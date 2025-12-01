Santa Rosa do Purus elege primeiro juiz de paz indígena do Acre

A presença ou não de Neymar na Copa do Mundo de 2026 segue como uma incógnita. Durante entrevista ao programa “Esporte Record”, da TV Record, na noite do último domingo (30), o técnico da Seleção Brasileira indicou que há uma condição para que o craque do Santos possa voltar a ser convocado.

O comandante italiano deixou claro que para entrar na lista, o camisa 10 precisa estar “cem por cento”.

“Penso que é um grande talento. Mas que teve a má sorte de ter lesões neste período e não se preparar para estar em boa condição física. Estamos em novembro.

Ele tem que estar cem por cento. Tenho jogadores muito bons no ataque. Preciso de jogadores que estão cem por cento. Há uma disputa muito boa. É uma seleção que tem muita competência na frente. São muitos bons jogadores. Neymar está ao mesmo nível dos outros”, disse Ancelotti.

Neymar rebate rumores de nova lesão

O Santos venceu o Sport por 3 a 0, na última sexta-feira (28), na Vila Belmiro, pela 36ª rodada do Brasileirão, com um gol e uma assistência de Neymar. Durante a semana, havia rumores que o craque estaria fora da temporada, por conta de uma lesão no joelho esquerdo.

Após o triunfo do Peixe, Neymar desabafou e criticou as “especulações” e chamou de “baboseira”.

“Pra ser sincero não, não está tudo bem. As pessoas que têm que saber sobre a lesão, sobre o que aconteceu, são os médicos do clube e eu, obviamente. Elas que têm que tomar as decisões corretas pra isso. Obviamente elas não vão prejudicar a minha carreira, em momento nenhum. Sempre buscando fazer o melhor pra mim. É isso o que eu tenho pra falar. O resto são só especulações, as pessoas inventam muitas coisas e eu fico muito triste, muito chateado com tudo isso”, iniciou o camisa 10.

“Nenhum ser humano merece escutar a baboseira que eu escutei nessas semanas. É triste. Vocês que são os caras que noticiam as coisas têm que tomar muito cuidado porque é muito prejudicial à mente do ser humano. Falo isso porque eu vivi isso na pele e eu sei como é que é. Eu estou muito feliz com o jogo de hoje, pelo gol, principalmente pela vitória do Santos e a gente tem que continuar fazendo bons jogos pra buscar os 3 pontos que é o mais importante.”

Repórter: Como foi a decisão de jogar hoje? foi no sacrifício?

“Essas decisões são tomadas internamente. Muito pelo contrário do que noticiaram. Que eu passei por cima do médico, que isso, aquilo. Essa foi uma decisão tomada em conjunto. E obviamente no final que tinha que decidir era eu e eu decidi estar em campo”, concluiu.

Preocupação

Durante a semana, Neymar sentiu um incômodo no joelho esquerdo e se queixou de dores, segundo informações do ge. Com isso, estava praticamente fora da temporada.

Ano marcado por problemas físicos

A temporada de Neymar voltou a ser comprometida por lesões. Recuperado da cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo realizada em outubro de 2023, o atacante não conseguiu manter uma sequência longa em 2025. Este é o quarto problema físico enfrentado por ele neste ano.

Em março, já pelo Santos, ficou fora da semifinal do Campeonato Paulista devido a dores no músculo posterior da coxa esquerda, que evoluíram para um edema.

Em abril, chorou ao deixar o campo contra o Atlético-MG e posteriormente teve diagnosticada uma lesão no músculo semimembranoso da mesma coxa.

Em setembro, sofreu uma lesão de grau 2 no músculo reto femoral da coxa direita, o chamado “motor do chute”. Agora, em novembro, a nova lesão no menisco reacende a preocupação.

Luta contra o rebaixamento

Com a vitória, o Santos pulou para o 15º lugar, com 41 pontos. O Inter tem os mesmos 41, em 16º, Vitória com 39 em 17º e o Fortaleza, em 18º com 37. Juventude e Sport já estão rebaixados para a Série B do ano que vem.

Fonte: CNN

