entrou no intervalo. O atacante aproveitou bate e rebate na área, finalizou de primeira e a bola foi para fora.

Os mandantes eram mais incisivos no ataque. Sabino ficou perto de ampliar o placar com um chute de fora da área, que passou perto do travessão. Davide Ancelotti mudou muitas peças no Botafogo e promoveu a entrada de titulares, como Marlon Freitas.

A equipe carioca passou a ter mais volume de jogo nos minutos finais, e teve suas chances com Cuiabano e Joaquim Correa, mas Rafael estava lá para defender. Nos acréscimos, Rigoni finalizou na trave. O jogo terminou com a vitória por placar mínimo do São Paulo.

O que vem por aí?

Os dois clubes possuem compromissos no meio da próxima semana. Na quarta-feira (17), o Botafogo enfrenta o Mirassol, no estádio Nilton Santos, por uma rodada adiada pelo Campeonato Brasileiro. No dia seguinte, o São Paulo encara a LDU, em Quito, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores.

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 1 X 0 BOTAFOGO

CAMPEONATO BRASILEIRO – 23ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 14 de setembro de 2025, às 17h30 (de Brasília)

📍 Local: MorumBis; São Paulo (SP)

⚽Gols: Dinenno (6′/1ºT) (1-0)

🟨 Cartões amarelos: Allan Franco (SPO); Rigoni (SPO); David Ricardo (BOT)

🟥 Cartões vermelhos:

⚽ESCALAÇÕES

SÃO PAULO (Técnico: Hernán Crespo) Rafael; Rafael Tolói, Alan Franco (Arboleda) e Sabino; Cédric Soares, Alisson (Marcos Antônio), Pablo Maia, Rodriguinho e Enzo Díaz (Wendell); Dinenno (Rigoni) e Tapia

BOTAFOGO (Técnico: Davide Ancelotti) Neto (Léo Linck); Vitinho, Kaio Pantaleão, David Ricardo e Marçal (Cuiabano); Newton (Marlon Freitas), Allan (Matheus Martins), Danilo e Jeffinho (Joaquín Correa); Savarino e Chris Ramos