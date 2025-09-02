São Francisco empata com a Assermurb e perde 100% no Estadual

O novo Boletim InfoGripe da Fiocruz, divulgado nesta quinta-feira (28), colocou o Acre entre os 20 estados brasileiros em nível de alerta para casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). A análise, referente à Semana Epidemiológica 34 (17 a 23 de agosto), reforça a necessidade de atenção redobrada da população e das autoridades de saúde no monitoramento das síndromes gripais.

De acordo com o levantamento, o Acre integra a lista de estados que apresentam incidência de SRAG em patamar de atenção, ao lado de Amazonas, Distrito Federal, Mato Grosso, Goiás, Alagoas, Bahia, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Paraíba, Pará, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, Santa Catarina e Sergipe.

No cenário nacional, o estudo aponta aumento de casos de SRAG em crianças e adolescentes entre 2 e 14 anos, com destaque para a circulação do rinovírus. A pesquisadora Tatiana Portella, do Programa de Processamento de Dados Científicos da Fiocruz, reforça a importância de medidas preventivas.

“Caso crianças e adolescentes nessa faixa etária apresentem sintomas de gripe ou resfriado, é recomendado que fiquem em casa para evitar a transmissão do vírus. Idosos e pessoas imunocomprometidas devem se vacinar contra a Covid-19 a cada seis meses, enquanto os demais grupos de risco precisam manter o reforço anual”, destacou.

O boletim ainda indica que, em nível nacional, já foram notificados 163.956 casos de SRAG em 2025. Desses, 87.741 (53,5%) tiveram resultado laboratorial positivo para algum vírus respiratório, sendo 24,6% de influenza A, 1,1% de influenza B, 45,1% de vírus sincicial respiratório, 25,2% de rinovírus e 7% de Sars-CoV-2 (Covid-19).

