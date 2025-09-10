fbpx
Conecte-se conosco

Cotidiano

São Francisco vence o Andirá e confirma 1ª colocação na fase de classificação

Publicado

26 minutos atrás

em

Foto Glauber Lima: São Francisco dominou a partida e conquistou uma vitória com méritos

O São Francisco venceu o Andirá por 4 a 0 nesta terça, 9, na Arena da Floresta, e confirmou a primeira colocação na fase de classificação do Campeonato Estadual da 2ª Divisão com 12 pontos. Titô, Manga Jota e Catatau marcaram os gols dos Católicos.

Possíveis confrontos

O São Francisco deve enfrentar o Andirá na semifinal. Atlético e Santa Cruz são favoritos contra Plácido de Castro e Náuas e desta maneira os duelos das semifinais seriam: São Francisco x Andirá e Santa Cruz x Atlético.

Catatau é o artilheiro

O lateral Catatau assumiu a artilharia do Estadual da 2ª Divisão com 4 gols. Os atacantes Alifi e Mano Valter, ambos do Santa Cruz, estão em segundo somando 3 gols.

Atlético x Plácido

Atlético e Plácido de Castro jogam na quinta, 11, a partir das 18 horas, na Arena da Floresta, na sequência da 5ª rodada da primeira fase. O Galo entra em campo classificado e o Tigre do Abunã eliminado.

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo

Cotidiano

Plácido de Castro derrota o Andirá e assume a 6ª colocação no Estadual

Publicado

22 minutos atrás

em

10 de setembro de 2025

Por

Foto Glauber Lima: Plácido de Castro conquistou um triunfo importante na luta pela classificação

Plácido de Castro derrotou o Andirá por 2 a 0 nesta terça, 9, no Florestinha, e assumiu a 6ª colocação na primeira fase do Campeonato Estadual Sub-17 com 7 pontos.

Santa x Assermurb

Santa Cruz e Assermurb se enfrentam nesta quarta, 10, a partir das 15 horas, no Florestinha, na sequência da fase de classificação do Estadual Sub-17. O Santa Cruz é líder com 15 pontos e a Assermurb ocupa a 7ª posição somando 5.

Comentários

Continue lendo

Cotidiano

Diretoria do Atlético fecha a contratação do lateral Thomaz

Publicado

24 minutos atrás

em

10 de setembro de 2025

Por

Foto Glauber Lima: Thomaz (6) chega para ser uma peça importante no Atlético

A diretoria do Atlético fechou a contratação do lateral esquerdo Thomaz, ex-Humaitá, para a disputa da fase final do Campeonato Estadual da 2ª Divisão. O atleta chega em Rio Branco na próxima sexta, 12, e será regularizado para o primeiro jogo das semifinais.

“O Thomaz foi um dos destaques do Humaitá na Série D e, sem dúvida, será um reforço importante”, avaliou o diretor de futebol do Atlético, Éden Barros.

Outras contratações

O volante Rodrigo Lamar, o meia Kekel e o atacante Alê também devem reforçar o Galo na reta final do Estadual.

“Temos conversas iniciadas com os três atletas. Vamos definir até o fim desta semana”, disse Éden Barros.

Kinho assume

Kinho Brito assume o comando do Atlético nesta quarta, 10, no Frotão. O treinador vai comandar a equipe na partida contra o Plácido de Castro nesta quinta, 11, na Arena da Floresta.

Comentários

Continue lendo

Cotidiano

Lyon vence e Quinarí e Brasileia empatam no Estadual da Série A

Publicado

28 minutos atrás

em

10 de setembro de 2025

Por

Foto João Valente: Estadual entra em momento decisivo para definir os classificados

Dois jogos foram disputados nessa terça, 9, pela primeira fase do Campeonato Estadual de Futsal da Série A. No ginásio do Sesc, o Lyon venceu o Veneza por 4 a 1 e confirmou a classificação para a segunda fase da competição.

Quinarí e Brasileia empataram por 3 a 3, em Senador Guiomard, e seguem invictos no torneio.

Sequência no sábado

A primeira fase do Estadual terá sequência no sábado, 13, com mais duas partidas.  O preventório recebe o Atlético Xapuriense no ginásio do Sesc, a partir das 19 horas. Em Senador Guiomard, a partir das 19h30, o Quinarí joga contra o Campo Grande.

Classificação da Série A

Grupo A

1º Lyon – 9 Pts

2º Preventório – 3 Pts

3º Pista – 3 Pts

4º Atlético Xapuriense – 3 Pts

5º Veneza – 0 Pt

Grupo B

1º Campo Grande – 6 Pts

2º Quinarí – 4 Pts

3º Brasileia – 4 Pts

4º Fluminense da Bahia – 0 Pt

5º Calafate – 0 Pt

Comentários

Continue lendo