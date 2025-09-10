São Francisco vence o Andirá e confirma 1ª colocação na fase de classificação

O São Francisco venceu o Andirá por 4 a 0 nesta terça, 9, na Arena da Floresta, e confirmou a primeira colocação na fase de classificação do Campeonato Estadual da 2ª Divisão com 12 pontos. Titô, Manga Jota e Catatau marcaram os gols dos Católicos.

Possíveis confrontos

O São Francisco deve enfrentar o Andirá na semifinal. Atlético e Santa Cruz são favoritos contra Plácido de Castro e Náuas e desta maneira os duelos das semifinais seriam: São Francisco x Andirá e Santa Cruz x Atlético.

Catatau é o artilheiro

O lateral Catatau assumiu a artilharia do Estadual da 2ª Divisão com 4 gols. Os atacantes Alifi e Mano Valter, ambos do Santa Cruz, estão em segundo somando 3 gols.

Atlético x Plácido

Atlético e Plácido de Castro jogam na quinta, 11, a partir das 18 horas, na Arena da Floresta, na sequência da 5ª rodada da primeira fase. O Galo entra em campo classificado e o Tigre do Abunã eliminado.

