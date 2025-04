São Paulo e Atlético-MG empatam jogo movimentado com chilique e expulsões

São Paulo e Atlético-MG empataram por 0 a 0 na tarde deste domingo (6), no Mineirão, pela 2ª rodada do Brasileirão.

Apesar do empate sem gols, a partida foi bastante movimentada. Rafael e Everson fizeram ao menos duas defesas cada para garantirem o placar zerado.

O Tricolor foi melhor na primeira etapa, mas não conseguiu capitalizar em gols. O Galo equilibrou as ações no segundo tempo com as mudanças de Cuca e só não venceu no fim porque Rafael fez duas defesaças.

O São Paulo ficou com um jogador a menos quando Calleri foi expulso aos 39 da segunda etapa. Ele subiu com o cotovelo aberto e acertou Junior Alonso. Ramon Abatti Abel mostrou amarelo, mas o VAR sugeriu a revisão e o argentino acabou expulso.

O técnico Luis Zubeldía foi expulso no final do primeiro tempo após reclamação efusiva por amarelo para Lyanco, que já tinha e seria expulso. Ele se revoltou após o vermelho, invadiu o campo para cobrar o árbitro e precisou ser contido pelos atletas. Lyanco acabou expulso aos 53 da segunda etapa depois de receber o segundo amarelo.

Com o resultado, o São Paulo chegou a dois pontos no torneio, enquanto o Galo anotou seu primeiro ponto no torneio.

O Tricolor volta a campo nesta quinta-feira, às 21h30, quando recebe o Alianza Lima (PER), no Morumbis, pela Copa Libertadores da América. Já o Galo recebe o Deportes Iquique (CHI) no mesmo dia e horário pela Copa Sul-Americana.

