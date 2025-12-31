Cotidiano
Santa Cruz vence o Rio Branco em jogo de preparação para o Estadual
O Santa Cruz venceu o Rio Branco por 1 a 0 nesta terça, 30, no Tonicão, em um jogo preparatório para a disputa do Campeonato Estadual. O volante João Marcos marcou o gol da partida ainda no primeiro tempo.
Santa Cruz mais estruturado
Com os trabalhos iniciados no começo de dezembro, o Santa Cruz mostrou um time mais estruturado taticamente. A equipe marca forte e tenta chegar no ataque trocando passes.
“Estamos aumentando o nível competitivo e físico dos atletas. Ficamos felizes com o desempenho, mas nunca satisfeito porque sabemos das dificuldades do Estadual e precisamos seguir o trabalho”, declarou o técnico do Santa Cruz, Sandro Resende.
Precisa de jogadores
Mesmo com o pouco tempo de treinamento, o Rio Branco apresentou um padrão tático bem definido com as características do técnico Ulisses Torres. Contudo, a equipe precisa de jogadores para reforçar e ter chance de lutar por uma vaga na semifinal.
“É o começo do trabalho. Precisamos evoluir muito ainda, mas estamos conscientes da missão e vamos tentar montar um time forte dentro das tradições do Rio Branco”, comentou Ulisses Torres.
Polícia prende homem por tráfico de drogas no bairro Base, em Rio Branco
Suspeito confessou o crime durante abordagem; foram apreendidas porções de cocaína, maconha skank, dinheiro e celulares que seriam usados como pagamento por drogas
A Polícia Militar do Acre (PMAC) prendeu em flagrante, na final da tarde de terça-feira (30), um homem por tráfico de drogas no bairro Base, em Rio Branco. A ação foi desencadeada após uma denúncia anônima que apontava a venda de entorpecentes em uma casa de madeira no final da Rua Benjamin Constant.
Ao abordar o suspeito, que demonstrou nervosismo, os policiais obtiveram a confissão e a autorização para entrar no imóvel. No local, foram encontradas porções de cocaína, maconha do tipo skank, R$ 65 em dinheiro, três celulares — dois dos quais teriam sido recebidos como pagamento por drogas —, além de material usado para embalagem.
O homem, que alegou estar desempregado, admitiu envolvimento com o tráfico e foi conduzido à delegacia. O caso segue sob investigação para apurar a extensão da atuação criminosa na região.
Campanha de vacinação contra HPV é prorrogada até 2026 para resgatar 7 milhões de jovens
Estratégia nacional já aplicou 208,7 mil doses e busca aumentar cobertura entre adolescentes de 15 a 19 anos; ação atinge 5,5 mil municípios
O Ministério da Saúde prorrogou até o primeiro semestre de 2026 a estratégia nacional de resgate vacinal contra o HPV (Papilomavírus Humano), que se encerraria em dezembro deste ano. A iniciativa visa alcançar cerca de 7 milhões de jovens de 15 a 19 anos que não foram imunizados na faixa etária indicada pelo calendário nacional.
Até o momento, a campanha resultou na aplicação de 208,7 mil doses da vacina — 91 mil em meninas e 117,7 mil em meninos. A ação abrange aproximadamente 5,5 mil municípios e prevê atuação conjunta entre União, estados e prefeituras, com foco na vacinação em escolas para ampliar a cobertura entre adolescentes e jovens.
A prorrogação reforça o compromisso do governo federal em reduzir a incidência de infecções por HPV e doenças associadas, como câncer do colo do útero, por meio do resgate vacinal. A vacina continua disponível gratuitamente no SUS para a faixa etária prioritária.
Para o diretor do Programa Nacional de Imunizações, Eder Gatti, a prorrogação do prazo é essencial para ampliar a proteção da população. Segundo ele, a medida permite que jovens que não foram vacinados entre os 9 e 14 anos possam se proteger e, ao mesmo tempo, contribui para a redução da circulação do vírus no país.
A vacina contra o HPV é considerada segura e altamente eficaz na prevenção de diversos tipos de câncer, como os de colo do útero, vulva, pênis, garganta e pescoço. A imunização está disponível nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e também é ofertada por meio de ações extramuros, realizadas em escolas, universidades, ginásios esportivos e até centros comerciais, facilitando o acesso do público jovem.
A vacina contra o HPV é mais eficaz se administrada entre 9 e 14 anos de idade, de preferência antes do início da vida sexual. Em países com esquemas de mais de uma dose, são necessárias consultas de acompanhamento para assegurar a aplicação de todas as doses necessárias da vacina contra HPV.
Para pessoas imunocomprometidas, o esquema permanece com três doses. A mesma orientação vale para usuários de PrEP entre 15 e 45 anos e para vítimas de violência sexual a partir dos 15 anos.
Fortaleza desiste do Brasileiro A1 e Adesg pode entrar no A3 em 2026
A diretoria do Fortaleza anunciou na segunda, 29, o encerramento das atividades do futebol feminino no clube para a temporada de 2026. A equipe cearense tinha uma vaga garantida na Série A1, mas com a desistência o Vitória, da Bahia, 5º colocado no Brasileiro A2, garante o acesso para a próxima temporada.
Adesg pode ser beneficiada
A descontinuidade do trabalho do Fortaleza gera mudanças nas três séries do Brasileiro. O acesso do Vitória abre uma vaga na Série A2 para o 5ª colocado da A3, o Pérolas Negras. Como o Pérolas Negras subiu, o 8º colocado da A3 em tese ganha uma vaga direta. Este clube seria o Operário, do Mato Grosso do Sul, mas a equipe foi desativada e não jogou o Campeonato Estadual, passando a vaga para o Galvez. As Imperatrizes conquistam o título Estadual e por isso a vaga pode ser do vice-campeão acreano, a Adesg.
Suspenso por dois anos
Com a desistência, o Fortaleza será suspenso das competições oficiais por dois anos. Uma possível volta em 2029 será na Série A3.
