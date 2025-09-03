São Francisco terá as voltas de Nathan e Kikinha contra o Plácido

O elenco do São Francisco fecha nesta quarta, 3, no Carlos Simão, com um treino leve a preparação para o jogo contra o Plácido de Castro. A partida pela 4ª rodada da fase de classificação do Campeonato Estadual da 2ª Divisão será realizada nesta quinta, 4, a partir das 18 horas, na Arena da Floresta.

O zagueiro Nathan e o atacante Kikinha, ambos retornando de suspensão, são mais duas opções importantes.

Pode estrear

O zagueiro Santiago pode ser a novidade do São Francisco contra o Tigre. O atleta, ex-Pérolas do Rio de Janeiro, foi regularizado nessa terça, 2, e esperar somente a publicação no Boletim Informativo Diário (BID)

São Francisco, Santa Cruz e Andirá

Uma vitória do São Francisco diante do Plácido garante a classificação e a liderança da primeira fase. Um triunfo Católico também garante as classificações do Santa Cruz e do Andirá para as semifinais.

