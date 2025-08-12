São Francisco e Náuas fazem jogo de abertura do Estadual da 2ª Divisão

São Francisco e Náuas fazem nesta terça, 12, a partir das 18 horas, na Arena da Floresta, a partida de abertura do Campeonato Estadual da 2ª Divisão. O São Francisco entra no torneio como um dos favoritos ao título e o Náuas quer surpreender.

São Francisco fechou preparação

O técnico Erick Rodrigues comandou um treino coletivo nessa segunda, 10, no Carlos Simão, e definiu os titulares. O zagueiro Nathan, o meia Leozinho e o atacante Kikinha são nomes certos entre os titulares.

Jota e Manga

Os meias Jota e Manga não foram regularizados e irão estrear no São Francisco somente no duelo da 2ª rodada contra o Santa Cruz.

Náuas caseiro

A diretoria do Náuas montou um elenco com atletas de Cruzeiro do Sul e pretende surpreender no Estadual. O Cacique foi rebaixado em 2024 e pretende retornar a elite.

