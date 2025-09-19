São Francisco derrota o Andirá e fica a um empate do acesso

O São Francisco derrotou o Andirá por 2 a 1 nesta quinta, 18, na Arena da Floresta, e abriu vantagem em uma das semifinais do Campeonato da 2ª Divisão. Titô e Flores marcaram os gols do São Francisco enquanto Sacola descontou para o Andirá. Com o triunfo, o São Francisco fica a um empate do acesso para a Série A em 2026.

Resumo da partida

O São Francisco dominou o jogo nas duas etapas, mas perdeu muitas oportunidades. No segundo tempo, os Católicos abriram 2 a 0 e ainda perderam uma penalidade com Manga. O Andirá, mesmo sem realizar uma boa partida, marcou aos 41 e ainda tentou o empate nos minutos finais.

Jogo de volta

São Francisco e Andirá fazem o jogo de volta das semifinais na quinta, 25, a partir das 18 horas, na Arena da Floresta.

2ª semifinal

Atlético e Santa Cruz disputam o primeiro confronto da segunda semifinal no sábado, 20, a partir das 17 horas, na Arena da Floresta. As duas equipes fecham as preparações nesta sexta, 19, no Frotão e no CT do Cupuaçu.Foto

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários