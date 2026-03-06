São Francisco empata com o Vasco e é o 1º rebaixado do Estadual

São Francisco e Vasco empataram por 2 a 2 nesta quinta, 5, na Arena da Floresta, jogo de abertura da última rodada da fase de classificação do Campeonato Estadual Sicredi de 2026. Gu e Chico marcaram os gols dos Católicos enquanto Zueirinha e Titi anotaram para o Vasco.

São Francisco está rebaixado

O São Francisco é o primeiro rebaixado do Campeonato Estadual de 2026. Os Católicos foram derrotados em cinco jogos, venceram uma partida e empataram uma somando 4 pontos.

O São Francisco marcou 4 gols e sofreu 26 durante a competição e retorna para a 2ª Divisão.

Vasco em 7º

Com empate diante do São Francisco, o Vasco ocupa a 7ª colocação com 5 pontos e o saldo menos 5. A Adesg ocupa a 6ª posição somando 5 pontos e saldo menos 4. O Leão, de Senador Guiomard, enfrenta o Santa Cruz no sábado, 7, às 17h15, no Tonicão, e precisa de 1 ponto para seguir na 1ª Divisão em 2027. Se perder, o último rebaixado será definido nos critérios de desempate entre Vasco e Adesg.

