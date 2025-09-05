fbpx
São Francisco vence o Plácido de Castro e garante vaga na semifinal

Publicado

19 minutos atrás

em

Foto Glauber Lima: Manga (d) marcou um dos gols da vitória do São Francisco

O São Francisco venceu o Plácido de Castro por 3 a 0 nesta quinta, 4, na Arena da Floresta, e assumiu a liderança da fase de classificação do Campeonato Estadual da 2ª Divisão com 9 pontos e ainda garantiu uma vaga na semifinal do torneio. Catatau (2) e Manga marcaram os gols do triunfo Católico no segundo tempo.

Domínio total 

O São Francisco dominou a partida desde o início. Os atacantes Titô e Kikinha conseguiram perder oportunidades sem goleiro e isso resume a quantidade de gols perdidos.

Atacante no gol

A falta de organização do Plácido de Castro na disputa do Estadual da 2ª Divisão ficou mais uma vez evidente. O atacante Coreia “foi obrigado” a atuar no gol porque o Tigre não tinha um goleiro para o confronto.

Santa Cruz e Andirá classificados

A vitória do São Francisco também classificou o Santa Cruz e o Andirá para as semifinais.

Atlético x Náuas

Atlético e Náuas fecham a 4ª rodada da primeira fase do Estadual da 2ª Divisão no sábado, 6, a partir das 17 horas, na Arena da Floresta. Se o Galo ganhar, estará classificado para semifinal.

Rio Branco bate o Café com Leite e voltar a sonhar com vaga nas quartas

Publicado

17 minutos atrás

em

5 de setembro de 2025

Por

Foto João Valente: As duas equipes seguem com chances de classificação

O Rio Branco bateu o Café com Leite/Porto Acre por 7 a 4 nessa quarta, 3, no ginásio Álvaro Dantas, e voltou a sonhar com uma vaga nas quartas de final do Campeonato Estadual de Futsal da Série B. O Rio Branco assume a 4ª colocação no grupo A com 6 pontos.

Sequência no sábado

A primeira fase do Estadual da Série B terá cinco partidas no sábado, 6, a partir das 17 horas, no ginásio do Sesc. Os confrontos são: Xapuri x Rio Branco, Café com Leite x Epitaciolândia, Capixaba x Borussia, Amigos do Gerson x PSC e Adesg x Montenegro.

Classificação da Série B

Grupo A

1º Xapuri – 12 Pts

2º Epitaciolândia – 9 Pts

3º PSC – 6 Pts

4º Rio Branco – 6 Pts

5º Café com Leite/Porto Acre – 3 Pts

6º Amigos do Gerson – 0 Pt

Grupo B

1º Adesg – 12 Pts

2º Capixaba – 9 Pts

3º Montenegro – 7 Pts

4º Villa City – 3 Pts

5º Bujari – 3 Pts

6º Borussia Dortmund – 1 Pt

Plácido de Castro goleia o Vasco e vence a 1ª no Estadual

Publicado

18 minutos atrás

em

5 de setembro de 2025

Por

Plácido de Castro goleou o Vasco por 6 a 2 nesta quinta, 4,na Arena da Floresta, e conquistou a primeira vitória no Campeonato Estadual Sub-17. O Tigre do Abunã assume a 7ª colocação com 4 pontos e entra na zona de classificação.

Independência x Rio Branco

Independência e Rio Branco fecham nesta sexta, 5, a partir das 15 horas, no Florestinha, a 5ª rodada da primeira fase do Estadual. Se vencer, o Estrelão assume a 5ª colocação com 7 pontos.

Prefeito de Brasileia abre fase final da ‘Copa Bolpebra Master 2025’ em noite de integração internacional

Publicado

11 horas atrás

em

4 de setembro de 2025

Por

Cerimônia no Estádio José Guiomard dos Santos marca retorno do torneio que reúne Bolívia, Peru e Brasil; prefeito destaca legado esportivo e cultural como “ponte esportiva entre povos”

Mesmo já campeã 2025, selecionado master de Brasiléia, anfitrião, recebe com festa Peru e Bolívia no estádio José Guiomar. Foto: captada 

Em meio às celebrações dos 203 anos da Independência do Brasil, a cidade de Brasileia reviveu uma tradição de quatro décadas ao sediar a abertura da terceira e última fase da ‘Copa de Futebol Master Bolpebra 2025’ na noite desta quinta-feira (4).

O estádio José Guiomard dos Santos recebeu delegações de Cobija/Pando/Bolívia, Porto Maldonado/Peru e Brasiléia/Acre/Brasil para o pontapé inicial da terceira fase do torneio internacional de futebol de campo, iniciado em 1980 e retomado após anos de interrupção.

Selecionado Master de Brasiléia, fronteira da regional do Alto acre. Foto: cedida

A cerimônia contou com a presença do prefeito Carlinhos do Pelado (PP), que enfatizou o significado histórico do evento:

“É uma grande satisfação resgatar este campeonato que marcou gerações.

Ainda ressaltou que: “A COPA BOLPEBRA é mais do que uma competição esportiva. É um símbolo da irmandade entre Bolívia, Peru e Brasil. Celebramos nossa independência com orgulho e com os nossos vizinhos e amigos ao nosso lado”, disse o prefeito de Brasiléia.

A Copa Bolpebra une povos, valoriza o esporte e mostra que o futebol pode ser uma ponte de integração cultural e social”. Autoridades municipais e estaduais dos três países, incluindo a secretária de Cultura Arlete Amaral entre outras autoridades, acompanharam o evento junto com torcedores e atletas.

Selecionado Master de Porto Maldonado Perú. Foto: cedida 

O torneio internacional que envolve três regionais (regional do Alto acre, região Perla Del Acre e Região Madre de Dios), onde é disputado em três fases, coincidindo com datas festivas de cada nação. As etapas anteriores ocorreram em julho no Peru (aniversário de Puerto Maldonado) e em agosto na Bolívia (festividades nacionais).

Selecionado Master de Cobija Pando. Foto: cedida 

Clebson Venancio, gerente de esportes de Brasileia e coordenador da fase local, destacou o legado da competição: “Promovemos um campeonato de alto nível com arbitragem oficial, mas o maior resultado é o intercâmbio esportivo e a amizade entre os países”.

A cerimônia do torneio trinacional ocorre mesmo com a seleção master municipal anfritriões da fase 3 já garantida como ‘Campeã Master 2025’, após vencer as duas primeiras fases, primeira realizada em Porto Maldonado (Perú), e segunda em Cobija (Pando/Bolívia), onde conquistou o título em agosto durante as comemorações do bicentenário boliviano.

Com boa participação, arquibancadas em clima de festa e clima de confraternização, a ‘Copa Bolpebra Master 2025’ reafirmou seu papel como símbolo de união trinacional na fronteira da amazônica ocidental.

O torneio, que completa mais de 40 anos de história, reúne as delegações de Brasiléia (Acre/Brasil), Puerto Maldonado (Peru) e Cobija (Pando/Bolívia) em uma celebração que vai além do aspecto esportivo.

O evento mantém viva uma tradição que se consolidou como um dos principais símbolos de união entre Brasil, Bolívia e Peru.A Copa, que reúne atletas das três nações vizinhas, é considerada uma ferramenta diplomática e cultural esportiva de integração entre os países desde tríplice fronteira, promovendo o intercâmbio esportivo e fortalecendo os laços de amizade entre os povos da Amazonia ocidental.

Veja galeria de fotos da abertura do evento internacional:

