São Paulo cobra áudios do VAR no Choque-Rei: “Vamos quebrar o protocolo”
Presidente reitera que o time foi prejudicado, fala em “fundo do poço” da arbitragem brasileira e faz sugestões à CBF
O presidente do São Paulo, Julio Casares, voltou a se posicionar sobre a arbitragem do clássico contra o Palmeiras, no último domingo (5).
Em vídeo divulgado nesta segunda-feira (6), ele reitera que o Tricolor foi severamente prejudicado no clássico.
O mandatário pediu a divulgação do áudio das conversas entre Ramon Abatti Abel e os responsáveis pelo VAR, comandado por Ilbert Estevam da Silva.
A princípio, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) só disponibiliza áudios de lances revisados pela arbitragem, o que não aconteceu nos lances específicos do clássico.
Casares classificou os acontecimentos do “Choque-Rei” como “lamentáveis”.
“Venho mais uma vez me manifestar a respeito dos lamentáveis fatos ocorridos ontem no Murumbis, no jogo contra o Palmeiras, pelo Brasileirão. Foram cinco vídeos, claros, onde a tecnologia entrou em campo, mas a falta de diálogo ou a omissão ou a falta de firmeza técnica do árbitro e do árbitro do VAR trouxe um prejuízo ao São Paulo. O São Paulo poderia ter um pênalti a favor, claro, além de jogar com um atleta a mais, como foi em Fortaleza, onde nós dissemos que foi merecida a expulsão do Rigoni, mas aqui no Morumbis o critério foi outro”, iniciou.
O São Paulo protesta contra um pênalti não marcado em Gonzalo Tapia e a falta de cartão vermelho para Andreas Pereira pelo pisão em Marcos Antonio.
“É o momento de ser firme. Eu apoiei o presidente (da CBF) e apoio pela sua juventude, pelo seu idealismo e é uma pessoa bem intencionada. Mas existe um protocolo de não ceder os áudios quando o VAR não chamar o árbitro de campo para o monitor. Presidente, vamos quebrar o protocolo. Precisamos do áudio para imaginar o que aconteceu, se houve ou que tipo de diálogo aconteceu entre a cabine do VAR e o árbitro de campo. Não é só São Paulo, é o futebol brasileiro quem quer saber desse áudio. Não é só o presidente do São Paulo, mas sim a comunidade esportiva”, seguiu.
“A nossa arbitragem está chegando no fundo do poço. Vamos mostrar que esse áudio é o começo de uma mudança. Ontem eu soube da nota do afastamento do árbitro de campo e do árbitro de VAR. Foi uma medida correta, mas não pode ficar apenas numa suspensão”, afirmou Casares.
Além de cobrar a divulgação dos áudios, Julio Casares sugeriu que a CBF institua “desafios de VAR” nas partidas e que sejam disponibilizados todos os áudios, assim como são divulgadas as súmulas dos jogos.
“Queremos dar duas sugestões: vamos implantar ainda nesse ano o desafio, onde cada técnico poderá acionar o VAR através de uma dúvida. Duas vezes por jogo, conforme regulamentação. Isso vai inibir a omissão do VAR, vai inibir covardia de um árbitro que não olhou o que estava acontecendo, embora muito bem posicionado”, sugeriu.
“A outra sugestão é que na súmula, assim como são anexados todos os acontecimentos daquela partida, sejam automaticamente disponibilizados os áudios e as conversas do que aconteceu dentro de campo. Portanto, presidente Samir e Rodrigo Cintra (chefe da comissão de arbitragem), vocês me atenderam muito rapidamente, mas agora é o momento de virar a página na arbitragem. Ficam as duas sugestões”, concluiu.
O consumo de álcool diminuiu no Brasil, mas os episódios de excesso aumentaram
5,7% dos adolescentes brasileiros desenvolvem transtornos relacionados ao consumo de álcool em fases iniciais.
No Brasil, o consumo de álcool continua sendo um tema de grande preocupação para as autoridades de saúde e segurança pública. Embora pesquisas recentes mostrem uma diminuição no número de pessoas que bebem, os padrões de consumo entre aqueles que mantêm o hábito refletem níveis alarmantes de excesso, o que se traduz em hospitalizações, mortes e consequências sociais de grande impacto. Os números revelam um paradoxo: menos brasileiros consomem bebidas alcoólicas, mas aqueles que o fazem tendem a beber em maiores quantidades e com maior frequência, gerando um cenário complexo.
A terceira e mais recente edição da Pesquisa Nacional sobre Álcool e Drogas (Lenad), realizada em 2023 pela Universidade Federal de São Paulo em colaboração com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, entrevistou mais de 16.600 pessoas de todas as regiões do país. Os resultados mostram que, entre 2012 e 2023, o percentual de brasileiros que declararam ter consumido álcool nos últimos 12 meses caiu de 47,7% para 42,5%.
No entanto, essa diminuição na prevalência não implica necessariamente uma melhoria, uma vez que os episódios de consumo excessivo se tornaram mais frequentes. Em 2012, 46,3% dos adultos que bebiam reconheceram ter ingerido seis ou mais drinques em uma única ocasião; em 2023, essa proporção aumentou para mais de 60%, com uma média semanal de 5,3 bebidas por consumidor.
A diferença entre os sexos é acentuada. 68,8% dos homens que bebem admitiram ter tido episódios de consumo excessivo, contra 47,7% das mulheres. Além disso, mais de um terço da população adulta, ou seja, 34,7%, já passou por situações de embriaguez aguda relacionadas a acidentes ou problemas de saúde. A cerveja, de acordo com o relatório, é a bebida mais associada a padrões de risco e dependência. 31% dos consumidores apresentaram um consumo problemático e 28,6% cumprem os critérios de transtorno por consumo de álcool.
Quanto às diferenças regionais, o Sul e o Centro-oeste apresentam as taxas mais altas de consumo, com 71,4% e 70,1% da população declarando ter bebido no último ano, respectivamente. O Sudeste registra 61,4%, o Nordeste 62,1% e o Norte 60,7%. No entanto, as taxas de consumo excessivo em episódios variam: o Centro-oeste lidera com 16,3%, seguido pelo Nordeste com 12,5% e pelo Sudeste com 11,6%.
O panorama é ainda mais preocupante quando se analisam os dados entre adolescentes. Embora a lei brasileira proíba a venda e o fornecimento de álcool a menores de 18 anos, a realidade mostra outra coisa: mais da metade da população experimentou sua primeira bebida antes de atingir a maioridade e um em cada quatro começou a beber regularmente nessa fase.
Em 2006, 8% dos adolescentes atendiam aos critérios de transtorno por consumo de álcool; o número caiu para 4,6% em 2012, mas voltou a subir em 2023, atingindo 5,7%. A pesquisa também mostra que as meninas superam os meninos no consumo em todos os parâmetros, desde a experimentação até o consumo regular, o que alerta os especialistas sobre uma mudança de padrão.
Apesar da diminuição geral do consumo, o Brasil enfrenta uma carga considerável de problemas relacionados ao álcool. De acordo com o Centro de Informações sobre Saúde e Álcool (CISA), o alcoolismo foi responsável por 10,5% das mortes relacionadas ao consumo no país e causa 21 mortes por dia. Entre 2022 e 2023, as hospitalizações por esse transtorno aumentaram 2,8%, com uma média de quatro internações por hora. A maioria dos hospitalizados são homens (86,4%), embora a proporção de mulheres internadas tenha crescido nos últimos anos, passando de 9,9% em 2010 para 13,6% em 2023.
A mortalidade também reflete disparidades regionais e de gênero. Onze estados superam a taxa nacional de 3,6 mortes por 100 mil habitantes, com Piauí, Bahia, Espírito Santo e Tocantins na liderança. A maioria das mortes por alcoolismo ocorre entre pessoas com 55 anos ou mais, enquanto as hospitalizações afetam principalmente o grupo de 35 a 54 anos. Embora entre 2022 e 2023 tenha sido registrada uma queda de 9,2% nas mortes por alcoolismo, os números ainda não atingiram os níveis anteriores à pandemia da COVID-19.
O impacto do álcool não se limita à saúde, mas se estende à segurança pública. A chamada Lei Seca, em vigor desde 2008, completou 17 anos com um saldo de 3,2 milhões de infrações registradas por dirigir sob o efeito do álcool. Somente no Distrito Federal, entre 2008 e 2025, foram aplicadas mais de 294 mil multas, com uma média de 67 motoristas punidos por dia no último ano.
