São Francisco apresenta Manga e Jota e prepara regularização dos atletas

A diretoria do São Francisco apresentou nessa segunda, 11, no Carlos Simão, os meias Manga e Jota, destaques do Vasco no Campeonato Estadual da 1ª Divisão. Os dois atletas desembarcaram em Rio Branco e participaram do último treino antes da estreia no Estadual da 2ª Divisão contra o Náuas, de Cruzeiro do Sul. A partida será disputada nesta terça, 12, a partir das 18 horas, na Arena da Floresta.

“”Teremos um setor de criação muito forte. O Lucas Silva (diretor de futebol) foi uma peça importante na contratação dos dois atletas e entendeu a necessidade de qualificar ainda mais o elenco para tentar o acesso”, declarou o técnico Erick Rodrigues.

Estreia contra o Santa Cruz

A diretoria do São Francisco trabalha para regularizar os dois atletas. A meta é colocá-los em campo contra o Santa Cruz, segundo jogo dos Católicos no Estadual da 2ª Divisão.

Não quis vir

O meia Manga chegou a ser anunciado como reforço do Independência para a Série D, mas desistiu de atuar pelo Tricolor.

“Estou feliz por essa volta ao futebol acreano e trabalhar com o professor Erick facilita. Vamos trabalhar duro para colocar o São Francisco novamente na primeira divisão. Jogar a Série D é um sonho, mas o ambiente em um elenco de futebol é fundamental e isso acabou sendo decisivo para não aceitar a proposta”, declarou Manga.

