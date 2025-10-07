São Francisco terá o elenco completo na decisão de sábado

Em uma manhã marcada pela integração cultural e pelo fortalecimento das relações entre o Acre e o Peru, a Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac) realizou, neste domingo (06), uma sessão solene em homenagem aos irmãos peruanos dos municípios de Puerto Maldonado, Ibéria e Iñapari. O evento, proposto pelo deputado Tanízio Sá (MDB) por meio do Requerimento nº 74/2025, destacou os laços históricos de amizade, cooperação e desenvolvimento mútuo entre os povos acreano e peruano.

Realizada no plenário da Aleac, a solenidade reuniu autoridades estaduais, representantes dos municípios homenageados e convidados especiais, reforçando o compromisso com o diálogo transfronteiriço e a integração amazônica. O deputado Tanízio sá ressaltou a importância da iniciativa e o simbolismo do ato para o fortalecimento das relações bilaterais.

O parlamentar também destacou a importância de reconhecer o trabalho e a dedicação dos homenageados, ressaltando o papel fundamental que cada um desempenha em suas comunidades e no desenvolvimento do Estado. Ele afirmou que a Assembleia Legislativa sempre estará de portas abertas para valorizar iniciativas que fortalecem o Acre e promovem o bem coletivo.

“Esta Casa tem o dever de reconhecer e prestigiar aqueles que contribuem com o crescimento do nosso Estado. É um momento de gratidão e de reafirmação do nosso compromisso com as causas que transformam vidas e fortalecem nossa sociedade”, declarou.

A cônsul honorária do Peru no Acre, destacou durante a solenidade a importância da integração entre os povos brasileiro e peruano, ressaltando o papel da Assembleia Legislativa no fortalecimento dessa parceria. “Agradeço ao deputado Tanízio Sá e à Aleac por nos receberem tão bem. Este é um momento de gratidão e de reconhecimento ao trabalho de união entre os dois países, especialmente pelo acolhimento e pelo tratamento humano que o Acre oferece à comunidade peruana”, afirmou.

Representando o prefeito de Inãpari, Vitória Oliveira, que contribui na Casa de Apoio mantida pelo deputado Tanízio Sá, fez um depoimento emocionado sobre a importância do espaço para quem precisa de acolhimento. “Eu sou testemunha de tudo que acontece na casa de apoio do deputado. Ele abriu as portas com muito carinho e atenção, e já acolheu cerca de 60 pessoas, inclusive quem vem do Peru em busca de tratamento. É um gesto de amor e humanidade que merece nosso reconhecimento”, declarou Vitória, bastante emocionada.

Vilma Aragon, representante do governador de Puerto Maldonado, destacou a importância da integração entre o Acre e a região de Madre de Dios para o fortalecimento das relações culturais, econômicas e ambientais entre os dois países. “Este encontro simboliza a união de dois povos irmãos, que compartilham desafios e sonhos comuns. Trabalhar juntos significa construir uma Amazônia mais próspera, sustentável e solidária”, afirmou.

O vereador Zé Nunes, de Plácido de Castro, destacou a importância da união entre os povos do Acre e do Peru. Ele elogiou a representante peruana Vitória, dizendo que, mesmo afirmando não saber discursar, ela “sabe ajudar as pessoas, e isso é o mais importante na vida pública”. Zé Nunes ressaltou ainda que a política tem um lado bonito, que é o de “juntar as pessoas e fazer o bem”, e parabenizou o deputado responsável pela realização do evento e todos os representantes peruanos pela parceria e amizade entre os povos.

O prefeito de Ibéria, Miguel Ángel Gómez Díaz, destacou a importância da integração entre os povos da fronteira durante a solenidade em homenagem aos irmãos peruanos realizada na Aleac. “É uma honra participar deste momento que reforça os laços de amizade e cooperação entre o Peru e o Acre. Agradeço ao deputado Tanízio Sá pelo apoio incondicional e pela visão de fortalecer nossas relações em benefício do desenvolvimento das comunidades fronteiriças”, afirmou.

Desembargador destaca integração e amizade entre Acre e Peru

Representando o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, Dr. Laudivon Nogueira, o desembargador Nonato Maia, corregedor-geral de Justiça, participou da solenidade que celebrou a união entre os povos acreano e peruano. Em seu pronunciamento, ele ressaltou a importância do trabalho conjunto e das relações fraternas mantidas entre os dois países, especialmente na região de fronteira, onde a cooperação é parte essencial da convivência entre os povos.

“O Acre e o Peru compartilham não apenas fronteiras geográficas, mas também laços humanos, culturais e econômicos que nos aproximam cada vez mais”, afirmou o desembargador. “Ao longo da história, aprendemos que a convivência fraterna com nossos irmãos sul-americanos é um tesouro precioso que deve ser cultivado e defendido. As fronteiras, longe de nos separar, são pontes que nos unem pela amizade e solidariedade.”

Tanízio Sá encerra solenidade destacando missão cumprida e compromisso com a verdade

Em seu discurso de encerramento, o deputado Tanízio Sá ressaltou a importância de servir ao povo com honestidade e dedicação. O parlamentar afirmou que sente-se realizado por ter contribuído com a transformação da vida de muitas pessoas. “Eu me realizo ajudando as pessoas, me sinto feliz. Tudo que eu sonhei na vida, eu fiz com esforço e verdade. Nunca precisei mentir nem prometer o que não podia cumprir. Acredito que é com a verdade que atingimos nossos objetivos e ganhamos o respeito do povo”, destacou.

Tanízio lembrou ainda que a política deve ser um instrumento de solidariedade e legado. “Eu nunca vi ninguém levar dinheiro em caixão, mas podemos deixar um legado, uma história pros nossos filhos e pra quem trabalhou conosco. Quero ser lembrado por ter feito o bem, por ter ajudado quem precisava, independentemente de onde fosse”, afirmou o deputado.

Ao final da solenidade, foram entregues certificados de reconhecimento aos homenageados, em agradecimento pelos serviços prestados e pela contribuição de cada um para o desenvolvimento da região.

