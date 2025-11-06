Cotidiano
São Paulo busca empate com Flamengo e “ajuda” Palmeiras no Brasileirão
O Flamengo desperdiçou, na noite desta quarta-feira (5), a oportunidade de assumir, ainda que provisoriamente, a liderança do Campeonato Brasileiro. Isso porque os rubro-negros cederam o empate por 2 a 2 ao São Paulo, mesmo após buscar a virada por 2 a 1, em confronto válido pela 32ª rodada.
Com a igualdade, o Mengão foi a 65 pontos, a mesma pontuação do Palmeiras, que enfrenta o Santos na noite desta quinta-feira (6), no Allianz Parque, em São Paulo (SP). O Verdão, porém, leva a melhor no número de vitórias (20 a 19).
Outro postulante ao título nacional, o Cruzeiro foi a Porto Alegre durante a noite e ganhou do Grêmio por 1 a 0, chegando aos 63 pontos. A grande questão, porém, é que a Raposa já disputou 32 jogos, um a mais do que os flamenguistas e dois a mais do que os palestrinos.
O Tricolor Paulista, por outro lado, tem 45 pontos e aparece na oitava colocação, dentro da faixa de classificação à fase de grupos para a Sul-Americana. Pensando em Libertadores, o Bahia, com 52, fecha a zona de classificação à fase de grupos, enquanto Botafogo, com 51, e Fluminense, com 47, iriam para a segunda fase.
Como foi o empate por 2 a 2 entre São Paulo e Flamengo?
Como o MorumBIS está recebendo uma série de shows, o duelo foi disputado na Vila Belmiro, em Santos (SP) — o gramado do estádio foi “batizado” por um gato, que fez cocô no campo. Mesmo longe de casa, os tricolores começaram a partida “voando” e abriram o placar logo aos dois minutos.
Erick Pulgar se atrapalhou na saída de jogo, Tapia tentou o passe, a bola desviou em Alex Sandro e sobrou para Luciano. O camisa 10 chegou chapando e acertou o cantinho esquerda. Mas a felicidade mandante durou pouco.
Logo aos quatro minutos, Gonzalo Plata lançou para Giorgan de Arrascaeta, que foi derrubado dentro da área por Pablo Maia. Após longa reclamação tricolor, o próprio uruguaio foi para a cobrança e deixou tudo igual ao acertar a bochecha direita da rede.
O gol, aliás, teve um sabor especial para Arrascaeta. Isso porque o meia se tornou — isoladamente — o estrangeiro que mais marcou com a camisa do Flamengo: chegou aos 95, deixando o argentino Doval, com 94, para trás.
Depois, o primeiro tempo teve apenas mais duas boas oportunidades, ambas protagonizadas pelo volante Luiz Gustavo. Aos 15 minutos, o volante exigiu boa defesa de Rossi em cabeceio após escanteio pela direita. Já aos 29, da intermediária, mandou rebote por cima do travessão, com perigo.
A etapa final começou com o Flamengo levando perigo. Logo no primeiro minuto, Arrascaeta fez cobrança de escanteio pela esquerda, Saúl Ñíguez desviou de cabeça e mandou para fora, por cima do travessão.
O São Paulo respondeu pouco depois. Aos quatro, Ferreirinha recebeu dentro da área e chapou de pé direito, tirando tinta da trave esquerda. Já aos 11, Luciano fez boa jogada e, de pé esquerdo, arriscou de longe, jogando por cima do travessão.
Aos 18, Arrascaeta impediu a saída de bola e acionou Emerson Royal, que fez bom cruzamento para a área. Samuel Lino fez bela finalização de pé direito e virou o placar. Logo na sequência, aos 21, Plata pisou em Robert Arboleda e tomou cartão vermelho direto.
Com um a mais, o São Paulo se lançou ao ataque — e conseguiu o empate. Aos 34, Lucas tentou tabelar com Ferreirinha, Royal fez o corte, jogando a bola para trás, e Maik cruzou de primeira para o ex-atacante do Grêmio chegar estufando as redes.
