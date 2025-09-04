Cotidiano
São Francisco enfrenta o Plácido de Castro e pode garantir vaga na semifinal
São Francisco e Plácido de Castro se enfrentam nesta quinta, 4, a partir das 18 horas, na Arena da Floresta, pela 4ª rodada da primeira fase do Campeonato Estadual da 2ª Divisão. O São Francisco ocupa a terceira colocação com 6 pontos e se vencer além de assumir a liderança garante uma vaga na semifinal do torneio. O Plácido de Castro é 5º somando 3 pontos e somente uma vitória mantém a equipe na disputa pela classificação.
Voltas importantes
O São Francisco poderá contar com os retornos do zagueiro Nathan e do atacante Kikinha. Contudo, o técnico Erick Rodrigues deixou para confirmar os titulares somente na Arena da Floresta.
Santa Cruz e Andirá
Uma vitória do São Francisco também colocará nas semifinais o Santa Cruz e o Andirá. O Atlético enfrenta o Náuas, no sábado, 6, e uma vitória coloca o Galo na fase decisiva. Desta maneira, a última rodada será somente para definir quais serão os duelos das semifinais.
Vereador fiscaliza obras de recuperação em ramais de Epitaciolândia
Miro Bispo (PDT) visitou os ramais Manoel Gomes, Núcleo e Mocó para acompanhar os serviços executados pelo Deracre, que melhoram o escoamento da produção e o acesso das famílias
O vereador Miro Bispo (PDT) dedicou esta semana à fiscalização das obras de melhorias em vias rurais de Epitaciolândia. O parlamentar visitou os ramais Manoel Gomes, Núcleo e Mocó para acompanhar de perto os serviços executados pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre).
Durante a inspeção, o vereador destacou a importância das intervenções para a população local, agradecendo a sensibilidade da diretora-presidente do Deracre, Sula Ximenes, em atender às demandas.
“O trabalho do Deracre está melhorando a vida dos moradores da nossa região. Essa ação demonstra compromisso com quem mais precisa”, afirmou Bispo.
As obras, que garantem melhores condições de trafegabilidade, visam facilitar o deslocamento das famílias e o escoamento da produção rural. A expectativa é que, com a conclusão dos serviços, os ramais estejam em plenas condições de tráfego para enfrentar o período de inverno, quando o acesso tradicionalmente se torna mais difícil.
Idoso é esfaqueado em via pública; vítima suspeita de ex-mulher como mandante do crime
Homem de 59 anos foi atacado por dois homens em uma moto no bairro Cruzeirinho, em Cruzeiro do Sul. Ele passou por atendimento médico e foi liberado; caso será investigado pela Polícia Civil
Um homem de 59 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio na tarde desta quarta-feira (3), no bairro Cruzeirinho, em Cruzeiro do Sul. Ele foi esfaqueado por dois indivíduos em uma motocicleta, que em seguida fugiram do local. A vítima relatou à Polícia Militar que desconfia que sua ex-mulher seja a mandante do crime.
De acordo com o relato, a vítima transitava pela rua quando foi abordada pelos suspeitos. O passageiro da moto desceu, proferiu a frase “você vai morrer e você já sabe quem mandou” e desferiu a facada. Após o ataque, os dois fugiram em direção ao bairro João Alves.
Socorrido por populares, o homem foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde passou por procedimentos médicos e recebeu alta. Ele suspeita que o atentado tenha relação com desentendimentos recentes com a ex-esposa, envolvendo a partilha de bens após o término do relacionamento.
O caso foi encaminhado para investigação pela Polícia Civil. Até o momento, ninguém foi preso.
Fafs vai fechar inscrições da Seletiva para Copa Norte no dia 15
O departamento técnico da Federação Acreana de Futsal (Fafs), confirmou para o próximo dia 15 o fechamento das inscrições da Seletiva para a Copa Norte 2025. O torneio será entre os dias 19 e 25 de outubro em Rio Branco.
“Deveremos ter uma competição com no mínimo cinco equipes. Essa pode ser uma excelente oportunidade para disputar a Copa Norte”, declarou o presidente da Fafs, Rafael do Vale.
Corinthians e Flu da Bahia
Corinthians e Fluminense da Bahia estão confirmados na disputa da Copa Norte. A terceira vaga para o futsal acreano no torneio ocorreu por causa da desistência dos times do Pará.
“As equipe do Pará não quiseram jogar a competição. Teremos uma Seletiva muito disputada”, comentou o presidente.