Embora as autoridades comemorem uma redução de 55% nas mortes por acidentes de trânsito relacionados ao álcool desde sua implementação, elas insistem que o risco persiste. Além disso, as companhias deseguros de automóveis alertam que os acidentes causados sob o efeito do álcool geralmente ficam fora da cobertura, o que aumenta não apenas as consequências legais, mas também os custos econômicos para os infratores.
Além disso, pesquisas associam o consumo de álcool a mortes violentas no Brasil. Um estudo da Universidade de São Paulo revelou que 50,1% das pessoas que morreram por causas violentas entre 2022 e 2024 haviam consumido alguma substância psicoativa horas antes, e 26,2% apresentavam álcool no sangue. A análise de mais de quatro mil amostras mostrou que, em acidentes de trânsito, 38% das vítimas haviam bebido, enquanto em suicídios, 29,4% apresentaram álcool no sangue. Em homicídios, a proporção chegou a 26,4%.
É importante ressaltar que, em nível regional, o consumo de álcool per capita também oferece uma perspectiva relevante. Dados internacionais indicam que a Argentina ocupa a 59ª posição entre 189 países, com uma média de 8 litros de álcool puro por pessoa por ano. Já o Brasil está logo abaixo, com 7,7 litros per capita, um número que o coloca entre os países com maior consumo na América Latina e que ajuda a explicar a magnitude dos desafios em matéria de saúde pública e segurança no trânsito.
Diante desse cenário, o governo federal promoveu novas ferramentas para enfrentar o problema. Durante a apresentação da Lenad III, foi lançada uma página temática do Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas, destinada a concentrar dados atualizados e facilitar a formulação de políticas públicas. Também foi apresentado um caderno de debate sobre políticas de preços e impostos sobre o álcool, elaborado em colaboração com o Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Segundo a pesquisadora Lísia von Diemen, reduzir a disponibilidade e aumentar o preço das bebidas, limitar a publicidade e facilitar o acesso ao tratamento são medidas essenciais para mitigar os danos.
Novas ameaças
O aumento da experimentação de drogas no Brasil acendeu novos sinais de alerta entre especialistas e autoridades. Um relatório recente elaborado pela Universidade Federal de São Paulo, como parte da terceira Pesquisa Nacional sobre Álcool e Drogas, revelou que cerca de 11,4 milhões de brasileiros com mais de 14 anos, o que equivale a 6,60% da população, admitiram ter consumido cocaína ou crack alguma vez na vida.
Embora o uso recente, correspondente aos últimos 12 meses, tenha se mantido em torno de 2,20% — aproximadamente 3,8 milhões de pessoas —, a comparação com a pesquisa de 2012 mostra um aumento significativo na experimentação, já que há onze anos a porcentagem era de 4,43%.
No entanto, esse aumento não se traduziu necessariamente em um crescimento proporcional do consumo contínuo. Os pesquisadores apontaram que a estabilidade no uso recente, combinada com o aumento na prevalência histórica, sugere que mais pessoas se animaram a experimentar essas substâncias, embora nem todas tenham desenvolvido um padrão sustentado de consumo. Nesse sentido, a pesquisa alerta que, devido ao longo intervalo de 11 anos entre as medições, é provável que tenham ocorrido flutuações no número de usuários sem que elas tenham sido registradas nos dados disponíveis.
Outro aspecto relevante do estudo é que a prevalência foi maior entre os homens e na faixa etária de 25 a 49 anos. Além disso, foram detectadas maiores proporções de consumo entre pessoas de origem amarela e indígena, bem como entre indivíduos divorciados ou separados. Em relação aos fatores socioeconômicos, a relação com a escolaridade e a renda foi clara. Os índices mais elevados de consumo concentraram-se em pessoas com menor nível de escolaridade e em famílias com renda de até dois salários mínimos.
No que diz respeito especificamente à cocaína, o estudo mostrou que cerca de 9,3 milhões de brasileiros, ou seja, 5,38% da população, declararam ter usado a droga alguma vez na vida, contra 3,88% registrados em 2012. No entanto, o uso no último ano permaneceu estável em torno de 1,78%. Vale ressaltar que, entre aqueles que consumiram recentemente, quase metade relatou uso frequente, definido como diário ou mais de duas vezes por semana, o que implica um maior risco de complicações agudas e dependência.
