fbpx
Conecte-se conosco

Cotidiano

São Francisco terá as voltas de Nathan e Kikinha contra o Plácido

Publicado

4 horas atrás

em

Foto Sueli Rodrigues: Nathan foi uma das principais contratações do São Francisco

O elenco do São Francisco fecha nesta quarta, 3, no Carlos Simão, com um treino leve a preparação para o jogo contra o Plácido de Castro. A partida pela 4ª rodada da fase de classificação do Campeonato Estadual da 2ª Divisão será realizada nesta quinta, 4, a partir das 18 horas, na Arena da Floresta.

O zagueiro Nathan e o atacante Kikinha, ambos retornando de suspensão, são mais duas opções importantes.

Pode estrear 

O zagueiro Santiago pode ser a novidade do São Francisco contra o Tigre. O atleta, ex-Pérolas do Rio de Janeiro, foi regularizado nessa terça, 2, e esperar somente a publicação no Boletim Informativo Diário (BID)

São Francisco, Santa Cruz e Andirá

Uma vitória do São Francisco diante do Plácido garante a classificação e a liderança da primeira fase. Um triunfo Católico também garante as classificações do Santa Cruz e do Andirá para as semifinais.

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo

Cotidiano

Defesa Civil do Acre alerta para temporais e ventanias em setembro

Publicado

25 minutos atrás

em

3 de setembro de 2025

Por

Coordenador Claudio Falcão emite recomendações de segurança para a população se proteger durante os fenômenos climáticos, comuns neste período no estado

“Em pelo menos dois meses do ano, nós temos eventos de ventanias e temporais, e agora, no mês de setembro, é o mais propício para que isso aconteça”, destacou Falcão. Foto: cedida 

A Defesa Civil de Rio Branco emitiu um alerta nesta quarta-feira (3) sobre a previsão de temporais e ventanias no Acre durante o mês de setembro, considerado o período mais propício para esses fenômenos climáticos no estado.

O aviso foi feito pelo coordenador Claudio Falcão, que reforçou medidas de segurança para evitar riscos à população, especialmente após os transtornos registrados no último dia 31 de agosto.

Entre as orientações, estão: evitar campos abertos, pontos de ônibus, postos de combustível e proximidade com redes elétricas; buscar abrigo em edificações com para-raios; sair de piscinas e campos de futebol durante tempestades; e, dentro de casa, afastar-se de janelas, não usar chuveiro elétrico ou telefones. Em caso de destelhamento, a recomendação é proteger-se sob móveis resistentes.

Falcão ressaltou que, embora passageiras, as ventanias podem representar perigo.

“O mais importante é cuidar da sua segurança e também da segurança dos seus familiares e amigos”, afirmou. O alerta vale para todo o estado, com atenção redobrada em áreas de risco.

Comentários

Continue lendo

Cotidiano

Polícia recupera R$ 850 transferidos por engano de Manoel Urbano para uma conta bancária em Assis Brasil

Publicado

49 minutos atrás

em

3 de setembro de 2025

Por

Homem que recebeu o valor indevidamente em Assis Brasil foi localizado e devolveu o dinheiro. Apropriar-se de valores recebidos por erro configura crime, alertam as autoridades

Valor foi devolvido após investigação que identificou receptor em Assis Brasil. Caso alerta para crime de apropriação indébita, previsto no Código Penal. Foto: captada 

A Polícia Civil conseguiu recuperar R$ 850,00 que foram transferidos por engano para uma conta bancária de um homem em Assis Brasil. A ação, concluída na última terça-feira (2), foi realizada pela delegacia de Manoel Urbano com o apoio de equipes de Assis Brasil, após a vítima registrar a ocorrência.

Os investigadores identificaram e localizaram o titular da conta que recebeu os valores indevidamente. Ao ser intimado, o homem concordou imediatamente em devolver o dinheiro à vítima.

O caso serve de alerta para a população, uma vez que a máxima popular de “achado não é roubado” não é válida perante a lei. Conforme o artigo 169 do Código Penal, apropriar-se de dinheiro ou bens recebidos por erro, sem devolução ao legítimo dono, é crime de apropriação indébita, com pena prevista de um mês a um ano de detenção, além do pagamento de multa.

De acordo com o artigo 169 do Código Penal, apropriar-se de valores ou bens recebidos por erro, acaso ou achados, sem devolvê-los ao verdadeiro dono ou à autoridade competente, pode configurar crime. Foto: captada 

Comentários

Continue lendo

Cotidiano

Santa Cruz vence o Galvez e assume liderança isolada do Estadual

Publicado

3 horas atrás

em

3 de setembro de 2025

Por

Foto Glauber Lima: Santa Cruz e Galvez realizaram um bom jogo, na Arena

No duelo de invictos, o Santa Cruz venceu o Galvez por 2 a 1 nesta terça, 2, na Arena da Floresta, e assumiu a liderança isolada da fase de classificação do Campeonato Estadual Sub-17 com 15 pontos. Galvão e Dheimeson marcaram os gols da Capivara e Jru descontou para o Imperador.

Partida equilibrada

Santa Cruz e Galvez fizeram uma partida equilibrada desde o início. Galvez fez 1 a 0 Santa Cruz e no fim da primeira etapa, Jaru empatou.

No segundo tempo, com muitas mudanças dos dois lados, Dheimison escorou, de cabeça, para fazer 2 a 1.

O Galvez ainda teve a chance do empate, mas o zagueiro Henrique salvou em cima da linha e garantiu a vitória do Santa Cruz.

Fala, Cristiano!

“Não realizamos um grande jogo, mas a vitória foi muito importante. Precisamos produzir mais e, agora, é seguir trabalhando para podermos conquistar o primeiro objetivo, declarou o técnico do Santa Cruz, Cristiano Menezes.

Andirá x Sena Madureira

Andirá e Sena Madureira fazem mais um confronto pela fase de classificação do Estadual Sub-17 nesta quarta, 3, a partir das 15 horas, no Florestinha.

Comentários

Continue lendo