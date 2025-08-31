Cotidiano
São Francisco derrota o Atlético e consegue recuperação no Estadual
O São Francisco derrotou o Atlético por 3 a 0 neste sábado, 30, na Arena da Floresta, e conseguiu a recuperação na fase de classificação do Campeonato Estadual da 2ª Divisão. Manga, Catatau e Titô marcaram os gols Católicos no confronto.
Decidido no 1º tempo
Com gols aos 7 e aos 41, Manga e Catatau, o São Francisco foi para o intervalo com uma boa vantagem.
No segundo tempo, os dois treinadores realizaram mudanças. O Galo manteve o futebol burocrático e o São Francisco ficou mais ofensivo.
Aos 40, Titô se livrou da marcação de Rodrigo e bateu para fazer 3 a 0 e fechar o placar.
Andirá x Santa Cruz
Andirá e Santa Cruz se enfrentam na terça, 2, a partir das 18 horas, na Arena da Floresta, na abertura da 4ª rodada da fase de classificação do Campeonato Estadual da 2ª Divisão. Quem vencer confirma a classificação para semifinal do torneio.
Classificação do Estadual
1º Santa Cruz 7 Pts
2º Andirá 6 Pts
3º São Francisco 6 Pts
4º Atlético 4 Pts
5º Plácido de Castro 3 Pts
6º Náuas 0 Pt
Cotidiano
Campeonato Estadual da Série B terá duas partidas neste sábado
A primeira fase do Campeonato Estadual de Futsal da Série B terá duas partidas neste sábado, 30. No ginásio Álvaro Dantas, a partir das 20h40, o PSC enfrenta o Café com Leite/Porto Acre.
Em Xapuri, a partir das 19 horas, Xapuri recebe o Epitaciolândia em um duelo do interior.
Duelo isolado
O Capixaba derrotou o Villa City por 2 a 1 na última quinta, 28, no ginásio Álvaro Dantas, em um jogo isolado pela fase de classificação do Estadual da Série B. O triunfo colocou o time do Capixaba na próxima fase do torneio.
Classificação do Estadual
Grupo A
1º Epitaciolândia – 9 Pts
2º Xapuri – 9 Pts
3º Rio Branco – 3 Pts
4º PSC – 3 Pts
5º Café com Leite/Porto Acre – 3 Pts
6º Amigos do Gerson – 0 Pt
Grupo B
1º Adesg – 12 Pts
2º Capixaba – 9 Pts
3º Montenegro – 7 Pts
4º Villa City – 3 Pts
5º Bujari – 3 Pts
6º Borussia – 1 Pt
Cotidiano
Preventório e Grêmio Xapuriense goleiam na abertura do Estadual Sub-16
Preventório e Grêmio Xapuriense conseguiram manter o favoritismo neste sábado, 30, no CT do Cupuaçu, e estrearam com goleadas no Campeonato Estadual Feminino Sub-16.
O Preventório fez 16 a 0 no Vasco e o Grêmio Xapuriense bateu o Real Sociedade por 6 a 1.
Estreia de favorito
O time das Craques do Futuro, favorito ao título, enfrenta o PSG neste domingo, 31, a partir das 15h20, no CT do Cupuaçu, em confronto válido pelo grupo A.
Cotidiano
Ex-Corinthians marca no fim, e Juventude vence Ceará com milagre de Jandrei
O Juventude segurou a pressão do Ceará, Jandrei fez uma defesa sensacional e, nos acréscimos, Mandaca marcou para Juventude vencer por 1 a 0 na Arena Castelão, neste sábado (30). Foi a primeira vitória do Juventude fora de casa no Brasileirão.
O Vozão amassou e foi dominante no primeiro tempo, mas não conseguiu converter a pressão em gol, com Jandrei salvando em cima da linha. Na segunda etapa, o Juventude equilibrou o jogo e, aos 49 minutos, Mandaca apareceu na área para definir o placar.
A derrota empate mantém o Ceará exatamente no meio da tabela, em 10º, com 26 pontos. O próximo compromisso do Vozão é diante do Vasco, no dia 14 de setembro, após a pausa para a Data Fifa.
O Juventude, por sua vez, vai a 21 pontos e sai da zona de rebaixamento, ocupando a 16ª posição e empurrando o Vasco para o Z4 momentaneamente. A equipe jaconera agora recebe o Flamengo, também no próximo dia 14, após a pausa para o calendário de seleções.
Fonte: UOL
