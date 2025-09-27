Santinha vence e é líder grupo 6 do Campeonato Estadual

“Dever cumprindo”. Essa foi uma das primeiras frases ditas pelo técnico do São Francisco, Erick Rodrigues, após vitória diante do Andirá por 2 a 0 nessa quinta, 25, na Arena da Floresta. O resultado colocou o São Francisco na decisão do Estadual da 2ª Divisão e garantiu o retorno para 1ª Divisão em 2026.

“A diretoria do São Francisco acreditou no meu trabalho. Trouxe alguns atletas da minha confiança e meta foi alcançada com a equipe de volta à primeira divisão”, declarou o treinador.

Buscar o título

Segundo Erick Rodrigues, a meta, agora, é a conquista do título da 2ª Divisão.

“Consegui tirar o Independência da fila no ano passado na primeira divisão e agora vou tentar ser campeão da segunda divisão. As críticas existem, mas os resultados são a prova do trabalho”, declarou Erick Rodrigues.

Segue no Vasco

Erick Rodrigues afirmou seguir no Vasco no Campeonato Estadual de 2026.

“O trabalho no São Francisco foi excelente, mas tenho um contrato como gestor no Vasco. Existe muita fofoca com relação a minha permanência no clube, mas vou cumprir o acordado e a meta é conquistar o título”, afirmou o técnico.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários