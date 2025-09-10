Cotidiano
São Francisco vence o Andirá e confirma 1ª colocação na fase de classificação
O São Francisco venceu o Andirá por 4 a 0 nesta terça, 9, na Arena da Floresta, e confirmou a primeira colocação na fase de classificação do Campeonato Estadual da 2ª Divisão com 12 pontos. Titô, Manga Jota e Catatau marcaram os gols dos Católicos.
Possíveis confrontos
O São Francisco deve enfrentar o Andirá na semifinal. Atlético e Santa Cruz são favoritos contra Plácido de Castro e Náuas e desta maneira os duelos das semifinais seriam: São Francisco x Andirá e Santa Cruz x Atlético.
Catatau é o artilheiro
O lateral Catatau assumiu a artilharia do Estadual da 2ª Divisão com 4 gols. Os atacantes Alifi e Mano Valter, ambos do Santa Cruz, estão em segundo somando 3 gols.
Atlético x Plácido
Atlético e Plácido de Castro jogam na quinta, 11, a partir das 18 horas, na Arena da Floresta, na sequência da 5ª rodada da primeira fase. O Galo entra em campo classificado e o Tigre do Abunã eliminado.
Plácido de Castro derrota o Andirá e assume a 6ª colocação no Estadual
Plácido de Castro derrotou o Andirá por 2 a 0 nesta terça, 9, no Florestinha, e assumiu a 6ª colocação na primeira fase do Campeonato Estadual Sub-17 com 7 pontos.
Santa x Assermurb
Santa Cruz e Assermurb se enfrentam nesta quarta, 10, a partir das 15 horas, no Florestinha, na sequência da fase de classificação do Estadual Sub-17. O Santa Cruz é líder com 15 pontos e a Assermurb ocupa a 7ª posição somando 5.
Diretoria do Atlético fecha a contratação do lateral Thomaz
A diretoria do Atlético fechou a contratação do lateral esquerdo Thomaz, ex-Humaitá, para a disputa da fase final do Campeonato Estadual da 2ª Divisão. O atleta chega em Rio Branco na próxima sexta, 12, e será regularizado para o primeiro jogo das semifinais.
“O Thomaz foi um dos destaques do Humaitá na Série D e, sem dúvida, será um reforço importante”, avaliou o diretor de futebol do Atlético, Éden Barros.
Outras contratações
O volante Rodrigo Lamar, o meia Kekel e o atacante Alê também devem reforçar o Galo na reta final do Estadual.
“Temos conversas iniciadas com os três atletas. Vamos definir até o fim desta semana”, disse Éden Barros.
Kinho assume
Kinho Brito assume o comando do Atlético nesta quarta, 10, no Frotão. O treinador vai comandar a equipe na partida contra o Plácido de Castro nesta quinta, 11, na Arena da Floresta.
Lyon vence e Quinarí e Brasileia empatam no Estadual da Série A
Dois jogos foram disputados nessa terça, 9, pela primeira fase do Campeonato Estadual de Futsal da Série A. No ginásio do Sesc, o Lyon venceu o Veneza por 4 a 1 e confirmou a classificação para a segunda fase da competição.
Quinarí e Brasileia empataram por 3 a 3, em Senador Guiomard, e seguem invictos no torneio.
Sequência no sábado
A primeira fase do Estadual terá sequência no sábado, 13, com mais duas partidas. O preventório recebe o Atlético Xapuriense no ginásio do Sesc, a partir das 19 horas. Em Senador Guiomard, a partir das 19h30, o Quinarí joga contra o Campo Grande.
Classificação da Série A
Grupo A
1º Lyon – 9 Pts
2º Preventório – 3 Pts
3º Pista – 3 Pts
4º Atlético Xapuriense – 3 Pts
5º Veneza – 0 Pt
Grupo B
1º Campo Grande – 6 Pts
2º Quinarí – 4 Pts
3º Brasileia – 4 Pts
4º Fluminense da Bahia – 0 Pt
5º Calafate – 0 Pt
