Santos marca nos acréscimos, bate a Chapecoense na Vila e sobe para a vice-liderança da Série B

O Palmeiras venceu o Corinthians por 2 a 0 no clássico desta segunda-feira, válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Raphael Veiga e Vitor Reis anotaram os gols do Verdão, no Allianz Parque. O Verdão jogou com um a menos desde os 18 do segundo tempo devido à expulsão de Raphael Veiga.

Com este resultado, o Verdão reencontrou o caminho da vitória, enquanto o Corinthians viu a pressão aumentar para o seu lado. O Timão chega a seu sétimo jogo sem triunfo no Brasileirão e fica na 19ª posição, com nove pontos. O Palmeiras, por sua vez, volta para a vice-liderança, com 26 pontos, um a menos que o Flamengo, primeiro colocado.

O Palmeiras retorna a campo nesta quinta-feira, quando enfrenta o Grêmio, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS), às 19 horas (de Brasília). O Corinthians duela com o vitória, no mesmo dia, às 20 horas, na Neo Química Arena, em São Paulo. Ambas as partidas são válidas pela 14ª rodada do Brasileirão.

O jogo

Primeiro tempo

A primeira chance do jogo foi do Palmeiras, aos dois minutos. Raphael Veiga carregou a bola até a entrada da área e finalizou forte. Matheus Donelli espalmou, e Gustavo Henrique afastou. Pouco depois, Gabriel Menino e Zé Rafael arriscaram, o primeiro mandou para fora, e, na outra tentativa, o goleiro corintiano fez a defesa. Por volta dos dez minutos, o Corinthians se atrapalhou na saída de bola, Menino recuperou, arriscou fraco e viu Donelli fazer nova defesa.

O Timão teve sua primeira chance aos 16 minutos. Wesley avançou pela esquerda, driblou Marcos Rocha, deixando o lateral para trás e bateu cruzado para defesa de Weverton. A partida, então, seguiu um pouco mais morna. O Palmeiras tentou algumas investidas, mas não teve sucesso na conclusão. Aos 27, Wesley arriscou de novo para o Corinthians, mas bateu com desvio e mandou por cima do gol. Minutos depois, o camisa 36 cruzou na área, Raniele não conseguiu o domínio e Zé Rafael desarmou.

Aos 40 minutos, Flaco López recebeu de Gabriel Menino, de frente para o gol, finalizou e viu Matheus Donelli defender. Três minutos depois, Fabinho tentou de dentro da área e mandou por cima do travessão. Nos acréscimos, o Timão escapou com Mosquito, que cruzou para Raniele, mas o volante bateu fraco e Weverton defendeu.

