São Francisco enfrenta o Andirá em um duelo de classificados

São Francisco e Andirá fazem nesta terça, 9, a partir das 18 horas, na Arena da Floresta, o jogo de abertura da última rodada da fase de classificação do Campeonato Estadual da 2ª Divisão. As duas equipes entram em campo classificadas, mas o resultado da partida vai definir a classificação final e os duelos das semifinais.

Nathan é desfalque

O zagueiro Nathan, suspenso, é desfalque certo no São Francisco. O técnico Erick Rodrigues comandou um treino leve nessa segunda, 8, no Carlos Simão é deixou para definir os titulares somente após a última reunião na concentração.

Força máxima

O Andirá vai para o confronto contra o líder São Francisco em busca de mais uma vitória.

“Vamos com força máxima até para iniciar a preparação para os jogos das semifinais. Jogar contra o São Francisco neste momento da competição acabou sendo muito importante”, afirmou o treinador do Morcego.

