Santa Cruz vence o Galvez e assume liderança isolada do Estadual

No duelo de invictos, o Santa Cruz venceu o Galvez por 2 a 1 nesta terça, 2, na Arena da Floresta, e assumiu a liderança isolada da fase de classificação do Campeonato Estadual Sub-17 com 15 pontos. Galvão e Dheimeson marcaram os gols da Capivara e Jru descontou para o Imperador.

Partida equilibrada

Santa Cruz e Galvez fizeram uma partida equilibrada desde o início. Galvez fez 1 a 0 Santa Cruz e no fim da primeira etapa, Jaru empatou.

No segundo tempo, com muitas mudanças dos dois lados, Dheimison escorou, de cabeça, para fazer 2 a 1.

O Galvez ainda teve a chance do empate, mas o zagueiro Henrique salvou em cima da linha e garantiu a vitória do Santa Cruz.

Fala, Cristiano!

“Não realizamos um grande jogo, mas a vitória foi muito importante. Precisamos produzir mais e, agora, é seguir trabalhando para podermos conquistar o primeiro objetivo, declarou o técnico do Santa Cruz, Cristiano Menezes.

Andirá x Sena Madureira

Andirá e Sena Madureira fazem mais um confronto pela fase de classificação do Estadual Sub-17 nesta quarta, 3, a partir das 15 horas, no Florestinha.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários