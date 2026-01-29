São Francisco e Rio Branco fazem confronto por vaga dentro do G4

São Francisco e Rio Branco fazem nesta quinta, 29, a partir das 18 horas, na Arena da Floresta, um confronto pela 3ª rodada da fase de classificação do Campeonato Estadual Sicredi 2026. As duas equipes somam três pontos e quem vencer ficará na zona de classificação para semifinal do torneio.

São Francisco

O técnico Daniel Pereira confirmou a volta do atacante Adriano entre os titulares, mas não definiu quem joga no lugar do lateral Weverton, com uma lesão no joelho direito. O São Francisco venceu o confronto diante o Independência e tentará a segunda vitória.

Rio Branco

No Rio Branco, os volantes Tiago e Marlon e o atacante Santini foram regularizados e são opções importantes para o confronto. O Rio Branco vem de derrota e vai tentar a recuperação no Estadual.

Na arbitragem

José Costa apita São Francisco e Rio Branco. Divanilson Martins e Deusdete Bonete serão os auxiliares.

