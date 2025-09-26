São Francisco vence o Andirá e é finalista do Estadual da 2ª Divisão

O São Francisco venceu o Andirá por 2 a 0 nesta quinta, 25, na Arena da Floresta, e é finalista do Campeonato Estadual da 2ª Divisão. Titô e Catatau marcaram os gols da vitória Católica e o triunfo também garantiu o acesso para a 1ªDivisão em 2026

Resumo do jogo

No primeiro lance do jogo, Kikinha fez o passe e Titô chutou e a bola bateu na trave.

O São Francisco seguiu jogando melhor, mas o Andirá conseguiu equilibrar a partida e tentava criar lances em velocidade.

No fim da primeira etapa, o São Francisco saiu em contra-ataque. Jota tocou e Titô marcou. A auxiliar Roseane Amorim assinalou impedimento e o árbitro Jackson Rodrigues acabou anulando um gol legal. Titô não estava em posição de impedimento.

Os técnicos Erick Rodrigues, do São Francisco, e João Paulo Lourenço, do Andirá, realizaram mudanças para o segundo tempo.

Aos 34, Jota fez o lançamento. Leozinho se livrou da marcação e tocou para Titô, livre, fazer 1 a 0, São Francisco.

Aos 48, Catatau recebeu o passe e se livrou do goleiro Gonzalez para fechar o placar. Final São Francisco 2 x 0 Andirá

Segundo finalista

Santa Cruz e Atlético se enfrentam no sábado, 27, às 17 horas, na Arena da Floresta, para definir quem será o segundo finalista do Estadual. O Santa Cruz tem a vantagem do empate.

