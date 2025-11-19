Santinha goleia o Belo Jardim e volta a ter chances de classificação

O presidente da Adesg, Paulo Roberto Silva (Paulinho do Cras), anunciou nesta terça, 18, uma parceria com Atlético e o Frotão será o local dos treinamentos do Leão para a disputa do Campeonato Estadual de 2026.

“Vamos utilizar as instalações do Atlético. O Frotão para os treinos, o vestiário e os alojamentos. Teremos atletas importados e essa será uma parte importante desta parceria”, explicou Paulinho do Cras.

No dia 15 de dezembro

Segundo Paulinho do Cras, o elenco da Adesg começa a preparação para o Estadual no dia 15 de dezembro.

“Estamos fechando a nossa comissão técnica. A base do elenco de 2025 será mantida e o nosso primeiro objetivo é realizar uma boa campanha é seguir na primeira divisão”, disse o presidente.

Técnico importado

Ao contrário de 2025 quando montou uma comissão técnica caseira, a Adesg terá um treinador de São Paulo no Estadual.

“As negociações estão bem encaminhadas e no máximo até sexta vamos confirmar o nome”, declarou Paulinho do Cras.

