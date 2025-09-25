São Francisco joga contra o Andirá e tem vantagem para ser finalista

São Francisco e Andirá se enfrentam nesta quinta, 25, a partir das 18 horas, na Arena da Floresta, e o confronto vai decidir quem será o primeiro finalista do Campeonato Estadual da 2ª Divisão. O classificado para decisão também irá garantir o acesso para 1 ª Divisão em 2026.

Com vantagem

O São Francisco venceu o primeiro jogo por 2 a 1 e por isso tem a vantagem do empate. O Andirá precisa ganhar por dois gols de diferença para ser finalista. Se a vitória ocorrer por um gol de diferença, a definição do classificado será nas cobranças de penalidades.

Não confirmou

O técnico Erick Rodrigues deixou para confirmar os titulares do São Francisco somente na Arena da Floresta.

“Vamos jogar da mesma maneira. A ideia é marcar alto e jogar em velocidade. Temos uma vantagem, mas precisamos fazer um grande jogo para conquistar o objetivo”, disse o treinador.

Mudança tática

No Andirá, João Paulo Lourenço fez mudanças táticas para tornar a equipe mais forte.

“Precisamos vencer, mas isso não vai acontecer de qualquer maneira. A ideia é ter um time organizado para tentar vencer”, afirmou o técnico.

Trio de arbitragem

Jackson Rodrigues apita São Francisco e Andirá. Ele terá como auxiliares Rosiane Amorim e Antônio Ecídio.

