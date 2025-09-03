Cotidiano
São Francisco terá as voltas de Nathan e Kikinha contra o Plácido
O elenco do São Francisco fecha nesta quarta, 3, no Carlos Simão, com um treino leve a preparação para o jogo contra o Plácido de Castro. A partida pela 4ª rodada da fase de classificação do Campeonato Estadual da 2ª Divisão será realizada nesta quinta, 4, a partir das 18 horas, na Arena da Floresta.
O zagueiro Nathan e o atacante Kikinha, ambos retornando de suspensão, são mais duas opções importantes.
Pode estrear
O zagueiro Santiago pode ser a novidade do São Francisco contra o Tigre. O atleta, ex-Pérolas do Rio de Janeiro, foi regularizado nessa terça, 2, e esperar somente a publicação no Boletim Informativo Diário (BID)
São Francisco, Santa Cruz e Andirá
Uma vitória do São Francisco diante do Plácido garante a classificação e a liderança da primeira fase. Um triunfo Católico também garante as classificações do Santa Cruz e do Andirá para as semifinais.
Comentários
Cotidiano
Defesa Civil do Acre alerta para temporais e ventanias em setembro
Coordenador Claudio Falcão emite recomendações de segurança para a população se proteger durante os fenômenos climáticos, comuns neste período no estado
A Defesa Civil de Rio Branco emitiu um alerta nesta quarta-feira (3) sobre a previsão de temporais e ventanias no Acre durante o mês de setembro, considerado o período mais propício para esses fenômenos climáticos no estado.
O aviso foi feito pelo coordenador Claudio Falcão, que reforçou medidas de segurança para evitar riscos à população, especialmente após os transtornos registrados no último dia 31 de agosto.
Entre as orientações, estão: evitar campos abertos, pontos de ônibus, postos de combustível e proximidade com redes elétricas; buscar abrigo em edificações com para-raios; sair de piscinas e campos de futebol durante tempestades; e, dentro de casa, afastar-se de janelas, não usar chuveiro elétrico ou telefones. Em caso de destelhamento, a recomendação é proteger-se sob móveis resistentes.
Falcão ressaltou que, embora passageiras, as ventanias podem representar perigo.
“O mais importante é cuidar da sua segurança e também da segurança dos seus familiares e amigos”, afirmou. O alerta vale para todo o estado, com atenção redobrada em áreas de risco.
Comentários
Cotidiano
Polícia recupera R$ 850 transferidos por engano de Manoel Urbano para uma conta bancária em Assis Brasil
Homem que recebeu o valor indevidamente em Assis Brasil foi localizado e devolveu o dinheiro. Apropriar-se de valores recebidos por erro configura crime, alertam as autoridades
A Polícia Civil conseguiu recuperar R$ 850,00 que foram transferidos por engano para uma conta bancária de um homem em Assis Brasil. A ação, concluída na última terça-feira (2), foi realizada pela delegacia de Manoel Urbano com o apoio de equipes de Assis Brasil, após a vítima registrar a ocorrência.
Os investigadores identificaram e localizaram o titular da conta que recebeu os valores indevidamente. Ao ser intimado, o homem concordou imediatamente em devolver o dinheiro à vítima.
O caso serve de alerta para a população, uma vez que a máxima popular de “achado não é roubado” não é válida perante a lei. Conforme o artigo 169 do Código Penal, apropriar-se de dinheiro ou bens recebidos por erro, sem devolução ao legítimo dono, é crime de apropriação indébita, com pena prevista de um mês a um ano de detenção, além do pagamento de multa.
Comentários
Cotidiano
Santa Cruz vence o Galvez e assume liderança isolada do Estadual
No duelo de invictos, o Santa Cruz venceu o Galvez por 2 a 1 nesta terça, 2, na Arena da Floresta, e assumiu a liderança isolada da fase de classificação do Campeonato Estadual Sub-17 com 15 pontos. Galvão e Dheimeson marcaram os gols da Capivara e Jru descontou para o Imperador.
Partida equilibrada
Santa Cruz e Galvez fizeram uma partida equilibrada desde o início. Galvez fez 1 a 0 Santa Cruz e no fim da primeira etapa, Jaru empatou.
No segundo tempo, com muitas mudanças dos dois lados, Dheimison escorou, de cabeça, para fazer 2 a 1.
O Galvez ainda teve a chance do empate, mas o zagueiro Henrique salvou em cima da linha e garantiu a vitória do Santa Cruz.
Fala, Cristiano!
“Não realizamos um grande jogo, mas a vitória foi muito importante. Precisamos produzir mais e, agora, é seguir trabalhando para podermos conquistar o primeiro objetivo, declarou o técnico do Santa Cruz, Cristiano Menezes.
Andirá x Sena Madureira
Andirá e Sena Madureira fazem mais um confronto pela fase de classificação do Estadual Sub-17 nesta quarta, 3, a partir das 15 horas, no Florestinha.
