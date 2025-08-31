São Francisco derrota o Atlético e consegue recuperação no Estadual

O São Francisco derrotou o Atlético por 3 a 0 neste sábado, 30, na Arena da Floresta, e conseguiu a recuperação na fase de classificação do Campeonato Estadual da 2ª Divisão. Manga, Catatau e Titô marcaram os gols Católicos no confronto.

Decidido no 1º tempo

Com gols aos 7 e aos 41, Manga e Catatau, o São Francisco foi para o intervalo com uma boa vantagem.

No segundo tempo, os dois treinadores realizaram mudanças. O Galo manteve o futebol burocrático e o São Francisco ficou mais ofensivo.

Aos 40, Titô se livrou da marcação de Rodrigo e bateu para fazer 3 a 0 e fechar o placar.

Andirá x Santa Cruz

Andirá e Santa Cruz se enfrentam na terça, 2, a partir das 18 horas, na Arena da Floresta, na abertura da 4ª rodada da fase de classificação do Campeonato Estadual da 2ª Divisão. Quem vencer confirma a classificação para semifinal do torneio.

Classificação do Estadual

1º Santa Cruz 7 Pts

2º Andirá 6 Pts

3º São Francisco 6 Pts

4º Atlético 4 Pts

5º Plácido de Castro 3 Pts

6º Náuas 0 Pt

