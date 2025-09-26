Cotidiano
São Francisco vence o Andirá e é finalista do Estadual da 2ª Divisão
O São Francisco venceu o Andirá por 2 a 0 nesta quinta, 25, na Arena da Floresta, e é finalista do Campeonato Estadual da 2ª Divisão. Titô e Catatau marcaram os gols da vitória Católica e o triunfo também garantiu o acesso para a 1ªDivisão em 2026
Resumo do jogo
No primeiro lance do jogo, Kikinha fez o passe e Titô chutou e a bola bateu na trave.
O São Francisco seguiu jogando melhor, mas o Andirá conseguiu equilibrar a partida e tentava criar lances em velocidade.
No fim da primeira etapa, o São Francisco saiu em contra-ataque. Jota tocou e Titô marcou. A auxiliar Roseane Amorim assinalou impedimento e o árbitro Jackson Rodrigues acabou anulando um gol legal. Titô não estava em posição de impedimento.
Os técnicos Erick Rodrigues, do São Francisco, e João Paulo Lourenço, do Andirá, realizaram mudanças para o segundo tempo.
Aos 34, Jota fez o lançamento. Leozinho se livrou da marcação e tocou para Titô, livre, fazer 1 a 0, São Francisco.
Aos 48, Catatau recebeu o passe e se livrou do goleiro Gonzalez para fechar o placar. Final São Francisco 2 x 0 Andirá
Segundo finalista
Santa Cruz e Atlético se enfrentam no sábado, 27, às 17 horas, na Arena da Floresta, para definir quem será o segundo finalista do Estadual. O Santa Cruz tem a vantagem do empate.
Comentários
Cotidiano
Santa Cruz goleia o Sena Madureira e mantém invencibilidade no Estadual
O Santa Cruz goleou o Sena Madureira por 6 a 0 nesta quinta, 25, no Florestinha, e manteve a invencibilidade na primeira fase do Campeonato Estadual Sub-17. São oito vitórias e a liderança do torneio com 24 pontos.
São Francisco x Andirá
A 8ª rodada da primeira fase será fechada nesta sexta, 26, a partir das 15 horas, no Florestinha, com a partida entre São Francisco e Andirá.
O São Francisco ocupa a 4ª colocação somando 13 pontos e o Andirá é o 9º com 4.
Comentários
Cotidiano
Xavier Maia e Santa Cruz conquistam vitórias no Campeonato Estadual
Xavier Maia e Santa Cruz conquistaram vitórias nesta quinta, 25, no CT do Cupuaçu, pela primeira fase do Campeonato Estadual Sub-15.
O Xavier Maia venceu os Meninos de Ouro por 3 a 2 e o Santa Cruz bateu o Estrelinha por 2 a 0.
O Santa Cruz assumiu a liderança isolada do grupo 3 com 6 pontos e o Xavier Maia conquistou a primeira vitória.
Duas partidas
Duas partidas movimentam o Estadual Sub-15 nesta sexta, 26, a partir das 14h30, no CT do Cupuaçu. Bangu e PSG disputam o primeiro jogo e no segundo confronto o Santinha enfrenta o Recriança.
Comentários
Cotidiano
Capixaba vence o Rio Branco e garante vaga na semifinal da Série B
O time do Capixaba venceu o Rio Branco por 5 a 2 nessa quinta, 25, no ginásio Álvaro Dantas, e garantiu uma vaga na semifinal do Campeonato Estadual de Futsal da Série B.
Vai programar
A Federação Acreana de Futsal (Fafs) por meio do departamento técnico vai programar a última semifinal do Estadual da Série B entre Adesg e PSC. O jogo deve ser realizado na próxima semana.
Você precisa fazer login para comentar.