Houve ainda outras duas boas chances para os tricolores. Aos 39, Lucas ameaçou com linda bicicleta que saiu por cima do travessão. Aos 44, Luciano recebeu de Ferraresi e bateu de pé esquerdo, para fora, próximo da trave direita de Rossi.
Próximos jogos
Os tricolores voltam a campo no sábado (8), quando encaram o Red Bull Bragantino, novamente na Vila Belmiro, a partir das 21h. Os rubro-negros recebem o Santos no domingo (9), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), a partir das 18h30.
Cotidiano
Deracre avança na sinalização da AC-445, que conecta Bujari e Porto Acre
O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), avança para a fase final da obra de pavimentação da rodovia AC-445, que interliga os municípios de Bujari e Porto Acre. A equipe técnica executa os serviços de sinalização horizontal e vertical, etapa que antecede a entrega oficial da via à população.
Com investimento superior a R$ 42 milhões, provenientes de emenda parlamentar do senador Márcio Bittar e contrapartida do Estado, a obra representa um marco na infraestrutura viária do Acre, ampliando a segurança e a integração regional.
A presidente do Deracre, Sula Ximenes, acompanhou a vistoria dos últimos ajustes nesta quarta-feira, 5, garantindo que todos os serviços sejam concluídos dentro dos padrões técnicos e de segurança do órgão.
“Estamos concluindo a fase de sinalização, que é fundamental para garantir segurança aos motoristas e pedestres. Essa é uma obra que vai transformar o deslocamento entre Bujari e Porto Acre, fortalecendo o desenvolvimento local”, destacou Sula Ximenes.
A rodovia possui 38,26 km de extensão, divididos em dois lotes. Tanto o Lote I, com 19,60 km, quanto o Lote II, com 18,66 km, estão passando pela fase de sinalização horizontal e vertical, que inclui a pintura de faixas, demarcações de segurança e instalação de placas informativas e de regulamentação. Essa etapa garante que toda a via esteja devidamente sinalizada e pronta para ser entregue à população com segurança e qualidade.
A inauguração da AC-445 está prevista para novembro de 2025, consolidando mais uma entrega do governo do Acre por meio do Deracre, com foco em qualidade, eficiência e segurança nas obras viárias.
Cotidiano
Entenda como é calculada a nota das provas objetivas do Enem 2025
No próximo domingo (9), mais de 4,81 milhões de candidatos farão as primeiras provas do Exame Nacional do Ensino Médio de 2025. Dia de encarar a prova de redação e mais 90 questões de múltipla escolha.
Para se sair bem no exame, será preciso muito mais do que interpretação de textos, gramática e análise de trechos de obras literárias. Além de responderem questões de história, geografia, filosofia e sociologia, sem deixar de lado a língua estrangeira (inglês ou espanhol) escolhida no momento da inscrição no Enem, os candidatos deverão, sobretudo, gerenciar bem o tempo de duração das provas: 5 horas e 30 minutos.
O pedagogo e professor de história dos colégios Start Anglo Bilingual School e STG da cidade do Rio de Janeiro Glauco Pinheiro recomenda ler o tema da redação no primeiro momento da prova e não deixar a transcrição do texto para a folha de redação para última hora.
“O estudante deve separar de uma hora a uma hora e meia para montar sua redação e deixar para ir para a prova depois desta parte”.
Outra recomendação do professor é não chutar as questões por falta de tempo. Tudo para não atrapalhar o cálculo na nota do candidato, a partir da metodologia chamada Teoria de Resposta ao Item (T.R.I.), adotada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) para calcular a nota no exame.
“A prova do Enem exige muito a coerência pedagógica para se sair bem. A Teoria de Resposta ao Item, que chamamos de TRI, não vai adotar a quantidade de acertos que o candidato vai conseguir. E sim, sua coerência no Cartão-Resposta”, diz o pedagogo Glauco Pinheiro.
