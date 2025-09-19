Cotidiano
São Francisco derrota o Andirá e fica a um empate do acesso
O São Francisco derrotou o Andirá por 2 a 1 nesta quinta, 18, na Arena da Floresta, e abriu vantagem em uma das semifinais do Campeonato da 2ª Divisão. Titô e Flores marcaram os gols do São Francisco enquanto Sacola descontou para o Andirá. Com o triunfo, o São Francisco fica a um empate do acesso para a Série A em 2026.
Resumo da partida
O São Francisco dominou o jogo nas duas etapas, mas perdeu muitas oportunidades. No segundo tempo, os Católicos abriram 2 a 0 e ainda perderam uma penalidade com Manga. O Andirá, mesmo sem realizar uma boa partida, marcou aos 41 e ainda tentou o empate nos minutos finais.
Jogo de volta
São Francisco e Andirá fazem o jogo de volta das semifinais na quinta, 25, a partir das 18 horas, na Arena da Floresta.
2ª semifinal
Atlético e Santa Cruz disputam o primeiro confronto da segunda semifinal no sábado, 20, a partir das 17 horas, na Arena da Floresta. As duas equipes fecham as preparações nesta sexta, 19, no Frotão e no CT do Cupuaçu.Foto
Comentários
Cotidiano
Santa Cruz e Rio Branco vencem no Campeonato Estadual
Santa Cruz e Rio Branco conquistaram vitórias nesta quinta, 18, em confrontos válidos pela 7ª rodada da fase de classificação do Campeonato Estadual Sub-17.
O Santa Cruz derrotou o Plácido de Castro por 3 a 1, no Florestinha, e manteve os 100% de aproveitamento na competição.
O Rio Branco bateu a Adesg por 2 a 1, na Arena da Floresta, e deu um passo importante para chegar na fase de quartas de final da competição.
Na segunda
A 8ª rodada do Estadual Sub-17 começa na segunda, 22, no Florestinha, com o confronto entre Galvez e Plácido de Castro.
Classificação do Estadual
1º Santa Cruz 21 Pts
2º Sena Madureira 15 Pts
3º São Francisco 13 Pts
4º Rio Branco 13 Pts
5º Galvez 12 Pts
6º Assermurb 8 Pts
7º Plácido de Castro 7 Pts
8º Vasco 7 Pts
9º Andirá 4 Pts
10º Independência 1 Pt
11º Adesg 0 Pt
Comentários
Cotidiano
Prefeito de Epitaciolândia recebe bicampeãs do Estadual de Futsal Sub-17 e participa de volta olímpica
Equipe entregou camisa oficial, troféu e medalhas ao gestor municipal em celebração pelo título de 2025
Na quarta-feira (17), o prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, recebeu no Centro do Idoso as atletas bicampeãs estaduais do Campeonato Acreano de Futsal Sub-17, juntamente com a diretoria do Epitaciolândia Esporte Clube. Na ocasião, foram entregues a nova camisa oficial da equipe, além do troféu e das medalhas conquistadas na edição 2025 do torneio.
Durante o encontro, o prefeito, que também é idealizador e apoiador do projeto, destacou a dedicação das jogadoras e da comissão técnica. “Cada conversa com as atletas revela de perto a disciplina e a paixão que nos conduziram a mais essa conquista. Estar entre os melhores por dois anos seguidos mostra a força do esporte em Epitaciolândia, que hoje conta com mais de 100 atletas envolvidas nesse projeto, inspirando novas gerações e construindo o futuro do futsal na cidade”, afirmou.
O título foi conquistado após vitória por 3 a 2 sobre o Villa, resultado que o gestor classificou como motivo de orgulho e emoção. “Quando caminhamos juntos, grandes resultados se tornam realidade”, completou Sérgio Lopes, parabenizando atletas, comissão técnica e todos os envolvidos.
Após a solenidade, as campeãs e o prefeito participaram da tradicional volta olímpica pelas ruas de Epitaciolândia, com apoio do Corpo de Bombeiros, em um ato que reuniu gratidão e celebração pelo segundo título estadual consecutivo, que consolida o município entre as potências do futsal de base acreano.
Comentários
Cotidiano
Lábrea e Boca do Acre concentram maior rebanho bovino do Amazonas, aponta IBGE
O Amazonas registrou, em 2024, um total de 2,6 milhões de bovinos, segundo a Pesquisa Pecuária Municipal (PPM 2024), divulgada pelo IBGE. O número representa 1,09% do rebanho nacional, estimado em 238,2 milhões de cabeças, e marca a primeira vez em 51 anos que o estado ultrapassa a marca de 2,5 milhões.
Na Região Norte, o rebanho bovino cresceu 2,4%, chegando a 64,5 milhões de animais, o equivalente a 27,1% do total do país.
No Amazonas, os municípios com maior número de bovinos são Lábrea (693.964 cabeças), Boca do Acre (488.474) e Apuí (306.409).
Os dados foram coletados pela Rede de Coleta do IBGE, a partir de informações de produtores, técnicos, órgãos públicos e privados ligados à pecuária.
Você precisa fazer login para comentar.