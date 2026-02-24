Santa Cruz vence o Rio Branco e encaminha classificação no Estadual

Vice-governadora e pré-candidata ao governo diz que tratativas com MDB seguem “e até agora está tudo certo”; declaração foi dada durante abertura do ano letivo em Rio Branco

A vice-governadora e governadora em exercício do Acre, Mailza Assis (Progressistas), afirmou na manhã desta segunda-feira (23) que há diálogo entre o PL e seu grupo político sobre uma possível aliança em torno de sua pré-candidatura ao governo, mas que não há nada “acertado” oficialmente com a legenda.

A declaração foi dada à imprensa durante a cerimônia de Abertura Oficial do Ano Letivo 2026 da rede estadual, realizada na Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Professor Pedro Martinello, em Rio Branco.

Diálogo existe, mas sem definição oficial

Questionada sobre informações divulgadas nos últimos dias de que o PL teria fechado aliança com seu grupo político, Mailza foi enfática ao afirmar que ainda não há posicionamento formal da sigla. “Olha, o diálogo existe, mas não há nada acertado. Não tivemos nenhuma fala oficial do PL nesse sentido”, declarou.

A vice-governadora também mencionou a situação com o MDB, partido com o qual as negociações avançaram. “As tratativas com o MDB continuam e até agora está tudo certo”, completou.

Cenário político em movimento

Nos últimos dias, a imprensa local noticiou que a direção nacional do PL estaria inclinada a apoiar formalmente uma aliança com a Federação Progressista no Acre (PP/União Brasil), o que poderia resultar na integração do senador Márcio Bittar (PL) à chapa governista, que tem Mailza como pré-candidata ao governo e Gladson Cameli cotado para o Senado.

Entretanto, movimentações mais recentes indicam que o PL pode estar recuando da disputa pela vice-governadoria. Em declaração publicada no último sábado (21), o senador Márcio Bittar afirmou que “o PL não deve indicar o vice”, sinalizando que a legenda deve concentrar esforços em uma candidatura própria ao Senado, deixando o Progressistas com maior protagonismo na chapa majoritária.

Pré-candidatura consolidada

Mailza reforçou que sua pré-candidatura ao governo está mantida, independentemente das articulações partidárias. Em entrevista concedida também nesta segunda-feira (23) ao programa Café com Notícias, da TV 5, a vice-governadora afirmou que não abre mão da disputa. “A minha candidatura está decidida, não tem retorno. É uma oportunidade”, declarou.

Ela destacou ainda que respeita todos os pré-candidatos, mas que seu foco está no trabalho e na continuidade das entregas do governo. “Eu sei como trabalho e os princípios que me conduzem. Meu foco é continuar o que está dando certo, fazer política com respeito”, completou.

Veja vídeo com Blog da Hora:

Relacionado

Comentários