A recomendação vale também para o segundo dia de provas, em 16 de novembro, quando os candidatos terão testados os conhecimentos nas seguintes áreas: matemática, biologia, química e física, com foco total em raciocínio lógico e aplicação de fórmulas.
Teoria de Resposta ao Item
No Enem, não são utilizados pesos para cada questão para o cálculo das notas. O Inep adota a Teoria de Resposta ao Item (TRI) que considera para o cálculo da nota a coerência das respostas corretas do participante.
Este modelo matemático identifica a consistência da resposta, segundo o grau de dificuldade de cada questão.
“Espera-se que participantes que acertaram as questões difíceis devam também acertar as questões fáceis, pois, entende-se que a aquisição do conhecimento ocorre de forma cumulativa, de modo que habilidades mais complexas requerem o domínio de habilidades mais simples”, explica o Inep em seu site.
A metodologia da TRI ainda pontua os acertos dos candidatos considerando a particularidade de cada questão, conforme suas características (parâmetros).
Cada item leva em conta três variáveis, chamadas parâmetros, no cálculo total da nota:
- parâmetro de discriminação: poder que cada questão possui de diferenciar participantes que dominam a habilidade avaliada daqueles que não dominam.
- .parâmetro de dificuldade: quanto mais difícil a questão, maior seu valor.
- .parâmetro de acerto casual: probabilidade de um participante acertar a questão no “chute”, sem necessariamente ter domínio do tema.
Enfim, este conjunto de modelos matemáticos busca representar a relação entre a probabilidade de o participante responder corretamente a uma questão; seu conhecimento na área em que está sendo avaliado; e as características dos itens.
Quantidade de acertos
Na atribuição de pontos na prova do Enem, a nota não leva em consideração apenas a quantidade bruta de erros e de acertos.
Isto significa que duas pessoas com a mesma quantidade de acertos e de erros podem ter notas diferentes, pois tudo depende de quais foram as questões acertadas ou erradas.
Apesar de a nota do Enem não ser calculada diretamente pelo número de acertos, o Inep explica que existe uma relação entre o número de acertos e a nota calculada pela TRI. Isso quer dizer que um participante que teve um número de acertos alto terá nota alta no Enem, e um participante que teve poucos acertos, necessariamente, terá nota baixa.
Chutar ou deixar em branco?
Apesar de não recomendado, o Inep explica que participante que acertou uma questão “no chute”, não significa que sua nota irá diminuir, mas ela não tem tanto valor como se o participante tivesse acertado os itens com a coerência pedagógica esperada.
Mas, ao deixar em branco, a questão será considerada necessariamente como errada. Então, “sempre é melhor responder à questão do que deixá-la em branco, pois uma questão certa sempre aumenta a nota, e uma questão deixada em branco é corrigida como errada”, assegura o Inep.
Mínimas e máximas
As notas mínimas e máximas variam e dependem das questões da prova. Como as questões das provas não são as mesmas, em cada ano, há notas mínima e máxima diferentes.
Na divulgação dos resultados, em janeiro de 2026, o Inep disponibilizará as notas mínima e máxima das provas objetivas por área de conhecimento.
Saiba mais
Os critérios adotados pela banca examinadora do Inep no TRI podem ser conferidos no canal do Inep no Youtube. O portal do instituto também disponibiliza um guia que detalha ao participante a metodologia adotada.
Cotidiano
Escola do Galvez goleia e Meninos de Ouro vence no Estadual
Dois jogos foram disputados nesta quarta, 5, pela primeira fase do Campeonato Estadual Sub-13. A Escola do Galvez goleou o Grêmio Xapuriense por 9 a 0 e o time dos Meninos de Ouro venceu o Joia de Cristo por 1 a 0.
Na Arena da Floresta
A fase de classificação do Estadual Sub-13 com duas partidas nesta quinta, 6, a partir das 15 horas, na Arena da Floresta. Esporte Saúde e Lazer enfrenta o Furacão do Norte no primeiro jogo e no segundo confronto a Escolinha do Flamengo joga contra o Rei Artur.