Em relação ao crack, a pesquisa estimou que 1,39% dos brasileiros consumiram a droga pelo menos uma vez na vida e que 0,5% a consumiram no último ano, números que praticamente não mudaram em relação a 2012. No entanto, os pesquisadores alertaram que a amostra de usuários foi insuficiente para calcular com precisão a prevalência de transtornos associados a essa substância.
Além dessas tendências, o estudo incorporou pela primeira vez um módulo sobre a percepção do tráfico de drogas nas comunidades. De acordo com os resultados, quase 44% dos brasileiros percebem que o tráfico de drogas é frequente em seus bairros, especialmente nas regiões Sudeste e Norte, bem como nos grandes centros urbanos.
Por fim, soma-se a esse cenário a ameaça dos superopioides, como os nitazenos, até 50 vezes mais potentes que o fentanil, que já foram detectados em apreensões recentes e que, misturados com outras drogas, geram riscos mortais. A isso se soma o impacto persistente do consumo excessivo de bebidas alcoólicas, configurando para o Brasil um duplo desafio na área da saúde pública.
Venezuela diz que alertou EUA sobre possível ataque à embaixada em Caracas
Relação entre os países é cortada desde 2019, corpo diplomático americano deixou prédio no mesmo ano
O presidente da Assembleia Nacional da Venezuela e principal negociador com os Estados Unidos, Jorge Rodríguez, disse no domingo (5) que Washington foi avisado sobre uma “operação de falsa bandeira” que tentava colocar explosivos na embaixada dos EUA em Caracas.
Em uma mensagem em sua conta no aplicativo de mensagens Telegram, Rodríguez acrescentou que os supostos planos foram relatados a Washington por meio de três canais diferentes e que a “grave ameaça” é uma “operação de falsa bandeira preparada por setores extremistas da direita local” na Venezuela para “colocar explosivos letais na embaixada dos EUA” em Caracas.
“Também alertamos uma embaixada europeia sobre esses fatos para que eles possam comunicar a seriedade dessas informações ao pessoal diplomático dos EUA”, declarou ele.
A Venezuela cortou relações com os Estados Unidos em 2019 e o corpo diplomático dos EUA deixou a sede naquele ano.
Tensão entre países aumentou nos últimos meses, depois que Washington enviou navios de guerra para o Mar do Caribe e atacou embarcações ao menos quatro venezuelanas, alegando que eram utilizadas pelo narcotráfico.
Everton Ribeiro é diagnosticado com câncer na tireoide; saiba detalhes
Capitão do Bahia realizou cirurgia nesta segunda-feira (6)
O meia Everton Ribeiro, capitão e camisa 10 do Bahia, revelou nesta segunda-feira (6) que foi diagnosticado com câncer na tireoide há cerca de um mês. O anúncio foi feito por meio das redes sociais, um dia após a vitória tricolor sobre o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro.
De acordo com o jogador, o diagnóstico foi seguido por uma cirurgia realizada nesta segunda, que ocorreu com sucesso. Everton afirmou que já está em recuperação e agradeceu o apoio recebido de familiares, torcedores e companheiros de equipe.
O Bahia ainda não divulgou previsão para o retorno de Everton aos gramados.
Veja publicação de Everton Ribeiro
“Oi, amigos. Preciso compartilhar uma notícia com vocês. Há cerca de um mês, fui diagnosticado com um câncer na tireoide.
Hoje fiz a cirurgia e tudo correu bem, graças a Deus. Sigo em recuperação, com fé e com o apoio da minha família e de vocês. Obrigado por cada oração e carinho. Ter vocês ao meu lado faz toda a diferença.
Tenho certeza de que vamos vencer mais essa batalha juntos”.
Próximos jogos
Com a pausa para a data-Fifa, o próximo compromisso do Bahia será contra o Vitória, pela 28ª rodada do Brasileirão. O clássico Ba-Vi está marcado para o dia 16 de outubro, às 21h30 (de Brasília), no Barradão, em Salvador.
