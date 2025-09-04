São Francisco enfrenta o Plácido de Castro e pode garantir vaga na semifinal

São Francisco e Plácido de Castro se enfrentam nesta quinta, 4, a partir das 18 horas, na Arena da Floresta, pela 4ª rodada da primeira fase do Campeonato Estadual da 2ª Divisão. O São Francisco ocupa a terceira colocação com 6 pontos e se vencer além de assumir a liderança garante uma vaga na semifinal do torneio. O Plácido de Castro é 5º somando 3 pontos e somente uma vitória mantém a equipe na disputa pela classificação.

Voltas importantes

O São Francisco poderá contar com os retornos do zagueiro Nathan e do atacante Kikinha. Contudo, o técnico Erick Rodrigues deixou para confirmar os titulares somente na Arena da Floresta.

Santa Cruz e Andirá

Uma vitória do São Francisco também colocará nas semifinais o Santa Cruz e o Andirá. O Atlético enfrenta o Náuas, no sábado, 6, e uma vitória coloca o Galo na fase decisiva. Desta maneira, a última rodada será somente para definir quais serão os duelos das semifinais.

Comentários